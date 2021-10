Arrestan a madre y su pareja por desaparición de niño de 5 años: Elijah Lewis

Danielle Dauphinais y Joseph Stapf son una pareja de New Hampshire que ha sido arrestada en relación con la búsqueda del niño desaparecido de Merrimack, Elijah Lewis, de 5 años. Dauphinais es la madre de Elijah.

Dauphinais y Stapf fueron arrestados en Nueva York el domingo 17 de octubre de 2021, tres días después de que la policía comenzara a buscarlos a ellos y al niño desaparecido. Elijah fue visto por última vez seis meses antes de que fuera reportado como desaparecido, dijeron las autoridades. Aún no ha sido encontrado.

Dauphinais, de 35 años, y Stapf, de 30, enfrentan cargos en New Hampshire de manipulación de testigos y poner en peligro a niños, dijo la Oficina del Fiscal General de New Hampshire en un comunicado de prensa. “Los cargos de manipulación de testigos alegan que cada uno le pidió a otras personas que mintieran sobre Elijah y dónde vivía sabiendo que los trabajadores del servicio de protección infantil estaban buscando a Elijah. El cargo de peligro alega que violaron un deber de cuidado, protección o apoyo para Elijah”, dijo la oficina del fiscal general en el comunicado. Stapf no es el padre del niño.

Según el comunicado de prensa, la División de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés) de New Hampshire notificó al Departamento de Policía de Merrimack que se desconocía el paradero de Elijah el jueves 14 de octubre de 2021. El departamento de policía local comenzó a investigar con la ayuda de la Policía Estatal de New Hampshire y el Departamento de Justicia de New Hampshire. “Elijah nunca fue reportado como desaparecido a las autoridades antes de este momento”, dijo la oficina del fiscal general. El niño, también conocido como Eli, “fue visto por última vez por individuos independientes hace aproximadamente seis meses”, dijeron las autoridades.

“Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Elijah debe comunicarse con Crimeline del Departamento de Policía de Merrimack al (603) 424-2424 o Comunicaciones de la Policía Estatal de New Hampshire al (603) 223-4381 o 603-MCU-TIPS (603-628-8477). El investigador principal, sargento detective Kelly Healey, Unidad de delitos mayores, puede ser contactado directamente en Kelly.A.Healey@dos.nh.gov”, dijo la oficina del fiscal general.

Esto es lo que debes saber sobre Danielle Dauphinais y Joseph Stapf, y cómo continúa la búsqueda de Elijah Lewis:

1. Danielle Dauphinais y Joseph Stapf fueron arrestados en el Bronx en medio de una búsqueda de Elijah Lewis en un estanque cerca de donde fue visto por última vez en New Hampshire, dice la policía

Dauphinais y Stapf fueron arrestados por agentes de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York en el Bronx, Nueva York, según el comunicado de prensa de la oficina del Fiscal General de New Hampshire. “Los funcionarios continúan buscando a Elijah y están solicitando la ayuda del público para localizarlo”, dijo el comunicado de prensa.

Sus arrestos se produjeron cuando las autoridades de New Hampshire registraron la casa en Sunset Drive en Merrimack, donde se había visto a Elijah por última vez, informa CBS Boston. “Estamos tratando de encontrar a Elijah. Esperamos encontrarlo en buenas condiciones. Pero sería menos honesto si no dijera que las posibilidades de eso no se ven muy bien en este momento”, dijo el fiscal general adjunto principal, Benjamin Agati, a CBS Boston en una entrevista después de que la pareja fuera arrestada.

Los equipos de búsqueda se dirigieron a un estanque cerca de la casa de Elijah el lunes, informó CBS Boston. “En este punto, esperamos que no sea una misión de recuperación. Esperamos de alguna manera que vayamos debajo de una roca en algún lugar y descubramos que alguien lo ha acogido, tal vez haya algún tipo de identidad equivocada que está pasando por ahí o lo han identificado erróneamente. Pero ahora mismo, tememos que esa sea la dirección en la que nos dirigimos”, dijo Agati a la estación de noticias. La pareja había estado viviendo con la madre de Stapf, JoAnne Stapf.

