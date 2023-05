[VIDEO] Crusade in Wonderland: la película que vaticina llegada de Trump a la Presidencia

En el verano del 2015, Donald Trump sorpredió al mundo tras anunciar el lanzamiento de su campaña política para convertirse en presidente de Estados Unidos por el partido Republicano, en una movida que fue considerada por muchos como un “chiste”. Políticos y votantes no veían que el magnate inmobliario y dueño de concursos de belleza como Miss Universo, tuviera posibilidades reales de triunfar en el ruedo electoral… y se equivocaron.

Al año siguiente, el magnate y personalidad del mundo de los reality shows, como “The Apprentice, no solo conquistó la nominación del partido Republicano derrotando a pesos pesado del ala conservadora, sino que además derrotó en las urnas a la contricante demócrata Hillary Clinton, y se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos. Su Presidencia generó la avanzada del llamado efecto MAGA (Make America Great Again), que hasta hoy pesa en diferentes sectores de la sociedad y los valores estadounidenses.

Pero una película producida antes que llegara a la Presidencia, y que te presentamos aquí, no solo se convirtió en denuncia de comunidades que vieron la llegada de Trump al poder como una amenaza a sus derechos y libertades, sino que vaticinó y de manera visionaria mostró lo que podría representar una Presidencia de Trump, y se quedó corta.

Crusade in Wonderland: Official trailer A satirical shortfilm where immigrants are chased in Wonderland 2016-08-15T18:30:01Z

La cinta, titulada “Crusade in Wonderland” (Cruzada en el País de las Maravillas), dirigida por el cineasta latino-estadounidense Alejandro Marín, muestra de manera descarnada el efecto que las políticas de Trump traerían en terrenos como la xenofobia, los llamados “dreamers”, y la promoción de discursos de odio en los que la comunidad inmigrante se convertiría en blanco de ataques.

Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores" Donald Trump descalifica a los inmigrantes mexicanos en su discurso de precandidatura para la presidencia. 2015-06-25T17:06:21Z

Y justo ahora, cuando Ttump, a pesar de sus problemas judiciales, sigue avanzando en su campaña para regresar a la Casa Blanca en las elecciones del próximo año, la película “Crusade in Wonderland”, vuelva a ser foco de atención, debido también a la crisis migratoria que enfrenta el país.

Crusade in Wonderland/full movie A group of artists from different backgrounds, genders, and beliefs joined to make this satirical short film LET'S BUILD BRIDGES NOT WALLS. 2016-10-27T23:00:00Z

Posturas más extremas contra los inmigrantes, han ido creciendo, como las leyes recientemente firmadas en Florida por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien se espera anuncie su candidatura presidencial en las próximas semanas.

“Crusade in Wonderland es un proyecto que obedece a una necesidad de decir algo en un momento crítico por el que pasa nuestra sociedad. En estas últimas elecciones lo que hemos visto es el resurgimiento de monstruos y narrativas que pensábamos que estaban atrás, pero que están latentes y que están vigentes y que están luchando por salir a flote para volverse relevantes una vez más, como parte de la cultura y la sociedad de este país”, aseguró Alejandro Marín en entrevista con el periódico El Diario NY.

Ley contra inmigrantes en Florida: policía de Miami-Dade asegura que no perseguirá a indocumentados Debido al temor que genera la nueva ley de inmigración firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, autoridades están preocupadas por la posibilidad de que los indocumentados dejen de denunciar delitos por miedo a sufrir represalias con respecto a su permanencia en Estados Unidos. Álvaro Zabaleta, vocero del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade,… 2023-05-16T02:00:08Z

“Los discursos que nos dividen y que llevan por el camino del odio y la intolerancia, son extremadamente peligrosos. Aunque creo que la irresponsabilidad principal no es solo de parte de Trump sino de parte de nosotros como sociedad, si le vamos a dar la oportunidad a una persona con esas características de convertirse en el líder de un país como este, en un momento tan crítico como este”, agregó el cineasta de origen colombiano.

En este link puedes ver gratis la película completa.

La esperanza de muchos estadounidenses e inmigrantes, es que como ocurre en Crusade in Wonderland, pronto el país deje de lado la tensión y la polarización, y los políticos entiendan que en vez de señalara enemigos, urge trabajar en conjunto, “levantando puentes” de unidad y no muros de división, como reza el final de la cinta.