El COVID es la tercera causa de muerte en EE.UU: Hay casi 10,000 muertes por mes

Los contagios de COVID-19 siguen subiendo en Estados Unidos, y aunque debido a que muchos estados han relajado y siguen relajando protocolos de protección contra el virus, como el uso de máscaras existe la falsa percepción de que la pandemia ya se está yendo, lo cierto es que el coronavirus sigue siendo una amenaza seria y aunque hay una tendencia actual a la baja, cada día sigue matando a cientos de personas en el país.

Así lo revelan datos de un reporte presentado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), donde se dio a conocer que pese a que el 82% de las personas en Estados Unidos se han puesto al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, el virus sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el país.

En su reporte, los CDC revelaron datos de dos informes basados en cifras del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales sobre las tasas de mortalidad, y no solo determinaron que el COVID-19 es la tercera causa de muertes en Estados Unidos, sino que además mostraron diferencias desproporcionadas en las tasas de mortalidad entre grupos minoritarios raciales y étnicos.

Play

COVID-19: Insisten en importancia del refuerzo de la vacuna | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El Dr. Edgar Chávez explica que transcurridos los seis meses de la vacunación la cantidad de anticuerpos que circulan en el organismo no son suficientes para contrarrestar el virus y es ahí donde un refuerzo se hace necesario. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor… 2021-11-19T17:36:03Z

“El estudio encontró que la tasa general de mortalidad ajustada por edad aumentó en casi un 1% en 2021 desde 2020. Las tasas generales de mortalidad fueron más altas entre los indios americanos/nativos de Alaska no hispanos y los negros o afroamericanos no hispanos. Por segundo año, el COVID-19 fue la tercera causa principal de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer”, resaltó el reporte de los CDC.

Uno de los estudios obtenidos, señaló con mucha preocupación, que mientras los índices de mortalidad disminuyeron a nivel general en el país entre el 2020 y el 2021, entre minorías étinicas aumentó.

Play

“Las dosis de refuerzo es muy importante” La epidemióloga Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud, informó sobre la marcha de la campaña de vacunación contra el coronavirus. El panorama en niños y grupos de riesgo. #Campañadevacunación #TelevisiónPública #Noticias Mirá las Últimas Noticias en youtube.com/televisionpublicanoticias Suscribite en youtube.com/channel/UCqmZBc7T8J5TFuRT5uf-j_g?sub_confirmation=1 tvpublica.com.ar youtube.com/tvpublicaargentina facebook.com/tvpublica instagram.com/tv_publica twitter.com/tv_publica tiktok.com/@tv_publica 2022-01-17T14:07:43Z

“El segundo informe muestra que de 2020 a 2021, las diferencias en las tasas de mortalidad por COVID-19 disminuyeron entre la mayoría de los grupos raciales y étnicos. Este informe encontró que las disparidades en las tasas de mortalidad de COVID-19 ajustadas por edad disminuyeron entre un 14 % y un 40 % para la mayoría de los grupos raciales y étnicos, incluidos los blancos no hispanos, que representaron entre el 60 % y el 65 % de todas las personas que fallecieron. Y aumentó de manera no significativa (7,2 %) para las personas nativas de Hawái y otras islas del Pacífico no hispanas (0,2 %–0,3 % de las personas que fallecieron) en comparación con las personas multirraciales no hispanas”, dictaminó el reporte.

El anuncio de los CDC surge en momentos en que dos subvariantes de ómicron siguen avanzando e incrementando el índice de contagios a lo largo y ancho de Estados Unidos, donde actualmente se están reportando en promedio más de 300 muertes por COVID, es decir casi 10,000 al mes.

Play

EEUU prevé el fin del COVID-19 mientras que el número de casos aumenta en varios países El 12 de mayo se celebrará una cumbre mundial virtual para planificar el fin de la crisis del COVID-19, mientras que los casos aumentan en Estados Unidos y algunos Estados vuelven a imponer restricciones. MÁS INFORMACIÓN : es.euronews.com/2022/04/19/eeuu-preve-el-fin-del-covid-19-mientras-que-el-numero-de-casos-aumenta-en-varios-paises ¡Suscríbete a nuestro canal! youtube.com/c/euronewses?sub_confirmation=1 Euronews Señal en directo: youtube.com/c/euronewses/live Euronews está disponible en 12 idiomas: youtube.com/user/euronewsnetwork/channels… 2022-04-19T13:18:35Z

Desde que empezó la pandemia del COVID en Estados Unidos,la cifra de muertes ya llega a 1,018,316, buena parte de ellos pertenecientes a minorías como negros y latinos, por lo que autoridades de salud insisten en la necesidad de prevenir de manera equitativa el COVID en todas las comunidades.

“Los resultados de ambos estudios destacan la necesidad de un mayor esfuerzo para implementar intervenciones efectivas. Debemos trabajar para garantizar la igualdad de trato en todas las comunidades en proporción a su necesidad de intervenciones efectivas que puedan prevenir el exceso de muertes por COVID-19”, concluyó el reporte de los CDC.