2. Dauphinais tenía la custodia de tres de sus seis hijos, incluidos Elijah, su hija y un recién nacido, pero le dijo a la familia que había entregado a Elijah porque no podía cuidarlo, dice un miembro de la familia que está ayudando en la búsqueda

Según CBS Boston, la oficina del fiscal general dijo que el padre de Elijah no vive en New Hampshire, pero está al tanto de lo que está sucediendo y ha cooperado con la investigación. Un miembro de la familia, MJ Morrison, abrió una página de Facebook, “Find Elijah‘ Eli ’Lewis – NH Missing Child”, para ayudar en la búsqueda.

Morrison proporcionó detalles en la página sobre Dauphinais y sus hijos. Según Morrison, Dauphinais tiene seis hijos, incluido Elijah, y tenía la custodia de Elijah, su hija recién nacida y su segunda hija menor, hasta la reciente investigación del DCYF. Solo falta Elijah, los otros niños están a salvo, dijo la familia.

“Danielle, su madre, le había mentido a mucha gente sobre dónde estaba y le había dicho a la gente que estaba a salvo. Dijo que lo colocó fuera del estado con uno de los miembros de su familia, ya que no podía cuidarlo debido a sus problemas de comportamiento que ella afirma que tenía”, escribió Morrison, la tía biológica del hijo mayor de Dauphinais, en una publicación de Facebook el 17 de octubre. “Este no fue un comportamiento anormal para ella, ya que anteriormente había renunciado a sus derechos sobre sus otros tres hijos. Elijah recién fue puesto al cuidado de Danielle el 27 de mayo de 2020, cuando su padre lo envió en un avión desde Arizona”.

Morrison agregó: “Danielle es una consumidora de drogas conocida y también desaparece durante meses cuando la consume. Tiene seis hijos en total. Tres de sus hijos han vivido con sus padres desde que eran bebés. Su hija pequeña y recién nacida con Joseph fue colocada en DCYF en la última semana. Elijah es el único hijo suyo que actualmente está desaparecido y no está a salvo. Joseph no es el padre de Eli. Fue visto por última vez hace más de seis meses. No hay guardería ni escuela. Ella es una mamá que se queda en casa. Jo trabajaba a tiempo completo como gerente en una tienda de segunda mano y estaba fuera de casa 6 días a la semana, casi 12 horas al día”.

3. Stapf fue arrestado por cargos de robo en Hooksett, New Hampshire, en 2016

Stapf, que se hace llamar Jo Stapf en Facebook, es nativo de Merrimack, New Hampshire, según su página de Facebook. Su perfil muestra varias fotos con sus hijos y con Dauphinais. En diciembre de 2020, escribió en una publicación junto a una foto besando a Dauphinais en una playa: “Esta hermosa mujer es mi mundo… tengo tanta suerte de tenerte en mi vida dbaby… ¡jojo es un hombre feliz! ¡¡Mucho !!”.

Stapf, que también ha vivido en Florida, fue arrestado en 2016 en Hooksett, New Hampshire, según un comunicado de prensa policial de aquel entonces. Stapf fue detenido después de que lo vieran a él y a una mujer en un vehículo “sospechoso”, y proporcionó una licencia de conducir falsa, según el comunicado. Luego, sus huellas digitales lo relacionaron con un robo en febrero de 2016, según la policía. Fue acusado de robo y desobediencia a un oficial.

Stapf también fue arrestado en 2016 por la policía de Mount Vernon, New Hampshire, según una publicación de Facebook de la época. “En julio de 2015, la policía de Mont Vernon respondió a un robo en Dow Road. A la llegada de la policía, se descubrió que se forzó la entrada a la residencia y se robaron joyas mientras los propietarios no estaban. El 15 de noviembre de 2016, después de una larga investigación, el Departamento de Policía de Mont Vernon arrestó a Joseph Stapf, de 25 años, de Singer Island, Florida. Stapf fue reservado y retenido con $ 1,000 en efectivo. Stapf también tenía dos órdenes de arresto electrónicas activas y una orden del Departamento de Policía de Hooksett. Stapf se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Valley Street”.

