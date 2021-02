Lista oficial de tiendas y farmacias que suministrarán vacunas COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ han publicado una lista de tiendas minoristas y farmacias que distribuirán vacunas del COVID-19, lo que hará que el proceso de obtención de una vacuna sea mucho más fácil para el público en general. Estas ubicaciones aún tendrán que seguir las pautas de su estado para la priorización y quién es elegible para recibir una vacuna.

La lista oficial de los CDC

Aquí está la lista de los CDC. Tenga en cuenta que estar en esta lista no significa que una tienda minorista tenga vacunas ahora. Deberá visitar el sitio web de la tienda minorista para obtener más detalles sobre cómo registrarse y si la tienda minorista más cercana ofrece vacunas. Están en orden alfabético, excepto para algunas ubicaciones que están agrupadas bajo su empresa matriz.

• Acme

• Albertsons

• Amigos (parte de Albertsons)

• Brookshire’s Pharmacy

• Carrs

• City Market (parte de Kroger Co.)

• Coops

• Costco

• CPESN USA, LLC

• CVS Pharmacy, Inc.

• Dillons

• Duane Reade

• Food Lion

• Fred Meyer

• Fry’s

• GeriMed (atención a largo plazo y farmacias minoristas)

• Giant Eagle

• Giant Food & The Giant Company

• Good Neighbor Pharmacy y la organización administrativa de servicios de farmacia (PSAO) de AmerisourceBergen Drug Corporation, Elevate Provider

• Haggen

• Hannaford Bros Co.

• Harris Teeter

• Health Mart Pharmacies

• HEB

• Hy-Vee, Inc.

• Innovatix (farmacias de cuidados a largo plazo)

• King Soopers

• Kroger

• LeaderNET and Medicine Shoppe, Cardinal Health’s PSAOs

• Long’s

• Lucky’s (parte de Albertsons)

• Asociados de atención médica administrada (farmacias minoristas y de atención a largo plazo)

• Mariano’s

• Market Street

• Meijer Inc.

• Metro Market

• Osco & Jewel-Osco

• Pavilions

• Pak n Save

• Pick-n-Save

• Publix Super Markets, Inc.

• Ralphs

• Randalls

• Retail Business Services, LLC (incluidos Food Lion, Giant Food, The Giant Company, Hannaford Bros Co, Stop & Shop)

• Rite Aid Corp.

• Safeway

• Sam’s Club

• Sav-On

• Shaw’s

• Smiths

• Southeastern Grocers

• Star Market

• Stop & Shop

• Tom Thumb

• Topco Associates, LLC (incluidos Acme Fresh Markets, Associated Food Stores, Bashas, Big-Y Pharmacy and Wellness Center, Brookshire’s Pharmacy, Super One Pharmacy, FRESH by Brookshire’s Pharmacy, Coborn’s Pharmacy, Cash Wise Pharmacy, MarketPlace Pharmacy, Giant Eagle, Hartig Drug Company, King Kullen, Food City Pharmacy, Ingles Pharmacy, Raley’s, Bel Air, Nob Hill Pharmacies, Save Mart Pharmacies, Lucky Pharmacies, SpartanNash, Price Chopper, Market 32, Tops Friendly Markets, ShopRite, Wegmans, Weis Markets, Inc.)

• United (parte de Albertsons)

• Vons

• Walgreens

• Walmart, Inc.

Más detalles sobre la distribución de vacunas

Según los CDC, la lista anterior es para farmacias minoristas que participan en el programa federal y es posible que no incluya socios del programa estatal. Las tiendas exactas que participan pueden variar de un condado a otro o de un estado a otro. Las tiendas de la lista anterior pueden comenzar a participar en el programa a partir del 8 de febrero.

Para CVS, por ejemplo, tendrá que registrarse en la página web de la tienda minorista para tener una cita, y deberá calificar para la categoría de priorización de su estado. No todas las ubicaciones de CVS proporcionarán vacunas COVID-19. Los que están comenzarán a proporcionar vacunas a partir del 11 de febrero.

Por el contrario, HEB, que también figura en la lista de los CDC, actualmente señala que solo proporciona vacunas a los clientes elegibles que son trabajadores de la salud, residentes de centros de atención a largo plazo, mayores de 65 años o mayores de 18 años con afecciones crónicas. Incluso si califica, muchas ubicaciones pueden notar que no hay lugares disponibles debido a la limitada oferta.

