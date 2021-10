¿Dónde fueron encontrados los cuerpos de las hijas y la esposa del asesino Chris Watts?

Chris Watts confesó haber matado a su esposa embarazada y a sus dos hijas pequeñas en noviembre de 2018 en el condado de Weld en Colorado, al norte de Denver. Si bien inicialmente les dijo a los investigadores y a los medios de comunicación que no sabía dónde estaban su esposa y sus hijas, finalmente Watts confesó haberlas matado a todas.

En la primera confesión de Watts mintió. Dijo a los investigadores que mató a su esposa, Shanann, porque ella mató a sus hijas. Su historia fue que había pedido una separación y luego, poco tiempo después, afirmó que la vio estrangulando a sus hijas, lo que hizo que se enfureciera y le hiciera lo mismo a Shanaan, según los documentos de investigación de la Oficina de Investigaciones de Colorado.

Pero más tarde admitió que en las primeras horas de la mañana del 13 de agosto, después de decirle a Shanaan que quería dejar el matrimonio y después de una conversación con mucha rabia, la estranguló en su cama. Luego le dijo a la policía que envolvió a Shanaan en una sábana y la metió en su automóvil, según su confesión publicada en Law and Crime.

Sus hijas aún estaban vivas, pero su hija de 4 años, Bella, preguntaba qué le había pasado a su madre, dijo Watts a la policía. Le dijo a Bella que su mamá estaba durmiendo. Puso a Bella y Celeste, que tenía 3 años, en su automóvil y condujo hasta la bomba del pozo Cervi State en un pozo de petróleo de Andadarko Petroleum en Weld County Road 8, al norte de Roggen, Colorado. La Oficina de Investigaciones de Colorado describió el sitio como “un rancho ganadero en el condado rural de Weld con numerosos pozos de petróleo y gas alquilados a Anadarko”.

Ahí fue donde Watts le dijo a la policía que asfixió a sus dos hijas y puso sus cuerpos en dos pozos de petróleo diferentes. Watts era empleado de Anadarko Petroleum Corporation en ese momento. Según el CBI, el sitio del pozo se encuentra en un área remota accesible por varios caminos de tierra.

Watts enterró a Shanaan en una tumba poco profunda en el pozo

Según la CBI, al investigar el sitio, localizaron el cuerpo de Shanaan en una tumba poco profunda, todavía con su camisa, sostén y ropa interior. Su informe decía que en el punto más alto de su cuerpo enterrado solo había ocho centímetros de tierra cubriéndola.

Las niñas fueron encontradas en dos pozos de petróleo diferentes que contenían petróleo crudo. Cada uno solo tenía una abertura de veinte centímetros, según el CBI. Bella estaba en el tanque de aceite del oeste y Celeste estaba dentro del tanque del este. Los investigadores informaron que encontraron lo que parecían pelos rubios en al menos uno de los bordes del tanque.

Para sacar a las niñas de los tanques, se tuvo que drenar el aceite del pozo y el tanque este tardó seis horas en drenarse, según el informe de CBI. Cuando finalmente pudieron sacar a las niñas, vieron que ambas llevaban sus camisones.

Los investigadores también encontraron las bolsas de basura que Watts dijo que colocó sobre la cabeza y los pies de Shanaan cuando llevó a su familia al lugar para que las niñas no tuvieran que verla, junto con una sábana que coincidía con una que la policía encontró en la basura de su casa. También encontraron parte de un rastrillo roto que Watts confesó haber usado para limpiar la maleza donde enterró a Shanann.

Watts le dijo a la policía que Bella lo vio ahogar a Celeste y ponerla en el pozo de petróleo

En la confesión de Watts, dijo que asfixió a su hija de 3 años a la que llamaban CeCe poniéndole una manta sobre la cabeza y cubriéndole la boca y la nariz con las manos mientras su hija Bella miraba. Luego llevó a Celeste al pozo del este y la dejó caer primero, le dijo a la policía.

Luego Watts le hizo lo mismo a Bella, pero le dijo a la policía que ella dijo: “¡No, papá!” y peleó mientras la asfixiaba. Watts luego puso el cuerpecito de Bella en el pozo y fue a enterrar a Shanann.

Watts dijo a los investigadores que usó un rastrillo, que se rompió, para tratar de quitar algunos matorrales y malas hierbas, y luego usó una pala para cavar un hoyo para enterrar a su esposa.

Watts fue condenado a cinco cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Según el New York Times, el juez dijo: “Este es quizás el crimen más inhumano y cruel que he manejado de los miles de casos que he visto”.