100 bomberos enfrentan voraz incendio en edificio en El Bronx: ¿Cuántas víctimas hay?

Un voraz incendio se registró la madrugada de este sábado 5 de febrero en un edificio de apartamentos ubicado en el condado de El Bronx, en Nueva York.

La conflagración, ocurrió casi a las 6:00 de la mañana, y dejó al menos 10 personas heridas, según datos reportados por los Bomberos de la ciudad de Nueva York.

Así lo dio a conocer el noticiero CBS Local News, donde se reveló que el incendio se presentó en un edificio residencial de seis pisos, y fue catalogado como de dos alarmas en un edificio de apartamentos del Bronx, dijeron las autoridades.

Nine hurt in early morning NYC apartment fire https://t.co/K3OrD8cVPs pic.twitter.com/Yjq3dlQfzW — New York Post (@nypost) February 5, 2022

Las autoridades del FDNY aseguraron que el incendio se inició en un apartamento del tercer piso del edificio, localizado exactamente en Grand Avenue, en inmediaciones de Fordham Road, en la zona de University Heights. Pronto las llamas alcanzaron los pisos cuarto y quinto, haciendo que todas las familias que viven en el lugar debieran abandonar sus unidades.

A pesar de la seriedad del incendio, que dejó daños graves en la estructura, las víctimas reportadas no fueron mortales y los heridos no presentaron lesiones consideradas mortales.

El Departamento de Bomberos agregó que a la escena acudieron unos 100 socorristas, quienes pronto lograron apagar las llamas.





Play



Bronx apartment fire kills at least 19 Nineteen people, including 9 children, have been killed in an apartment fire in New York City, in what the city's fire commissioner called one of the worst blazes in recent memory. Subscribe to FOX 5 NY: _youtube.com/fox5ny_ (youtube.com/fox5ny)?sub_confirmation=1 Watch FOX 5 NY Live: fox5ny.com/live FOX 5 NY delivers breaking news, live events, investigations, politics, entertainment,… 2022-01-09T20:54:53Z

El periódico el New York Post aseguró que hasta el momento el incendio se encuentra bajo investigación y se desconoce preliminarmente la causa de la conflagración.

El incendio ocurre cuatro semanas después de que se registrara otra severa conflagración en el mismo condado, que dejó 19 personas muertas, entre ellos niños.

El noticiero CBS Local News citó las declaraciones de uno de los inquilinos del edificio, quien vive en el segundo piso, quien detalló lo ocurrido.

“Miré por la ventana, y veo que salen pequeñas llamas. Pequeñas llamas, y luego humo y luego fue cuando tuve que despertar a mi madre y a mi hermana, tuvimos que salir de aquí y vestirnos rápido”, dijo Lenin Mejía.

El citado medio agregó que dentro de los inquilinos que quedaron atrapados en sus apartamentos y que debieron ser rescatados por los Bomberos, estaba una mujer embarazada.

“Una de nuestras unidades, Ladder 56, rescató a tres personas del piso sobre el fuego, una mujer embarazada y dos niños”, dijo al noticiero el subdirector del FDNY, David Simms, explicando que un socorrista también resultó herido.

Actualmente unos 20 residentes que vivían en el edificio afectado se encuentran en hoteles asignados por la Cruz Roja y se desconoce cuando podran volver a sus apartamentos.