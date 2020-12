Coronavirus: Noticia Actualizada del COVID-19 del 3 de diciembre

Según información actualizada el 3 de diciembre de 2020, los casos confirmados de COVID-19 ahora ascienden a más de 64 millones mundialmente, incluyendo más de 14 millones de casos en Estados Unidos solamente. Estados Unidos ahora encabeza la lista con el mayor número de casos en todo el mundo. En un momento conocido como coronavirus novedoso o coronavirus de Wuhan, el COVID-19 ha afectado vidas a nivel mundial, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) aconsejan a los estadounidenses que estén preparados en caso de que el virus se propague en sus comunidades.

Estados Unidos ha tenido más de 279,000 muertes por el nuevo coronavirus a medida que la pandemia continúa extendiéndose por todo el país.

Estas son las últimas noticias sobre el coronavirus, incluyendo casos confirmados y muertes. La primera sección de este artículo tendrá las actualizaciones de noticias más recientes.

3 de diciembre – Noticias Actualizadas

Datos de los teléfonos inteligentes revelan que muchos estadounidenses ignoraron las advertencias de viaje, pero se quedaron más en casa que en 2019

Los datos de los teléfonos inteligentes revelan que alrededor del 13% de los estadounidenses viajaron una larga distancia para el Día de Acción de Gracias a pesar de las advertencias de viaje, informó NPR. Pero la buena noticia es que el 42% con teléfonos inteligentes se quedó en casa en comparación con el 36% del año anterior. Los viajes aéreos fueron menos de la mitad de lo que habían sido en 2019, señaló NPR.

Obama, Bush y Clinton recibirían la vacuna contra el coronavirus frente a las cámaras

Los ex presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton han anunciado que estarían dispuestos a ponerse la vacuna contra el coronavirus frente a las cámaras para que otros sean testigos, informó NPR. Obama dijo que su decisión se basaría en que el Dr. Anthony Fauci dijera que la vacuna era segura.

Freddy Ford, el jefe de personal de Bush, se acercó a Fauci para ver cómo podría ayudar a promover la vacuna, informó NPR.

Obama dijo que entendía por qué la comunidad negra dudaría ponerse la vacuna, pero confiará en ella si Fauci dice que está bien. Obama dijo: “Tengo entendido que saben históricamente, todo lo que se remonta a los experimentos de Tuskegee y demás, por qué la comunidad afroamericana tendría cierto escepticismo. Pero el hecho es que las vacunas son la razón por la que ya no tenemos poliomielitis, la razón por la que ya no tenemos un montón de niños muriendo de sarampión y viruela y enfermedades que solían diezmar poblaciones y comunidades enteras”.

Un joven de 23 años tuvo casi un derrame cerebral después de contraer COVID-19

Earlier today, I was diagnosed as having suffered a Transient Ischemic Attack (TIA), or what's commonly known as a mini-stroke. I'm 23 years old and I just had a stroke due to Covid-19 complications. Not taking this pandemic seriously? Keep reading. — Riley Behrens (@RileyBehrens) November 30, 2020



Riley Behrens, de 23 años, tuvo un accidente cerebrovascular días después de contraer COVID-19, informó USA Today. Su única condición preexistente era el asma por ejercicio que tuvo en la escuela secundaria.

Se suponía que debía ir a casa para el Día de Acción de Gracias después de estar en cuarentena durante dos semanas, pero permitió que un amigo que había perdido su casa se quedara en su casa. Su amigo había asistido a una boda y ambos terminaron con COVID-19.

Thank you all so much for the love and support, and to the healthcare staff that treated me and helped me recover enough to go home this evening. While the journey won’t be easy, I‘m going to work my hardest to get back to 100%. For now, it’s one day at a time. #MaskUpAZ pic.twitter.com/Y4jzypn0PX — Riley Behrens (@RileyBehrens) December 1, 2020



Behrens dijo que tuvo dolor de cabeza el miércoles por la noche y luego problemas para respirar el jueves y viernes. Dijo que tenía debilidad en el lado izquierdo el sábado y estaba mareado, con visión irregular. Una resonancia magnética le diagnosticó un coágulo de sangre leve en el cerebro llamado AIT. La mayoría no causa daño permanente, pero aproximadamente un tercio puede provocar un derrame cerebral.

