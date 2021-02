¿Cómo obtener la vacuna del COVID-19 en CVS?

Las vacunas del COVID-19 han sido más difíciles de conseguir en algunos estados, lo que deja a muchos residentes ansiosos por el día en que puedan recibirlas en las tiendas minoristas. CVS ha anunciado que administrará nuevas vacunas contra el coronavirus en muchas de sus tiendas. Si usted está interesado, aquí están los detalles sobre cómo puede inscribirse y recibir una vacuna contra el COVID-19 en un CVS cerca a usted, si estas están disponibles.

Estos son los estados en donde CVS administrará vacunas

CVS Pharmacies administrará la vacuna en varios estados a partir del 11 de febrero, incluidos California, Connecticut, Hawái, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas y Virginia. CVS ha señalado que esto se realiza en asociación con programas de vacunas estatales y federales.

Las vacunas se administrarán primero en las tiendas minoristas de acuerdo con las pautas de prioridad estatal.

Para obtener más información sobre la elegibilidad para obtener vacunas, visite el sitio web de CVS aquí y desplácese hacia abajo hasta la sección “Encuentre su elegibilidad” en la página web. Seleccione el estado donde usted vive. Si CVS aún no está administrando vacunas en su estado, verá un mensaje que dice que no está disponible, junto con un enlace donde puede encontrar la información de vacunación de su estado y quién es actualmente elegible para recibir la vacuna. Es posible que esta sección en el sitio web de CVS no se actualice hasta el 9 de febrero, cuando se abre el registro de vacunas.

CVS señaló que los siguientes estados tendrán vacunas disponibles, junto con la cantidad de tiendas que estarán a disposición. Las tiendas específicas no fueron enumeradas.

• California: 100 tiendas con 81,900 dosis

• Connecticut: 12 tiendas con 6800 dosis

• Hawái: 7 tiendas con 4.400 dosis

• Indiana: “CVS Health también está trabajando directamente con Indiana (utilizando dos ubicaciones de CVS Pharmacy) y Ohio (19) para proporcionar vacunas en la tienda a las poblaciones elegibles mediante asignaciones estatales”

• Maryland: 18 tiendas con 11.000 dosis

• Massachusetts: 18 tiendas con 21,600 dosis

• Nueva Jersey: 27 tiendas con 19,900 dosis

• Nueva York: 32 tiendas con 20.600 dosis

• Ohio: “CVS Health también está trabajando directamente con Indiana (utilizando dos ubicaciones de CVS Pharmacy) y Ohio (19) para proporcionar vacunas en la tienda a las poblaciones elegibles mediante asignaciones estatales”

• Rhode Island: 4 tiendas con 3.400 dosis

• Carolina del Sur: 17 tiendas con 15,300 dosis

• Texas: 70 tiendas con 38.000 dosis

• Virginia: 28 tiendas con 26.000 dosis

¿Cómo registrarse para obtener una vacuna en CVS?

Puede registrarse para obtener una vacuna en el CVS aquí. También puede registrarse a través de la aplicación de CVS Pharmacy. El registro estará disponible tanto para la primera como para la segunda dosis, pero solo estará disponible de acuerdo con las pautas de prioridad de su estado.

Si no tiene acceso en línea, puede llamar al 1-800-746-7287 para asegurar una cita.

CVS ha señalado que la vacuna solo está disponible con cita previa y no hay visitas disponibles sin cita previa.

Las oportunidades para reservar una cita comenzarán el 9 de febrero en Texas y también en la misma fecha en muchos otros estados. Entonces, si no tiene la oportunidad de reservar una cita en la página web, vuelva a consultar la página el 9 de febrero. Aquí es cuando la reserva comenzará a estar disponible en los lugares que comenzarán a vacunar el 11 de febrero, señaló CVS.

Karen S. Lynch, presidenta y directora ejecutiva de CVS Health, dijo en un comunicado sobre el esfuerzo de vacunación: “Nuestra presencia en comunidades de todo el país nos convierte en un socio ideal para administrar vacunas de una manera segura, conveniente y familiar. Esto es particularmente cierto para las comunidades desatendidas, que han sido un foco para nosotros durante toda la pandemia”.

Esta es la versión original de Heavy.com

