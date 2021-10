Richard Gamboa: el bebé que fue secuestrado por una mujer que simulaba ser fotógrafa

El bebé Richard Gamboa Jr. tenía solo tres días cuando fue secuestrado por la asesina de su madre en 1980. El asesinato y secuestro de Gamboa fue tema central del estreno de la tercera temporada de Buried in the Backyard de Oxygen, que se estrenó en septiembre de 2020.

Esto es lo que necesita saber sobre lo que le sucedió al bebé Richard y dónde se encuentra hoy.

Baby Gamboa es padre y está a punto de casarse

Richard Gamboa Jr. es el orgulloso padre de un niño y una niña. Está divorciado de su primera esposa, pero se volvió a casar. Según el sitio web de la boda, el 19 de septiembre de 2020, Gamboa se casó con su amiga de toda la vida, Christina Moreno.

La historia de su boda dice: “Conocí a Richard en 2001 en Denny’s. (…) Construimos una gran amistad. Comenzamos a salir y luego decidimos seguir siendo amigos. Volvimos a estar juntos como amigos en 2012. Estuvimos allí el uno para el otro en momentos realmente difíciles. Entonces la vida nos llevó de nuevo en diferentes direcciones. En 2017, estaba sentada en el porche de mi casa mientras él conducía y me vio. Salimos esa noche y hemos estado juntos desde entonces. Es un encanto. Somos inseparables, nos encanta estar juntos, es mi mejor amigo, amante y compañero. Realmente tenemos la bendición de tenernos el uno al otro”.

En una publicación de Facebook sobre el programa Oxygen, Moreno escribió:

“Cuando le pidieron a Richard Gamboa que hiciera este programa en Oxygen sobre él y su madre, estaba muy asustado. Se mantuvo firme y se enfrentó a su pasado que había enterrado durante tanto tiempo. Siempre lo he apoyado en todas las decisiones de la vida, pero fue difícil verlo pasar por esta. Decidió que contar la historia de su mamá era muy importante. También esperaba ayudar a otras personas a saber qué tipo de personas hay. Realmente fue una tragedia para él y su familia. Pero cada uno de ellos se unió para contar la historia de Bonnie y Rich. Fue triste de ver pero muy curativo. Definitivamente sé que esto no fue fácil para Rich, pero se convirtió en un mejor hombre después de hablar de ello y dejarlo salir todo. Esta familia es fuerte y se ama mucho. Es tan asombroso ver el amor que todos comparten. Estoy seguro de que Bonnie estaría orgullosa de su hermana Barbara por estar allí para Rich a lo largo de su vida y ser su pilar. Sé que Bonnie ha estado allí para Rich toda su vida animándolo desde el cielo. Le estoy muy agradecida por haber hecho todo lo posible para protegerlo.”

Gamboa fue criado por su tía y su tío

Es destacable que Gamboa haya encontrado tanta felicidad considerando las tragedias que le sucedieron a tan temprana edad. Cuando era solo un bebé, Mary Alice Wry asesinó a su madre Bonnie y lo secuestró. La familia no tenía idea de lo que le había pasado a Bonnie o al bebé durante más de una semana, hasta que finalmente encontraron a Wry con el bebé y el cuerpo de Bonnie apareció más tarde en un huerto en las afueras de Modesto, California.

“Me dijeron que cuando llegué a casa mi papá estaba abrumado por la emoción, lleno de alegría y dolor al mismo tiempo porque uno de nosotros llegó a casa y el otro no”, dijo Gamboa en el estreno de Buried in the Backyard, y agregó: “Mi papá estaba destrozado. Fue como si una parte de él hubiera muerto con mi madre”.

Gamboa continuó diciendo que ocho años después de la muerte de su madre, su padre, Richard Sr., “perdió su propia batalla con la adicción”.

“Realmente me enojé, arremetí contra el mundo, pero finalmente, me mudé con mi tía y mi tío. Me tratan como a uno de sus hijos”, dijo, y agregó:” Una vez que me casé y tuve hijos, toda esa ira y dolor desaparecieron”.

Después de más de una semana, encontraron a Mary Alice Wry con el bebé Richard después de que un aviso anónimo llevara a las autoridades a su casa. Wry había ideado un plan para secuestrar a un recién nacido haciéndose pasar por fotógrafa de bebés. Ella quería tener un bebé con su novio, pero no pudo debido a una ligadura de trompas después de haber tenido cuatro hijos. Fingió un embarazo y luego llevó al recién nacido a casa, diciéndole a su novio que había dado a luz en el consultorio del médico.

Según el San Francisco Examiner, Wry se declaró culpable de dos cargos de secuestro y un cargo de asesinato y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los documentos judiciales muestran que solicitó al Tribunal de Apelaciones de California una nueva audiencia, pero se le negó en 1987.