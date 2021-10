Marjorie Diehl-Armstrong, la asesina de “Evil Genius”: ¿cómo murió en 2017?

La mujer sospechosa de ser una de las mentes maestras del atraco a un banco con una bomba en una pizza fue el centro del documental de Netflix Evil Genius murió en 2017 de cáncer de mama mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua más 30 años en una prisión federal.

Según The Associated Press, Marjorie Diehl-Armstrong tenía 68 años cuando murió en el Federal Medical Center-Carswell en Fort Worth, Texas.

Diehl-Armstrong, a quien se le había diagnosticado trastorno bipolar, había cumplido previamente entre 7 y 20 años de prisión por el asesinato de su novio, William Roden. Se declaró culpable, pero mentalmente enferma, en 2005 en ese caso. Diehl-Armstrong también fue acusada del asesinato en 1984 de su novio, Robert Thomas, pero fue absuelta después de alegar defensa propia, argumentando que Thomas había abusado de ella.

Los fiscales federales dijeron que Diehl-Armstrong conspiró para matar a otros, incluido su compañero de pesca, Kenneth Barnes, y su exnovio, William Rothstein, para robar una sucursal de PNC Bank en Erie, Pensilvania, el 28 de agosto de 2003. Un repartidor de pizzas, Brian Wells , tenía un collar bomba atado alrededor de su cuello antes de que lo enviaran a robar el banco. Wells finalmente fue detenido por la policía y la bomba se detonó durante un enfrentamiento, matándolo.

“Ella tiene una enfermedad mental”, dijo el fiscal federal adjunto Marshall Piccinini en la sentencia de Diehl-Armstrong, según Erie Times-News. “Pero cuando combinas la grave enfermedad mental de esta mujer con su trastorno de personalidad, su narcisismo, su paranoia, su engaño, su manipulación, combinas eso en una sola persona con el mal y este es el tipo de crimen que resulta. La combinación de Marjorie Diehl-Armstrong y su propensión a la violencia en este caso particular resultó mortal”.

Murió en cuidados paliativos después de rechazar la quimioterapia

Marjorie Diehl-Armstrong murió en cuidados paliativos mientras estaba presa en el Centro Médico Federal Carswell en Fort Worth, Texas, según los registros obtenidos por Erie Times-News. Ella se había negado a recibir tratamiento para el cáncer de mama. No está claro cuánto tiempo tuvo la enfermedad.

“La paciente tenía una personalidad antisocial, atacaba al personal y a los asistentes de enfermería de las reclusas, y rechazaba cualquier tipo de atención médica que se le ofreciera”, según un informe médico de la Oficina de Prisiones federal obtenido por el periódico a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información. “Se negó a la quimioterapia, a comer, a realizar análisis de laboratorio, a la higiene y a tomar medicamentos”.

Varias semanas antes de su muerte, se descubrió que Diehl-Armstrong era psicológicamente competente, pero “continuó rechazando la quimioterapia y solo comía gelatina”. El 21 de marzo, Diehl-Armstrong fue encontrada inconsciente y vegetativa, según el personal médico. “Respiraba por sí sola, los signos vitales estaban estables. Sin embargo, no respondía a los estímulos verbales ni a las preguntas”, afirma el informe. Murió dos semanas después en el Kindred Hospital a las 4:48 AM del 4 de abril de 2017, según muestran los registros.

Está enterrada en un cementerio de Arlington, Texas, pero un hombre que afirmaba ser su “esposo” está tratando de que su cuerpo sea trasladado a un cementerio en Nueva York





Diehl-Armstrong está enterrada en el departamento 346 del Cedar Hill Memorial Park, un cementerio en Arlington, Texas, no lejos del hospital en Fort Worth donde murió. Oportunamente, la historia de Diehl-Armstrong dio un último giro extraño después de su muerte. Un hombre que afirmaba ser su marido de hecho presentó un recurso de hábeas corpus en un tribunal federal en un intento por trasladar su cuerpo a un cementerio en el sur de Nueva York, cerca de donde él vive. En documentos judiciales, Mark Marvin afirma que es el esposo de Diehl-Armstrong y dice que se conocieron a través de cartas mientras ella estaba en prisión.

Marvin dijo en su petición que conoció a Diehl-Armstrong en persona mientras ella estaba detenida en una prisión estatal de Pensilvania y que presentó documentos legales en su nombre, aunque no es abogado. También solicitó que un juez federal declarara inocente a Diehl-Armstrong póstumamente.

Los fiscales federales argumentaron que Marvin no cumplía con los requisitos para un “matrimonio informal”, según la ley de Texas, y en abril, un juez federal dictaminó que la petición de hábeas corpus solo se aplica a las personas que están vivas. El juez le dijo a Marvin, quien vive en Poughkeepsie, Nueva York, que podría intentar hacer su solicitud nuevamente usando una estrategia legal diferente. Marvin dijo que hizo arreglos para el entierro de Diehl-Armstrong al allanar un terreno en un cementerio en Cornwall, Nueva York.

Marvin le dijo al Erie Times-News que no ha viajado a Texas para visitar la tumba de Diehl-Armstrong allí. “No he estado donde ella está. (…) Ella era mi esposa. La quiero en casa”.

Su muerte se produjo un año después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara un nuevo juicio





Diehl-Armstrong murió un año después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara un nuevo juicio por el atraco al banco. “Es una farsa”, le dijo al Times-News en una entrevista telefónica en 2015 después de una negación anterior. “Vamos a seguir luchando contra esto. Este es un error judicial absolutamente inconfundible”.

En el momento de esa entrevista, dijo que se estaba recuperando de un cáncer de mama. Ella le dijo al periódico: “Realmente siento que esto debería haberse descartado hace mucho tiempo. No hay evidencia física, y puedo pasar cualquier prueba de detector de mentiras: suero, escáner cerebral. No soy Casper, el fantasma. Si hubiese estado en el banco, me habrías visto. Si lo hubiera hecho, no me hubiese escondido. Ese es el tipo de persona que soy”.

El co-conspirador de Diehl-Armstrong en el atraco del bombardero de pizza, William Rothstein, también está muerto. Rothstein murió de linfoma el 30 de julio de 2004, a la edad de 60 años. Kenneth Barnes está cumpliendo una sentencia de 45 años en una prisión federal. Otro cómplice, el violador de niños convicto Floyd Stockton, testificó contra Barnes y Diehl-Armstrong y recibió inmunidad. Fue liberado de la custodia federal.