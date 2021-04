COVID-19: Detienen producción de la vacuna Johnson & Johnson en EE.UU.

Según información de la agencia de noticias Reuters, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), detuvo la producción de la vacuna contra el virus del Sars-Cov-2, de Johnson & Johnson, en una planta de la empresa biofarmacéutica Emergent BioSolutions, mientras se está investigando un error que llevó a que en el pasado mes de marzo, millones de dosis del fármaco se echaran a perder.

Conforme a lo dicho por Emergent BioSolutions, las autoridades de la FDA comenzaron una nueva inspección de sus instalaciones en Bayview, en Baltimore, el 12 de abril, y el pasado viernes, a solicitud de ese organismo la compañía “acordó no iniciar la fabricación de ningún material nuevo en sus instalaciones de Bayview y poner en cuarentena el material existente fabricado en las instalaciones de Bayview hasta que se complete la inspección y el saneamiento de cualquier hallazgo resultante”, según cita el periódico The Washington Post.

La crisis de un gran error humano se desató el pasado 31 de marzo, en una planta de Baltimore en una factoría de la compañía Emergent BioSolutions, productora de inyectables de AstraZeneca y de Johnson & Johnson. El hecho que tiene ahora en cese la producción de esta vacuna, radicó en que trabajadores de la planta, combinaron accidentalmente los ingredientes de ambos medicamentos por lo que alrededor de 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson presentaron defectos de fabricacion. Asimismo, se estableció que la gravedad estaba en que uno de los ingredientes utilizados para elaborar la vacuna no habría pasado los controles de calidad.

Los ingredientes utilizados en la fabricación de otra vacuna, la de AstraZeneca, se habrían mezclado con los de la vacuna Johnson & Johnson, según el diario The New York Times, citado por Diario Las Americas.

Este incidente puso la capacidad de Johnson & Johnson en tela de juicio para cumplir con su compromiso, pues no solo se arruinaron esta cantidad de vacunas, sino que las autoridades cerraron la fábrica en tanto se dieran las investigaciones de lo sucedido.

Es de señalar que control de calidad, detecto las dosis defectuosas de la vacuna de Janssen, por lo que estas dosis nunca salieron de la planta de producción, y por su parte, la producción de las biológicas de AstraZeneca fueron retiradas de la planta.

“Los errores humanos ocurren”, les disculpó el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo jefe del país. Su antídoto para la preocupación que desata es precisamente que se ha detectado, “para eso hay controles de calidad”. El hecho de que nada haya salido de esa planta es, para él, una garantía más de que el sistema funciona. Además, la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA) todavía no le había dado la aprobación a la planta. Las que se han administrado hasta ahora proceden de Holanda, donde se había centrado la producción, según el Correo.

Después de detectar el error inicial, Emergent dijo que el 1 de abril se aisló y desechó un solo lote del componente del fármaco. “El descarte de un lote de sustancia farmacéutica a granel, aunque es decepcionante, ocurre ocasionalmente durante la fabricación de la vacuna, que es un proceso biológico complejo y de múltiples pasos”, dijo la compañía, citado por La Republica.

“Johnson & Johnson asume cabalmente la responsabilidad” por el incidente, dijo la compañía estadounidense en un comunicado el sábado, afirmando que está “trabajando estrechamente” con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para obtener la aprobación de emergencia para producir su vacuna en la planta de Baltimore, según Diario Las Américas.

Asimismo, dijo J&J que “está agregando líderes dedicados a las operaciones y la calidad, y está aumentando significativamente la cantidad de personal de operaciones de fabricación, calidad y técnicas para trabajar con los especialistas de la compañía que ya están en Emergent”, dice el comunicado.

A CDC Advisory Committee is set to meet today to debate how Johnson & Johnson’s Covid-19 vaccine should be used going forward after reports of rare but severe cases of blood clots #WSJWhatsNow pic.twitter.com/s93VecUEZM

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 14, 2021