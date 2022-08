El día en que Trump atacó a Miss Universo: la llamó “hipócrita” por defender a latinos

A lo largo de su vida adulta Donald Trump ha protagonizado todo tipo de escándalos y controversias debido a su personalidad, desenfadada para algunos e irrespetuosa para otros, lo que lo ha llevado a emitir en ocasiones todo tipo de juicios y comentarios hirientes.

Pero sus peleas no solamente han sido con políticos o personalidades del activismo social que lo critican sino también con estrellas de la pantalla y hasta con reinas de belleza.

Tal fue el caso en julio del 2015, como lo recordó E! Online cuando atacó a la entonces Miss Universo, Paulina Vega, quien se convirtió en la última reina de su organización antes de vender el certamen y lanzarse al ruedo político.

En aquella ocasión, al anunciar sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca, en su discurso mostró su férrea oposición a la inmigración, y en concreto aseguró que los latinos, refiriéndose a este grupo como “mexicans”, eran mayormente delincuentes, traficantes de droga y violadores, pues, según sus palabras, a Estados Unidos llega lo peor.

“México no envía lo mejor”, comentó Trump, agregando que asumía que algunos, “algunos son buenos”.

Y como era de esperarse, sus comentarios, que resuenan hasta el día de hoy, cayeron muy mal, no solo entre la comunidad latina sino entre propios estadounidenses que los consideraron injustos, odiosos y peligrosos, y fue allí cuando la entonces Miss Universo, Paulina Vega, quien ganó siendo Miss Colombia, no pudo quedarse callada y se enfrentó a su exjefe y le pidió respeto para su comunidad.

Paulina dejó claro que su postura no estaba ni cerquita de la de Donald Trump sobre la inmigración latina, y no tuvo reparo alguno en ponerlo en su sitio.

“Como colombiana y como Miss Universo, quiero mostrar mi apoyo y validar los sentimientos de la comunidad latina”, aseguró la exreina de belleza en julio del 2015, según reseña el sitio E! online.

Paulina calificó de injustos e hirientes los comentarios de Trump y lo criticó públicamente por ese tipo de acciones, pero le dejó claro que no iba a renunciar a su corona, como éste le pidió que lo hiciera tras reclamarle.

“La Organización Miss Universo trabaja independientemente de sus dueños… Durante los últimos 64 años, han creado alianzas con grandes grupos de caridad y han ayudado a miles de comunidades. Su legado de unir países de alrededor el mundo ha sido inspirador para muchos”, mencionó en su comunicado Paulina Vega. “Si la Organización Miss Universo compartiera sentimientos antilatinos o cualquier tipo de sesgo racial, no estaría en esta posición hoy… Creo firmemente que dividir y categorizar a la humanidad solo la detiene. Reconocer y aceptar las diferencias que existen en la humanidad es el primer paso para un desarrollo real y sustancial. Debemos esforzarnos juntos para mejorar el bien común”.

Minutos después de que la Miss Universo se manifestó contra las posturas de Trump, el expresidente salió a su twitter a atacar a la joven de 22 años, por no estar de su lado.

“Miss Universo, Paulina Vega, me criticó por decir la verdad sobre la inmigración ilegal, pero luego dijo que se quedaría con la corona, hipócrita”, dijo el exmandatario en su red social, de la que fue suspendido.