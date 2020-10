COVID-19: ¿Podría la neumonía ser una complicación severa del coronavirus?

Según la investigación del coronavirus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la neumonía es una complicación que tiende a indicar una infección por COVID-19 más grave, especialmente entre las afecciones relacionadas con el coronavirus que requieren hospitalización.

Las infecciones neumocócicas se denominan típicamente casos de neumonía adquirida en la comunidad o (NAC); Estas infecciones se han convertido en un punto de investigación cada vez más importante, ya que los casos mortales de coronavirus generalmente involucran enfermedades respiratorias avanzadas.

Esto es lo que necesitas saber sobre la neumonía y el coronavirus.

La neumonía es una complicación grave del COVID-19

A score developed to quantify #COVID19 pneumonia severity appeared to predict mortality in U.S. patients, and may help to eventually guide treatment decisions, reported Jurgena Tusha, MD, at #CHEST2020. By @MedPageID. @accpchest #coronavirus https://t.co/CZf0eY2akZ — MedPage Today (@medpagetoday) October 22, 2020

Según un artículo escrito por el doctor en enfermedades pulmonares Paragis Galiatsatos, de la Universidad Johns Hopkins, la neumonía se produce cuando los alvéolos (sacos de aire) de los pulmones se llenan de líquido y se hinchan, lo que reduce la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede procesar. Los síntomas de la neumonía, según Medline Plus, incluyen dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, tos (a menudo con flema), dolor de pecho, náuseas, vómitos y diarrea.

La neumonía puede ser causada por una infección bacteriana, viral o micótica, según Medline Plus. La neumonía fúngica suele aparecer en personas con problemas de salud crónicos. La neumonía viral generalmente es causada por el resfriado, la gripe y el SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19); Tener neumonía por una infección viral puede conducir al desarrollo de una neumonía bacteriana.

Según el artículo “Infecciones bacterianas secundarias en pacientes con neumonía viral” publicado en la revista Frontiers in Medicine en junio de 2020, la tasa de mortalidad entre 482 personas que tenían neumonía viral y desarrollaron infecciones secundarias fue del 10.9%, mientras que la tasa de mortalidad entre 268 pacientes que tenían neumonía y desarrollaron una infección bacteriana secundaria fue del 15.2%.

¿Por qué la neumonía es el resultado del coronavirus?

La respuesta es que una infección respiratoria generalmente causa un efecto dominó, debilitando la resistencia del cuerpo a otras enfermedades respiratorias. De hecho, el desarrollo de afecciones como la neumonía es muy común con las pandemias y el artículo describió este tipo de coinfecciones (infecciones simultáneas) e infecciones secundarias (una infección resultante del debilitamiento del sistema inmunológico en general) como “superinfecciones”:

Las coinfecciones, las infecciones secundarias o las “superinfecciones” son frecuentes durante las pandemias virales. La pandemia de la gripe española de 1918 vio alrededor de 50 millones de muertes atribuidas a coinfecciones bacterianas y durante la pandemia de gripe H1N1 2009 hasta el 34% de todas las muertes fueron el resultado de coinfecciones bacterianas. Si bien el mecanismo preciso de la susceptibilidad a las infecciones secundarias no se conoce bien, es probable que la inmunosupresión mediada por virus del sistema inmunitario innato del huésped permita que las bacterias oportunistas colonicen el huésped, como se demostró para Streptococcus.

La neumonía generalmente se diagnostica con una radiografía de tórax, un análisis de sangre (para ver si el cuerpo muestra signos de combatir una infección) o un hemocultivo (para detectar la presencia de bacterias), según Medline Plus.

Una de las mayores preocupaciones en torno a las infecciones bacterianas por neumonía que coexisten con COVID-19 es que se sabe que el sistema inmunológico tiene dificultades simultánea, y exitosamente, para combatir infecciones bacterianas (neumonía) y virales (coronavirus). Además, los agentes bacterianos que causan neumonía a veces son resistentes a los antibióticos, lo que significa que los intentos iniciales de controlarla pueden fallar, dando tiempo a que se desarrollen condiciones aún más graves.

