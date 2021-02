¿Cómo obtener la vacuna del COVID-19 en Publix?

Algunas farmacias de Publix están distribuyendo vacunas del COVID-19 como parte de un impulso entre las tiendas minoristas para que las vacunas sean más disponibles. Las farmacias aún deben adherirse a las reglas de priorización de cada estado. A continuación, le indicamos cómo puede inscribirse para obtener una vacuna COVID-19 en un Publix cerca de su ubicación o residencia.

¿Dónde distribuye Publix las vacunas ?

La página web de Publix con información sobre la vacuna COVID-19 señala que el suministro de vacunas aún es limitado, lo que significa que los horarios de acceso y citas pueden ser difíciles de conseguir.

Los estados donde Publix ofrece actualmente vacunas son:

• Florida

• Georgia

• Carolina del Sur

Cada estado ofrece sus propias reglas de reserva. Para reservar una cita, necesitará su fecha de nacimiento, dirección física, correo electrónico, número de identificación de Medicare, si corresponde, estado y condado, contacto de emergencia y estar listo para responder preguntas sobre exámenes de salud.

Publix señala que debe posponer las vacunas en 90 días si recibió tratamiento con anticuerpos para COVID-19 o retrasar 14 días después de recibir otra vacuna. Hay recomendaciones adicionales para aquellos con pruebas COVID-19 positivas o que han estado expuestos.

Para reservar una cita, visite esta página web, elija su estado, espere la disponibilidad en la página de su estado, elija la hora y el lugar de la cita y luego revise un correo electrónico de confirmación.

¿Cómo realizar una reserva en Florida: horarios y enlaces

En Florida, la reserva de citas comienza el viernes 7 de febrero a las 7:00 a.m. Este / 6:00 a.m. Centro. (El portal solía abrir a las 6:00 am hora del este, pero se retrasó una hora, informó Click Orlando). Los clientes elegibles pueden reservar citas ese día para horarios que comienzan el lunes 8 de febrero. Más de 300 tiendas ofrecen citas, informó Fox 35 Orlando.

Las citas para Florida deberían poder reservarse por medio de este enlace. Si el enlace no funciona, vaya a la página web de Publix aquí y luego haga clic en su estado.

Usted es elegible si es un personal de atención médica con contacto directo con pacientes, un residente o un miembro del personal en un centro de atención médica a largo plazo o tiene 65 años o más.

Los siguientes condados tendrán citas limitadas: Bay, Brevard, Charlotte, Citrus, Collier, Escambia, Flagler, Hernando, Indian River, Lee, Marion, Martin, Monroe, Nassau, Okaloosa, Palm Beach, Pasco, Pinella, Santa Rosa , St. Johns, St. Lucie, Volusia y Walton.

Para recibir una vacuna, necesitará un comprobante de residencia de la Florida.

¿Cómo realizar una reserva en Georgia: horarios y enlaces

En Georgia, las reservas de citas se reclaman actualmente debido a la demanda y la oferta limitada. Sin embargo, las citas se publicarán en la página web de Georgia Publix a medida que estén disponibles. Las citas para Georgia deberían poder reservarse en este enlace. Si el enlace no funciona, vaya a la página web de Publix aquí y luego haga clic en su estado.

Usted es elegible si es un trabajador de la salud, un socorrista, tiene 65 años o más o es un cuidador, o un residente o personal de un centro de atención a largo plazo.

¿Cómo realizar una reserva en Carolina del Sur: horarios y enlaces

En Carolina del Sur, las reservas de citas están completas debido a la oferta limitada y la alta demanda, pero se agregarán nuevas citas a la página web a medida que estén disponibles.

Las citas para Carolina del Sur se pueden reservar en este enlace. Si el enlace no funciona, vaya a la página web de Publix aquí y luego haga clic en su estado.

Usted es elegible si es un trabajador de la salud, de 70 años o más, residente o personal de un centro de atención a largo plazo, empleado o contratista del gobierno estatal/local fundamental para la vacunación y las pruebas de COVID-19 en Carolina del Sur, o cuidador de una persona médicamente frágil, niño con certificación firmada por un proveedor.

Los siguientes condados tendrán citas en cantidades limitadas: Bay, Brevard, Charlotte, Citrus, Collier, Escambia, Flagler, Hernando, Indian River, Lee, Marion, Martin, Monroe, Nassau, Okaloosa, Palm Beach, Pasco, Pinella, Santa Rosa , St. Johns, St. Lucie, Volusia y Walton.

Esta es la versión original de Heavy.com

