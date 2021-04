¿Qué es el 4:20 y por qué se celebra el Día del Cannabis?

Quizás cuando algunos escuchen decir que se celebra el 4:20, no tengan la más mínima idea de qué se trata esta conmemoración. El Dia Internacional de la Marihuana, esta señalado en el calendario el día 20 de cada abril, y en esta fecha cientos de miles de personas en el mundo se concentran a las 4:20 de la tarde para consumirla o para manifestarse públicamente en petición por la legalización y descriminalización de su producción y consumo.

🗓️ ¡Feliz 420! Hoy es #20deAbril y como cada año celebramos el #DiaMundialdelaMarihuana emplazando a nuestra clase política a regular el Cannabis con el apoyo mayoritario de la ciudadanía que refleja la última encuesta del CIS.

🟩 #Feliz420 #cannabisday #420day 🟩 pic.twitter.com/wur0hQ8R6G — BROTSANBERT (@BROTSANBERT) April 20, 2021

¿Cuál es su origen?

Esta celebración que se hizo popular en las últimas décadas, tiene su origen en 1971 con las andanzas de un grupo de amigos californianos estudiantes de la escuela secundaria de San Rafael, al norte de California. Estos cinco jóvenes llamados “Los Waldos”, en el otoño de ese año hallaron un mapa donde supuestamente se encontraba un cultivo de marihuana ubicado en Point Reyes, al noroeste de San Francisco, por lo que decidieron salir un 20 de abril a las 4:20 de la tarde, después de la jornada escolar, en búsqueda de este gran tesoro que finalmente no pudieron encontrar, de acuerdo a BCC.

Desde ese momento los adolescentes se quedaban a las 4:20 pm luego de salir de clase, para fumar marihuana, una práctica de la que se fueron enterando otros estudiantes, quienes se unieron progresivamente al grupo de fumadores que esperaban que llegara la hora de fumar con sus amigos cigarrillos de marihuana.

Es de señalar que el consumo de cannabis empezó a utilizar el código “420” cuando se deseaba salir a fumar marihuana, sin que las demás personas supieran de que se trataba un lenguaje codificado que no los dejaba en evidencia.

“Fumábamos mucha hierba en ese entonces”, dice Dave Reddix o, también, Waldo Dave, en la actualidad un cineasta de 59 años, a BCC, “La mitad de la diversión era salir a buscarla”.

Gracias a la popularidad que tomó el termino, y al enlace del cantante de la banda de rock psicodélico Grateful Dead, Phil Lesh, con los Waldos que eran sus amigos y asistían a las fiestas privadas del grupo, el número 420 se regó como pólvora entre todos los fans del grupo musical, que decidieron utilizarlo.

“Como fuese, el término fue apropiado por otros en la escuela en la que estudiábamos y poco a poco se fue popularizando, ciudad por ciudad, país por país, a lo largo de las décadas”, explican en su página web, citado por El Confidencial.

De hecho, en los conciertos era común que en algún momento los músicos de Grateful Dead le preguntaran a la multitud qué hora era y todos respondieran en coro “4:20”, sin importar lo que dijeran sus relojes, y enseguida consumieran cigarrillos de marihuana. A comienzos de los años 90, Steve Bloom, el editor de High Times, una revista cannábica fundada en 1974 vio en una pancarta del grupo el número y decidió promoverlo a través de su revista, incluso compró el dominio 420.com.

La fama que tiene la revista hizo del 420 algo internacional, incluso se esparció el rumor de que el 420 era un código policiaco para referirse al cannabis. Pero más tarde, 20 años después, según noticias BBC, 420 Magazine, reportó un grupo rival de los Waldos que se atribuían la creación del término, y fue entonces cuando en 1997 los chicos de San Rafael contactaron a la revista reclamando ser los autores del termino 420. Además, los jóvenes presentaron a Hihg Times, cartas y objetos como pruebas irrefutables de que lo que decían era verídico.

“Somos los únicos con pruebas”, dice Steve Capper o, también, Waldo Steve,en declaraciones citadas por BBC.

En la actualidad este código ha trascendido a millones de jóvenes y adultos de todo el mundo. El 420 es un termino que se puede encontrar por todos lados. Como cita Milenio, desde Guy y su episodio “420” donde Stewie y Brian, dos de sus personajes, intentan legalizar la marihuana, hasta publicaciones especializadas que usaron los números como título y canciones como 4:20 de Method Man.

Incluso prendas, accesorios y cualquier cantidad de parafelnarias como camisetas son impresas con los números o relojes señalando las 4:20, igualmente existen tutoriales para pintase las uñas con motivo del Día de la Marihuana o diseños de tatuajes.

