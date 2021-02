¿Cómo obtener la vacuna del COVID-19 en Walgreens?

Walgreens ha anunciado que algunas farmacias de Walgreens distribuirán vacunas contra el COVID-19, y algunas ya lo están haciendo. Si está interesado, aquí tiene los detalles sobre cómo puede inscribirse y saber qué Walgreens administrará vacunas cerca de su ubicacion o residencia.

¿Dónde Walgreens está distribuyendo vacunas?

Walgreens, al igual que otras farmacias minoristas, distribuirá vacunas de acuerdo con los requisitos de priorización de cada estado. Esto significa que las vacunas se administrarán según la edad, el empleo (algunos estados dan prioridad a los trabajadores de la salud) y las condiciones de salud subyacentes.

El 2 de febrero, Walgreens compartió en un comunicado de prensa qué estados recibirían vacunas del programa federal con los CDC. Estos estados incluyen: “Chicago, Connecticut, Delaware, Illinois, Kentucky, Maryland, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Ciudad de Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico, Vermont, Wisconsin y West Virginia”.

Además, Walgreens también ofrece algunas vacunas a través de programas estatales. Los estados participantes incluyen “Arkansas, California (condados selectos), Connecticut, Chicago, Delaware, Illinois, Iowa (condados selectos), Luisiana, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Ciudad de Nueva York, Ohio, Puerto Rico, Carolina del Sur y Texas”.

En Iowa, por ejemplo, las tiendas Walgreens de los siguientes condados comenzaron a distribuir vacunas para mayores de 65 años, según Iowa.gov:

• Black Hawk

• Cerro Gordo

• Des Moines

• Dubuque

• Johnson

• Linn

• Polk

• Pottawattamie

• Scott

• Woodbury

Walgreens tiene un sitio web donde puede suscribirse para recibir alertas y recibir notificaciones si las vacunas están disponibles en las tiendas Walgreens cercanas a su ubicación.

¿Cómo registrarse para recibir una vacuna y notificaciones?

En este momento, las vacunas del COVID-19 solo está disponibles en Walgreens selectos. Para programar una cita, vaya a la página web de la vacuna COVID de Walgreen aquí y haga clic en “Buscar cita”. También puede hacer clic en el botón “Registrarse para recibir alertas” si desea recibir alertas y notificaciones sobre la vacuna.

Luego será redirigido a una página de citas aquí, donde podrá ver si es elegible en su estado. Necesitará una cuenta de Walgreens.com para registrarse. (Puede crear una cuenta de Walgreens.com aquí). Luego, completará una encuesta de selección y, si es elegible, podrá elegir la ubicación de una tienda buscando por ciudad, dirección o código postal. Una vez que elija una tienda, puede programar una fecha y hora para su cita de vacunación. Después de recibir su primera vacuna, puede programar una segunda dosis si es una vacuna de dos dosis.

Tenga en cuenta que algunos estados requieren que las personas tengan un código de registro de vacunas para demostrar que califican. Si no tiene uno en un estado que lo requiere, deberá comunicarse con su departamento de salud, señala Walgreens.

Walgreens le pide que llegue 15 minutos antes de su cita y traiga su correo electrónico de confirmación, formulario de autorización de vacuna con código de registro (si corresponde en su estado), identificación válida, identificación de trabajo o prueba de empleo si es necesario, tarjeta de seguro médico y formulario de consentimiento de vacunación.

Los CDC ha publicado una lista de tiendas minoristas que ofrecerán vacunas COVID-19, según las pautas de prioridad de cada estado. Estos incluyen lo siguiente, citado directamente del sitio web de los CDC:

• Walgreens (incluido Duane Reade)

• CVS Pharmacy, Inc. (incluida la de Long)

• Walmart, Inc. (incluido Sam’s Club)

• Rite Aid Corp.

• The Kroger Co. (incluidos Kroger, Harris Teeter, Fred Meyer, Fry’s, Ralphs, King Soopers, Smiths, City Market, Dillons, Mariano’s, Pick-n-Save, Copps, Metro Market)

Publix Super Markets, Inc.

• Costco Wholesale Corp.

• Albertsons Companies, Inc. (incluidos Osco, Jewel-Osco, Albertsons, Albertsons Market, Safeway, Tom Thumb, Star Market, Shaw’s, Haggen, Acme, Randalls, Carrs, Market Street, United, Vons, Pavilions, Amigos, Lucky’s, Pak n Guardar)

• Hy-Vee, Inc.

• Meijer Inc.

• H-E-B, LP

• Retail Business Services, LLC (incluidos Food Lion, Giant Food, The Giant Company, Hannaford Bros Co, Stop & Shop)

• Southeastern Grocers

• Topco Associates, LLC (incluidos Acme Fresh Markets, Associated Food Stores, Bashas, ​​Big-Y Pharmacy and Wellness Center, Brookshire’s Pharmacy, Super One Pharmacy, FRESH by Brookshire’s Pharmacy, Coborn’s Pharmacy, Cash Wise Pharmacy, MarketPlace Pharmacy, Giant Eagle, Hartig Drug Company, King Kullen, Food City Pharmacy, Ingles Pharmacy, Raley’s, Bel Air, Nob Hill Pharmacies, Save Mart Pharmacies, Lucky Pharmacies, SpartanNash, Price Chopper, Market 32, Tops Friendly Markets, ShopRite, Wegmans, Weis Markets, Inc. )

• CPESN USA, LLC

• GeriMed (atención a largo plazo y farmacias minoristas)

• Good Neighbor Pharmacy y la organización administrativa de servicios de farmacia (PSAO) de AmerisourceBergen Drug Corporation, Elevate Provider

Farmacias Health Mart

• Innovatix (farmacias de cuidados a largo plazo)

• LeaderNET y Medicine Shoppe, PSAO de Cardinal Health

• Asociados de atención médica administrada (farmacias minoristas y de atención a largo plazo)

