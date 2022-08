Paulina Vega, la Miss Universo que puso en su sitio a Trump: ¿Qué le hizo?

En enero del 2015, en la ciudad de Doral, cerca de Miami, la entonces Miss Colombia, Paulina Vega, logró la hazaña de convertirse en Miss Universo y darle la segunda corona del certamen internacional a su país.

Y aunque las primeras semanas como reina universal, tras mudarse a la ciudad de Nueva York, todo fue miel sobre hojuelas con su entonces jefe, Donald Trump, dueño de Miss Universo en ese momento, en el verano las cosas cambiaron y los dos pusieron un muro entre ellos originado por comentarios injustos y ofensivos del republicano.

Siendo Paulina Vega Miss Universo, Trump lanzó su campaña política para ser presidente de Estados Unidos, y en su discurso lanzó duros dardos contra la comunidad latina que emigra a Estados Unidos, asegurando que los mexicanos que llegaban al país eran “criminales”, “traficantes de droga” y “violadores” mayormente, y solo algunos, eran buenas personas.

paulina vega, la miss universo que puso en su sitio a trump

Las frases ofensivas del magnate molestaron a millones de personas en Estados Unidos, entre ellos a la Miss Universo 2015, quien a pesar de pertenecer a una organización de la que Trump era dueño, no tuvo reparo alguno en ponerlo en su sitio y lo criticó por referirse así a su comunidad.

Tras las declaraciones iniciales de Paulina Vega, quien hoy es una reconocida presentadora de televisión en Colombia, donde salió en defensa de los hispanos, Trump la tildó de “hipócrita” por criticarlo y no renunciar al título.

Ex Miss Universo colombiana en “shock” por triunfo de Trump Paulina Vega, la ex Miss Universo colombiana que se enfrentó a Donald Trump por sus expresiones xenófobas hacia la comunidad latina estadounidense durante su carrera hacia la Casa Blanca, quedó en "shock" cuando su otrora jefe resultó elegido presidente. 2016-11-17T16:12:09Z

Y fue allí cuando la exreina de belleza, de apenas 22 años, decidió ir más allá y sin quedarse callada, puso en su sitio a Trump, afirmando públicamente que era arrogante, racista, sexista y que desde el momento en que se metió con los latinos comenzaron sus peleas.

“(Trump) se refirió a mí como una persona hipócrita, pero sencillamente estoy en desacuerdo con él. Él tiene todo el derecho de opinar lo que quiera, pero no lo comparto”, comentó Paulina Vega en entrevista con Al Rojo Vivo.

Y tras defender su postura de no renunciar, dejó en claro que no se amilana por lo que Trump diga o haga.

“Mas que quedarme por una corona, era mantener el trabajo, seguir con el contrato que yo firmé… él está ocupado con su campaña política. Siempre ha sido una persona muy polémica, y yo estoy en una situación totalmente distinta… el Miss Universo siempre ha trabajado independientemente”, agregó la entonces Miss Universo.

Suelta La Sopa | Miss Universo Paulina Vega: "Donald Trump me acusó de hipócrita" | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. La reina de belleza habla de la relación laboral que tuvo con Donald Trump y las dificultades que experimentó en su año de reinado. SUBSCRIBETE: bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando… 2015-12-04T23:36:00Z

Y al ser cuestionada sobre si eran amigos antes de la pelea y si guarda sentimientos de rencor hacia el magnate, Paulina Vega dejó claro que entre ellos no hubo ninguna cercanía y para ella él no tiene significado alguno en su vida.

“No nos detestamos. Igual la relación siempre ha sido estrictamente de trabajo. Nos vimos dos o tres veces, y creo que ahora lo veré poco, pero simplemente soy parte de uno de los tantos negocios que tiene”, advirtió la colombiana.

PAULINA VEGA Miss Universe 2014|| FULL PERFORMANCE (HD) #bestMissUniverseEVER #PAULINAVEGA #CATRIONAGRAY PLEASE FOLLOW MY SOCIAL MEDIA ACCOUNT: -Instagram instagram.com/gandangph_/ -Facebook facebook.com/em.negrillo.5 #bbpilipinas2019 Binibining Pilipinas 2019 Miss Universe 2019 Road to Miss Universe 2019 Road to Binibining Pilipinas Road to International Pageant Male Pageant Miss Universe Miss World Miss International Miss Earth Miss Supranatioanal Miss Grand International Miss Intercontinental Miss Thailand Seniorita Colombia Beaury… 2019-04-13T03:47:41Z

“Yo quise alzar la voz por esas personas que trabajan honestamente en Estados Unidos”, agregó Paulina, al hablar de por qué decidió confrontar a Trump.