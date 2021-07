¿Cuándo llega la tormenta Elsa a Florida?: 26,000 hogares ya están sin luz

Luego de varios días de avance por El Caribe, y su paso por varias islas como Cuba, haciendo estragos, la tormenta tropical Elsa, de la que inicialmente se temía que se convirtiera en huracán, acaba de llegar a la Florida.

El fenómeno atmosférico pisó tierra esta mañana, antes del medio día, concretamente en el condado de Taylor, localizado en la costa norte del estado de La Florida, de acuerdo con los informes presentados por el Centro Nacional de Huracanes, que está atento al movimiento de la tormenta.

Así lo reveló Noticias Telemundo, donde se aseguró que la llegada de Elsa a La Florida, pudiera ocasionar que haya 9 pulgadas de lluvia.

Asimismo, las autoridades metereológicas temen que Elsa genere inundaciones, al igual que marejadas ciclónicas.

Noticias Telemundo advirtió que ya comenzaron a sentirse los primeros efectos del arribo de Elsa, y miles de residentes del estado de Florida, están sin servicio eléctrico.

“El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que 26.000 clientes ya estaban sin electricidad en los condados de Hillsborough, Pinellas y Polk”, aseguró Noticias Telemundo en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, CNN Noticias confirmó que la tormenta tropical Elsa llegó a la costa norte del Golfo de Florida, con fuertes lluvias y ráfagas de viento y es una amenaza clara para que se registren inundaciones en otras partes del sur de Estados Unidos.





Tropical Storm Elsa Strengthens As It Moves Toward Florida After torrential rains hit the Caribbean over the weekend, Tropical Storm Elsa violently approached the Florida Keys this morning. If the storm continues in this trajectory, it will be the first hurricane to make landfall on Florida’s west coast in July in 95 years. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video:… 2021-07-06T23:45:05Z

El citado medio manifestó que los vientos que se están presentando en Florida son sostenidos de 65 mph, y en horas de la mañana avanzaban hacia la zona de Big Bend.

Las autoridades estarán monitoreando el avance de Elsa durante todo el día, pero se espera que si no se debilita pueda llegar a Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur con vientos estimados en 40 mph, poniendo en riesgo líneas de fluido eléctrico.

El meteorólogo de CNN, Chad Myers dijo que el panorama es preocupante.

“Nos ha llovido mucho el mes pasado. Si hay vientos de 40 mph o 50 mph, algunos árboles se van a caer… Aún queda mucho más daño por hacer”, comentó Myers en una de las emisiones de CNN esta mañana.





Tropical Storm Elsa: Wednesday morning update and track Wednesday, Elsa was downgraded to a tropical storm after rising barely above hurricane strength late Tuesday night. It's expected to make landfall around the Big Bend area later this morning before racing off to the northeast. As of the National Hurricane Center’s 8 a.m. update, Elsa was 115 miles north of Tampa and just 35… 2021-07-07T13:13:23Z

Citando al Servicio Meteorológico Nacional, CNN mencionó además que los primeros estragos de Elsa en la Florida, han causado que en Fort Myers el agua inundó carreteras, haciendo intransitables algunas calles.

A pesar de que la tormenta lucía un poco debilitada, y pasó de huracán categoría 1 a tormenta tropical entre el martes y el miércoles, debido a las fuertes ráfagas, de todos modos se emitió en horas de la mañana una advertencia de huracán.

CNN mencionó que dicha advertencia abarcaba la región conformada entre Chassahowitzka, cerca de Tampa, hasta el sur del condado de Taylor, por donde llegó Elsa.