Mira aquí el conteo regresivo en vivo para la inauguración Biden-Harris 2021

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris tomarán posesión de sus cargos el miércoles 20 de enero de 2021. Si deseas ver en vivo como sucede, aquí hay una cuenta regresiva al momento en que se produce la inauguración y Biden es juramentado como el nuevo presidente de los Estados Unidos.

La investidura de Biden-Harris comienza a las 11:15 a.m. hora del Este

La cuenta regresiva a continuación es para ese momento cuando se espera que Biden sea juramentado, aunque los eventos pueden hacer que el momento exacto se retrase unos minutos más o menos. El programa de inauguración comienza a las 11:15 a.m., hora del Este, según KIRO7. Se espera que Biden llegue al Capitolio de los Estados Unidos a las 11 a.m. hora del Este. Harris tomará posesión del cargo primero alrededor de las 11:55 a.m. hora del Este, seguido por Biden. Se prevé que la juramentación de Biden tenga lugar a las 12 p.m. hora del Este, informó KIRO7. La BBC también confirmó que el vicepresidente y el presidente juramentan tradicionalmente alrededor del mediodía del día de la inauguración. (En otras zonas horarias, esto es a las 11 a.m. hora Centro, y 9 a.m. hora del Pacifico).

Puede encontrar un reloj en vivo para la cuenta regresiva en TimeandDate.com aquí. O mira el video a continuación con la cuenta regresiva hasta el mediodía del miércoles, proporcionado por Timer.

El Comité de Inauguración Presidencial no ha proporcionado una hora exacta para la juramentación de Biden en su sitio web y tiene la hora indicada como “TBD”. NPS informa que ambos prestarán juramento en el Capitolio de los EE. UU., Pero tampoco da un tiempo. Sin embargo, otras fuentes de medios informan que la hora de juramento de Biden es el mediodía, que es tradicionalmente cuando ocurre el evento, por lo que es cuando se establece esta cuenta regresiva. Es posible que la juramentación exacta sea poco antes o después del temporizador de cuenta regresiva.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, administrará la juramentación.

Podrás ver la inauguración de Biden en línea

También podrás ver la toma de posesión de Biden en línea a continuación a medida que vaya sucediendo.

Además, NBC ha dicho que transmitirán los eventos durante todo el día.

De acuerdo con el calendario inaugural de Biden del Comité de Inauguración Presidencial (PIC) y KIRO7, los eventos del día comenzarán con Biden y Harris juramentados al cargo frente al edificio del Capitolio de los EE.UU. Luego, Biden pronunciará su discurso inaugural, seguido de la bendición.

Después de la ceremonia de toma de posesión, habrá una revisión de las tropas en el lado Este del edificio. Luego habrá una ceremonia de colocación de coronas en el cementerio nacional de Arlington aproximadamente a las 2:30-3 p.m., hora del Este.

Después de esto, se llevará a cabo una escolta presidencial a la Casa Blanca de 3:15-3:30 p.m., hora del Este. Luego se llevará a cabo el desfile virtual “Parade Across America”.

A las 8:30 p.m, hora del Este, se transmitirá Celebrating America, un especial de 90 minutos presentado por Tom Hanks celebrando a Joe Biden y Kamala Harris. Esto será en lugar del tradicional baile inaugural.

PIC informa: “Presentado por Tom Hanks, este programa de 90 minutos en horario estelar incluirá comentarios del presidente electo Biden y de la vicepresidente electa Harris e incluirá comentarios y actuaciones que representan la rica diversidad y el extenso talento que ofrece Estados Unidos. Celebrating America contará con Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake y Kerry Washington”.

