COVID-19: Alaska vacunará a los turistas ¿Desde cuándo?

Si usted está buscando un destino turístico de vacunación en los Estados Unidos, Alaska en este verano abre las puertas a los viajeros que quieran obtener una de las vacunas contra la infección del virus del Covid-19.

Cualquiera de las biológicas se dispondrá en los aeropuertos clave de este estado a partir del 1º de junio. Todo el plan esta establecido con el fin de dar alivio a la industria del turismo de la región, duramente afectado por la crisis sanitaria de la pandemia, según Yahoo!

El anuncio lo hizo el gobernador republicano Mike Dunleavy a través de su cuenta de Twitter, en el que escribió:

“Hoy anuncio que cualquier turista que venga a Alaska este verano en nuestros principales aeropuertos podrá obtener una #Vaccine Covid-19 sin cargo”

I'm announcing today that any tourist coming into Alaska this summer at our major airports will be able to get a #CovidVaccine free of charge. #akgov #Alaska #COVID19

El gobernador, señaló que permitir a los turistas la accesibilidad a la vacuna, forma parte de una estrategia de marketing que busca atraer a los viajeros a que visiten la región con dinero de la ayuda ofrecida por el gobierno federal, añadiendo que el ofrecimiento es “probablemente otra buena razón para venir al estado de Alaska en verano”, informó MSN.

Getting the #COVID19Vaccine is a private health decision best left between Alaskans & their doctor. That said, I am fully opposed to any government requiring Alaskans to get the vaccine. There will be no vaccine passports under my watch. #akgov #Alaska #Covid19 #VaccinePassport