4. Dauphinais fue arrestado por un cargo de DWI en 2013 y por cargos de robo en 2019

Dauphinais también tiene un historial de arrestos en New Hampshire, según registros en línea. Fue arrestada en 2013 por el cargo de conducir en estado de ebriedad en Hudson, New Hampshire, según un registro de arrestos en el Lowell Sun. Ella en ese momento vivía en Nashua, New Hampshire, según el informe. También fue arrestada por la policía de Nashua en enero de 2019 por órdenes de arresto relacionadas con cargos de robo por toma no autorizada de cero a mil dólares, robo en el edificio y falta de pago de multas, según un registro de arresto policial.

Dauphinais ha vivido anteriormente en Mesa, Arizona y Hagerstown, Maryland, según registros en línea. En Facebook, usa el nombre Dee Dauphinais. Todavía se dispone de poca información adicional sobre los antecedentes de Dauphinais.

Morrison escribió en Facebook: “Por favor, no digas que todos fallaron. Muchos de nosotros intentamos ayudar a Danielle. Le rogué que me dejara ayudarla con Elijah cuando estaba estresada con él. Ella no permitiría que nadie viniera a la casa y se iría MIA. Como estaba drogada y escondiendo otro embarazo. Ella me dijo que tenía al DCYF involucrado y que habían comenzado los servicios para él y que él iría con su hermana. Ella estaba esperando que se firmara el papeleo y él se dirigía hacia ella. Que Danielle renunciara a sus hijos fue tan común que ninguno de nosotros cuestionó su plan”.

5. Dauphinais y Stapf harán su primera comparecencia ante el tribunal en Nueva York mientras las autoridades buscan extraditar a la pareja a New Hampshire

La oficina del fiscal general de New Hampshire dijo en su comunicado de prensa: “Dauphinais y Stapf serán procesados ​​en el Tribunal Penal del Condado del Bronx ubicado en 215 East 161st Street en la ciudad de Nueva York, Nueva York, a las 12:30 p.m. hoy día. El estado de New Hampshire ha solicitado su extradición. Si optan por renunciar a la extradición formal, serán devueltos a New Hampshire para ser procesados ​​en el Tribunal Superior del Condado de Hillsborough, Distrito Sur, a finales de esta semana”.

La oficina del fiscal general agregó: “Con base en la información actualmente conocida por los investigadores, no parece haber ningún peligro para el público. La investigación está en curso y se dará a conocer información adicional a medida que esté disponible mientras se protege la integridad de la investigación”. No se supo de inmediato si Dauphinais y Stapf han contratado o han sido designados abogados que puedan hablar en su nombre. Heavy no pudo contactar a la pareja para que hiciera comentarios, y la madre de Stapf, JoAnne Stapf, que vivía con ellos en el momento de la desaparición del niño, tampoco pudo ser contactada por Heavy para que hiciera comentarios.

“Esto es extremadamente difícil para todos los que somos familiares o cercanos a Elijah y Danielle de procesar en este momento. Hay mucha especulación, historias y preguntas sin respuesta. Por favor, comprenda que Danielle tiene otros 5 hijos además de Elijah. Tiene un hijo mayor (mi sobrino) que está presente en las redes sociales y no solo tiene que preocuparse y lidiar con la desaparición de su hermano, sino también ver y escuchar sobre su madre en todas las noticias. Esto no es fácil para él ni para ninguno de los otros niños involucrados”, escribió Morrison en Facebook. “Todos queremos el mismo resultado. Elijah a salvo. Por favor, absténgase de culpar a nadie más que a las dos personas (Danielle Dauphinais y Joseph Stapf) que actualmente son buscadas para ser interrogadas dentro de este grupo. Hay una razón por la que son los únicos bajo investigación. Este es un espacio seguro para la familia y los amigos de Elijah”.