Adidas celebra el 4:20

adidas and South Park are teaming up to celebrate 4/20 with an adidas Campus 80 “Towelie” 😙💨 pic.twitter.com/HfNWTO4MHa — Nice Kicks (@nicekicks) April 5, 2021

En medio de todo el “Boom” del 420, empresas como Adidas no deja de lado la oportunidad de celebrar con los consumidores el Dia no oficial de la Marihuana, y es así como la compañía de prendas deportivas este año lanzó sus tenis de ‘Toallín’.

La compañía hizo publico el lanzamiento el cual está inspirado en el personaje de la caricatura ‘South Park’: ‘Toallín’. El modelo del calzado deportivo es una versión del modelo originals Campus 80, fabricados de felpa color morado para simular la toalla, y que incluye los ojos del personaje que cuando les da el sol se vuelven rojos, además tiene una bolsa oculta en las lengüetas.

También vienen con un par de llaveros que representan los dos estados de animo de ‘Toallín’, antes y después de fumar. Es de resaltar que ‘Toallín’ es una toalla que fue diseñada genéticamente por Tynacorp. Apareció por primera vez en el episodio de la quinta temporada del programa.

Este personaje da consejos sobre toallas a los ciudadanos de South Park para drogarse. El tema musical de ‘Popeye’ se reproduce cada vez que Toallín se droga, según El Financiero.

Celebraciones en Estados Unidos

Por segundo año consecutivo, a raíz de la pandemia del Covid-19, la celebración anual del 4:20 en Hippie Hill en el Golden Gate Park de San Francisco se canceló. Sin embargo, la cuidad planea colocar cercas alrededor de Robin Williams Meadow, también conocida como Hippie Hill hasta el 21 de abril para evitar que personas se acerquen al lugar.

Así mismo, los agentes de la policía estatales estarán patrullando en este día diferentes sitios en donde habitualmente se reúnen personas para vender y consumir marihuana, evitando así grandes conglomerados de personas que infrinjan las normas de bioseguridad que se deben acatar en estos momentos tan críticos para el país y el mundo entero. Las personas que no cumplan las normas pueden ser multadas, según funcionarios del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad.

“Aunque estamos en un mejor lugar en nuestra lucha contra el COVID-19 que el año pasado, todavía no estamos en el punto en el que podamos permitir eventos grandes y concurridos”, dijo Breed en un comunicado. “Por favor, haga su parte para mantener a nuestra comunidad segura y celebre desde casa. Cualquiera que acuda al Golden Gate Park o Hippie Hill en busca de una fiesta se sentirá decepcionado”.

Cabe anunciar que, aunque el evento en persona ha sido cancelado, las personas que buscan una forma de celebrar pueden visitar www.420hippiehill.com para obtener información sobre los eventos de transmisión en vivo que tendrán lugar este 20 de abril.

Por su parte la compañía de cannabis Weedmaps, trasmitirá un evento totalmente gratuito a partir de las 4:00 pm, y para mayores de 21 años, llamado ‘Even Higher Together’ en el que podrán disfrutar de la fiesta verde en vivo que incluye personajes como Snoop Dogg, quien lanzará su nuevo álbum “From Tha Streets 2 The Suites” en este día.

Who's ready to get #EvenHigherTogether? 🚀🌿 Hosted by @SnoopDogg, our virtual 420 celebration features an epic lineup with music, comedy, live smoke sessions, and more! Learn more: https://t.co/a9SlE7yYl3 pic.twitter.com/dFj11NEKhh — Weedmaps (@weedmaps) April 8, 2021

Otros participantes del festejo seran: A $ AP Rocky, Jhené Aiko, G-Easy, Mike Tyson, Berner, Ms. Pat, Too $ hort, Chef Nikki, Jaleel White, Diamond & Supply Co., WM 420 Cypher, Wiz Khalifa, Taylor Gang, Chevy Woods, SK8, Fedd the God, Young Deji, El alquimista, Rebelution: Eric Rachmany Acoustic Set, Tokimonsta, Bam Marley.

Por último, es de anotar que el evento será organizado por Wiz Khalifa, en el que incluso se mostrará a Mike Tyson degustando una variedad de elementos del menú de brunch cocinados por la famosa chef Nikki Steward, los cuales contienen el ingrediente principal de la festividad.

Sesh😤 Bars 🎵 Repeat 🔁 Tune into the 420 cypher as @wizkhalifa & @TaylorGang lay down a verse over an @alanthealchemist beat — and a ton of kush — at the @diamondsupplyco skatepark.https://t.co/nJzpNMWCxT pic.twitter.com/c5iKd75bMj — Weedmaps (@weedmaps) April 19, 2021

