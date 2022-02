Mamá mata a su hijita a puñaladas y asegura que Bob Esponja se lo ordenó

En un nuevo hecho indignante que ha causado impresión en Estados Unidos, una madre del estado de Michigan que acabó con la vida de su propia hijita, de solo 3 años, tras apuñalarla en repetidas ocasiones, aseguró que lo hizo movida por la orden de una tira cómica.

Así lo reportó el noticiero de televisión ABC12, donde se reportó que la madre, identificada como Justine Johnson, quien tuvo su audiencia este viernes, revelo el díá del arresto detalles del crimen que cometió contra su propia bebé, entre ellos, dijo que Bob Esponja le pidió matar a su hija.

La mujer, de 22 años de edad, y residente en el condado de Iosco, narró a las autoridades que estaba viendo el programa de televisión de Bob Esponja, cuando el personaje de dibujos animados presuntamente le dio la orden de atentar contra la niña.





Los hechos ocurrieron en septiembre pasado, cuando el hermano de la acusada descubrió que uno de los pies de la niña se asomaba por una bolsa de basura.

La mujer fue arrestada y tras ser declarada competente para estar en juicio, este viernes oyó la narración de sus declaraciones pasadas donde mencionaba que fue Bob Spenja el que la empujó a matar a su niña, o de lo contrario ella pagaría las consecuencias de desobederlo, con su propia vida.

Las primeras declaraciones de la madre sobre el crimen fueron escuchadas en septiembre por un investigador de los Servicios de Protección Infantil (CPS), a quien le dio la primera versión del móvil del crimen.

La mujer, quien se encuentra privada de la libertad, está siendo procesada por los delitos de asesinato y abuso infantil en primer grado.

La niña, identificada como Sutton Mosser, fue asesinada el pasado 16 de septiembre, dos días después de baer cumplido 3 años.

La mujer puso el cadáver de la pequeña en una bolsa de basura que ubicó en el patio de su casa, y fue allí que su hermano adolescente descubrió el macabro hallazgo

Según el periódico El Diario NY, durante la audiencia del viernes, el investigador Ryan Eberline, del CPS, quien logró hablar con la mujer, aseguró que las drogas desencadenaron un episodio psicótico en Johnson.

El funcionario mencionó además que en la audiencia la madre dijo ahora no recordar nada de lo que pasó el día en que mató a su bebita.

“Me dijo que no recordaba los detalles de lo que sucedió en el momento de lo que le sucedió a Sutton, que estaba experimentando alucinaciones debido a la abstinencia de heroína y que no dormía durante aproximadamente dos semanas”, dijo el funcionario.

“Estaba teniendo alucinaciones de la televisión que le habían dado instrucciones de quitarle la vida a su hija o la matarían. Era Bob Esponja quien decía estas cosas en la televisión. Si no hacía lo que le hizo a su hija, la matarían. Dijo que temía por su vida y que había perdido la cabeza”, agregó el investigador Eberline.

El próximo 28 de febrero se realizará una nueva audiencia y de ser hallada culpable la mujer enfrentaría cadena perpetua.