COVID-19: ¿Qué tan cerca estamos de desarrollar una vacuna?

Algunos de los resultados más prometedores, y los mayores acuerdos, provienen de las posibles vacunas Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. AstraZeneca, como anunció, se ha comprometido a entregar 400 millones de dosis a la Unión Europea si recibe la aprobación de la FDA. El gobierno ha proporcionado mil millones de dólares en apoyo del desarrollo de la vacuna Moderna, informó The Times. Johnson & Johnson recibió $456 millones del gobierno de EE. UU. Para apoyar su investigación, se le aseguró mil millones de dólares por 100 millones de dosis si recibe la aprobación de la FDA. La Unión Europea también acordó pagar una gran suma por al menos 200 millones de dosis.

Todas las vacunas “aprobadas” en países fuera de los EE.UU. han sido consideradas sospechosas por los expertos porque esos medicamentos saltaron los ensayos de la Fase III, se aprobaron prematuramente o decidieron hacer los ensayos al mismo tiempo que las vacunas están disponibles para el uso público, informó The Times. Otras, como las dos vacunas Sinopharm y la vacuna Sinovac, han sido aprobadas para un uso limitado temprano en países específicos.

The US federal government says it will pay for any Covid-19 vaccine that is authorized or approved by the FDA for all Americans https://t.co/NB2DVTWCkt

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 29, 2020