La neumonía puede provocar el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)

La neumonía se define como cuando el líquido llena los alvéolos de los pulmones; El SDRA ocurre cuando una acumulación de líquido en los alvéolos hace que el surfactante de los pulmones, una sustancia que ayuda a los pulmones a expandirse para tomar aire, se descomponga y también hace que otras áreas de los pulmones cicatricen y se endurezcan, según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre. El Instituto señaló que “estos cambios impiden que los pulmones se llenen adecuadamente de aire y muevan suficiente oxígeno al torrente sanguíneo y por todo el cuerpo. El tejido pulmonar puede cicatrizar y volverse rígido “.

Un artículo publicado en la revista Critical Care llamado “Insuficiencia respiratoria aguda en COVID-19: ¿Es un SDRA ‘típico’?” informó que “la lesión de las células epiteliales alveolares era la principal causa de SDRA relacionado con COVID-19”. Su investigación de pacientes con la enfermedad pulmonar también encontró que a menudo no se diagnosticaba hasta 8-12 días después del inicio del empeoramiento de los síntomas respiratorios.

El artículo informó que los corticosteroides como la metilprednisolona y la ventilación son los tipos de tratamiento más comunes.

Un artículo publicado en la revista Intensive Care Medicine examinó si el SDRA relacionado con COVID-19 presentaba peores síntomas que el SDRA no relacionado con COVID-19. Según ese artículo llamado “Caracterización fisiológica y cuantitativa por tomografía computarizada de COVID-19 y SDRA típico: un estudio de cohorte emparejado”, los tratamientos típicos no mejoraron las condiciones de las personas con COVID-19-SDRA.

Además, la enfermedad en los pacientes con COVID-19 no afectó su capacidad para inhalar aire, pero aun así causó hipoxemia severa (una cantidad baja de oxígeno en la sangre). Las implicaciones de esta diferencia significan que el uso de ventiladores que usan presión para forzar la entrada de aire a los pulmones puede estar haciendo más daño que bien, según un artículo de MedPage Today.

Cómo puede protegerse de la neumonía

As COVID-19 infections rise, people seeking to avoid one lung disease compounding another are queuing up to get inoculated against bacterial pneumonia, causing shortages of a Merck & Co vaccine in parts of Europe https://t.co/miGtZVQ8iL — Reuters (@Reuters) October 23, 2020

Aquellos con mayor riesgo de neumonía, según Medline Plus, incluyen niños de 2 años o menos y adultos de 65 años o más. Otros factores incluyen exposición prolongada a sustancias químicas / contaminantes, tabaquismo, alcoholismo, un síntoma inmunológico debilitado, resfriado o gripe reciente, una enfermedad pulmonar previa, una enfermedad previa que provocó tos o dificultó la deglución.

Vacunarse contra la neumonía también podría ayudar, según los autores del artículo de Frontiers in Medicine. “Los individuos susceptibles dentro de una población pueden protegerse del riesgo de algunos patógenos bacterianos comunes que también son capaces de causar infecciones secundarias, por ejemplo, neumonía, si hay vacunas disponibles”, escribieron los autores.

Un artículo de Harvard Health informó que existe una vacuna para niños menores de 2 años, niños mayores de 2 años con afecciones médicas preexistentes y adultos mayores de 65 años. La vacuna PCV13 para niños protege 13 tipos de infecciones bacterianas neumocócicas mientras que la vacuna PPSV23 para adultos mayores protege contra 23 tipos de infecciones bacterianas neumocócicas.

Reuters informó que la demanda de vacunas contra la neumonía ha sido increíblemente alta, lo que ha provocado escasez en algunas partes de Europa.

El artículo de Harvard Health también señaló que los medicamentos de venta libre también pueden aliviar los síntomas, como el acetaminofeno (Tylenol) y el ibuprofeno (Advil) para el dolor y la fiebre alta y el dextrometorfano (DM) para la tos y la congestión. Los medicamentos recetados para la neumonía que no requieren hospitalización suelen incluir amoxicilina y posiblemente azitromicina o doxiciclina; los pacientes hospitalizados suelen recibir antibióticos por vía intravenosa.

Según el artículo de Galiatsatos, el tratamiento puede ayudar a prevenir un daño pulmonar grave a largo plazo. “La recuperación de un paciente y la salud pulmonar a largo plazo dependerán del tipo de atención que reciba y con qué rapidez”, escribió. Otros factores incluyen la gravedad de la enfermedad por coronavirus, la existencia de otras afecciones y la edad.