El alcalde de Austin estaba en México cuando grabó un video instando a los residentes a quedarse en casa

El alcalde de Austin, Steve Adler, estaba de vacaciones en México cuando publicó un video pidiendo a los residentes que se quedaran en casa para frenar la propagación del virus, informó KVUE. Le había dicho a la ciudad en un video: “Ahora no es el momento de relajarse”.

Amid COVID-19, Austin mayor says ‘stay home’ in video recorded on vacation in Mexico | KVUEAustin Mayor Steve Adler confirmed to the KVUE Defenders that in November, he hosted his daughter’s wedding and went on a vacation with a group of people to Mexico. Both happened while Austin was under Stage 3 guidelines, which advised against gatherings of more than 10 people. Here's a video he recorded Nov. 9 from… 2020-12-02T19:53:32Z

Adler había organizado la boda de su hija con 20 invitados y luego se fue de vacaciones a Cabo San Lucas, México, con ocho personas de la boda a principios de noviembre. Adler le dijo a KVUE que no violó su propia orden y que él y sus invitados se sometieron a pruebas primero para asegurarse de que no estuvieran infectados. Dijo que él y sus invitados habían volado a México en un jet privado.

Sin embargo, KVUE informó que algunos asistentes volaron a Austin para la boda de todo el país. El Dr. Mark Escott, la máxima autoridad de salud en Austin, emitió una advertencia el día después de que Adler se fuera pidiendo a las personas que solo realizaran actividades con personas dentro de su hogar y que redujeran los viajes.

Adler dijo más tarde en un comunicado: “Lamento este viaje. No viajaría ahora, ni en Acción de Gracias ni en Navidad. Pero mi temor es que este viaje, incluso habiendo sucedido durante un período más seguro, podría ser utilizado por algunos como justificación para un comportamiento de riesgo. En retrospectiva, y aunque no violó ninguna orden, di un mal ejemplo por el que me disculpo”.

Los CDC cambian pautas de distanciamiento

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) han cambiado sus pautas sobre cuánto tiempo una persona debe ponerse en cuarentena después de que se le haya diagnosticado coronavirus. La recomendación ahora es de 10 días, reportó AL.com.

Para las personas con casos confirmados de COVID-19 que presentan síntomas, los CDC dicen que pueden estar alrededor de otras personas después de:

Al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez; A menos 24 horas sin fiebre y sin medicamentos para reducir la fiebre y; Una vez hayan mejorado los síntomas.

El cambio surgió luego de que varios estudios mostraran que los pacientes no tenían una replicación del virus competente después de 10 días. Según los reportes, el 88% de los pacientes con casos severos dejaron de ser contagiosos despues de 10 dias, mientras que el 95% después de 15.

Encuesta muestra lugares que representan el mayor riesgo de transmisión

Usando una escala de 1 a 10, 10 siendo el lugar de más riesgo, un estudio de MLive in Michigan por expertos de salud publica clasificó las siguientes ubicaciones como aquellos que representan el mayor riesgo de transmisión, informó Fox News.

9 Bares y conciertos de música de gran escala

8 Estadios deportivos, gimnasios, parques de atracciones, iglesias y bufets

7 Piscinas públicas

6 Teatros de cine y peluquerías

5 Aviones, playas, boleras y barbacoas

4 Calles fuertemente conmutadas y oficinas de dentistas

3 Librerías/museos, tiendas de comestibles, hoteles y campos de golf

2 Gasolineras, caminar/correr y andar en bicicleta

1 Restaurante para llevar y tenis

Actualizaciones sobre las vacunas



Un voluntario de 28 años murió por complicaciones del coronavirus después de participar en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca en octubre, en Brasil. Más tarde se determinó que el voluntario había recibido un placebo.

A fines de agosto, Moderna anunció que un pequeño ensayo de vacunas de 10 pacientes de entre 56 y 70 años y 10 adultos mayores de 71 años o más ha mostrado resultados prometedores, informó CNBC. Produjeron anticuerpos neutralizantes y células T asesinas, con niveles de anticuerpos más altos que los que se habían recuperado del COVID-19. No hubo efectos secundarios graves.

Novavax anunció que en la primera fase de su ensayo de vacuna NVX-CoV2373, se indujeron anticuerpos en el 100% de los participantes, informó The Motley Fool. La vacuna tuvo efectos secundarios leves, generalmente peores con la segunda dosis.

