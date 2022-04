La OMS analiza dos subvariantes nuevas de ómicron: ¿Qué tan contagiosas son?

La pandemia del COVID-19 esta lejos de terminar, y en momentos en que los contagios han aumentado en varios lugares del mundo y Estados Unidos, a causa de la subvariante de ómicron, conocida como BA.2, la Organización Mundial de la Salud reveló que está analizando de cerca dos nuevas subvariantes del coronavirus.

Así lo reportó la agencia de noticias Reuters, donde se dijo que el organismo de salud internacional aseguró que ha rastreado docenas de casos de las cepas BA.4 y BA.5 de ómicron, considerada de alta transmisibilidad.

Sin embargo, la OMS aseguró que hasta el momento no existen informaciones precisas que revelen si estas dos subvariantes nuevas de ómicron son más infecciosas o más peligrosas.





COVID-19: OMS analiza dos nuevas subvariantes de ómicron

Hasta ahora, la OMS ya estaba haciendo seguimiento a las subvariantes BA.1 original, y BA.2, al igual que las BA.1.1 y BA.3.

De acuerdo a la agencia de noticias, la OMS dijo que inició el plan de rastreo ya que considera que sus “mutaciones adicionales que deben estudiarse más a fondo para comprender su impacto en el potencial de escape inmunológico”.





What Omicron subvariant BA.2 means to U.S.

El organismo mundial tiene claro que algunas mutaciones pueden propagarse con mayor rapidez, como la BA.2 que representa casi el 94% de todos los casos, pero ello no necesariamente significa que desarrolle enfermedad más grave.

La OMS dijo que solo se conoce de unas cuantas docenas de casos de la subvariante BA.4 y BA.5 reportados en la base mundial GISAID.

Por ahora dichas cepas no han llegado a Estados Unidos, pues de acuerdo a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la subvariante BA.4 se halló en Sudáfrica, Dinamarca, Botswana, Escocia e Inglaterra, mientras que la BA.5 se vio en Sudáfrica y Botswana entre personas vacunadas que solo tuvieron síntomas leves.

La semana pasada el Dr. Fauci habló abiertamente sobre la posibilidad de que haya una nueva ola del COVID, y dijo que se prevé que en las próximas semanas haya un repunte de casos y que para el otoño quizá haya un resurgimiento.

“Creo que deberíamos esperar ver que durante las próximas semanas haya un aumento en los casos y, con suerte, habrá suficiente inmunidad de fondo para que no terminemos con muchas hospitalizaciones”, aseguró el Dr. Fauci, hablando con David Westin de Bloomberg TV.

“Creo que deberíamos esperar ver un aumento en los casos a medida que llega el clima más frío en el otoño… Esa es la razón por la cual la (Administración de Alimentos y Medicamentos) y su comité asesor se están reuniendo en este momento para planificar una estrategia, y nosotros en los (Institutos Nacionales de Salud) estamos haciendo estudios ahora para determinar cuál sería el mejor impulso”, recalcó el experto de la casa Blanca.