La nueva vacuna de Moderna se ha mostrado prometedora en los primeros ensayos de ocho voluntarios que recibieron dos dosis, informó The New York Times. La vacuna mostró una respuesta inmune segura. Se esperaba que el juicio continuara con cientos y luego miles de personas en julio. La vacuna usa ARNm del virus, que es un proceso nuevo. Lo más temprano que podría estar disponible una vacuna Moderna sería a fines de este año o principios de 2021.

Investigadores de la Universidad de Oxford han probado una vacuna que funciona con éxito en simios y se está probando en voluntarios de Gran Bretaña, informó WUSA9 a fines de abril. Si todo va bien, los primeros millones de dosis podrían estar listos en septiembre. La vacuna usa genes de una proteína puntiaguda para ayudar al sistema inmunológico a producir anticuerpos.

Una segunda posible vacuna COVID-19 es la de Inovio, llamada vacuna de ADN INO-4800. Inovio completó el ensayo de Fase 1 para una vacuna de ADN similar para MERS. La Fundación Bill y Melinda Gates respalda este ensayo. Inovio anunció resultados positivos de dos ensayos clínicos en la primera fase a principios de julio. El ensayo de la Fase 1 se amplió para incluir a participantes mayores en junio y julio, y se esperaba que los ensayos de la segunda y tercera fase comenzaran en septiembre. El ensayo de la Fase 1 contó con 40 voluntarios sanos de entre 18 y 50 años que tenían cohortes de 1 mg y 2 mg, con dos dosis tomadas con cuatro semanas de diferencia. Todos estuvieron a salvo hasta la semana ocho y solo 10 tuvieron eventos adversos menores, principalmente enrojecimiento en el lugar de la inyección. Los análisis mostraron que el 94% tenía tasas de respuesta inmunológica. También se ha demostrado que la vacuna protege a los ratones y previene la replicación viral en sus pulmones.

El 30 de marzo, Johnson & Johnson anunció que comenzaría los ensayos clínicos en humanos para una vacuna en septiembre, y la primera ronda no estará disponible hasta principios de 2021. En junio, la compañía anunció que comenzaría los ensayos clínicos en humanos antes, a fines de julio. El 31 de agosto, Johnson & Johnson anunció que el primer ensayo clínico en humanos estaba “en curso en voluntarios sanos en los Estados Unidos y Bélgica”, con la planificación de la Fase 3 en curso.

Un ensayo clínico de vacuna financiado por los NIH en Kaiser Permanente en Washington comenzó el lunes 16 de marzo, según The Associated Press. En la primera ronda participaron cuarenta y cinco personas. El código de candidato de vacuna es mRNA-1273. Hasta el 1 de mayo, aproximadamente 2/3 de los participantes habían recibido la primera de dos dosis, informó NBC News. La compañía anunció a mediados de julio que “no se informaron eventos adversos graves”. En agosto, Kaiser Permanente anunció que se había unido a un “estudio de la vacuna COVID-19 en etapa tardía” con varios socios.

Los científicos israelíes han dicho que pueden estar cerca de una vacuna, informó The Jerusalem Post en abril. Los científicos han estado trabajando en una vacuna contra una enfermedad bronquial que afectó a las aves de corral. El Dr. Chen Katz le dijo a The Jerusalem Post que, sin suerte, habían elegido un coronavirus como prueba de concepto para su tecnología, y el ADN de COVID-19 es muy similar. Reuters informó a principios de agosto que el Instituto de Investigación Biológica de Israel “tiene la intención de comenzar los ensayos en humanos para una posible vacuna COVID-19 a partir de octubre”.

Greffex en Houston tiene una vacuna potencial lista para pruebas con animales, Yahoo! informó. Y Walter Reed y el Ejército de los EE.UU han estado realizando estudios con animales desde enero.

Un mapa interactivo de MappingSupport.com utiliza los mismos datos del mapa de Johns Hopkins. El mapa extrae información de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el NHC y fuentes de Dingxiangyuan. Este mapa se actualiza varias veces al día. Haz clic en cualquier punto en el mapa de EE. UU. a continuación para obtener más información. Puede ver el mapa completo aquí.

El siguiente mapa de casos confirmados en los Estados Unidos y en todo el mundo fue compartido por BNO News. Es posible que deba hacer zoom en el mapa para ver los casos en los Estados Unidos.



Sintoniza tus noticias locales para obtener la información más reciente sobre casos del virus. Si presentas síntomas, habla inmediatamente con tu médico.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com