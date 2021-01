Beneficios adicionales por desempleo: ¿Cuánto durarían los $400 de Biden?

El presidente electo Joe Biden ha propuesto un plan de alivio de estímulo COVID-19 que les daría a los estadounidenses que califiquen $400 adicionales por semana en beneficios de desempleo adicionales. Sin embargo, ¿cuánto durarían los $ 400 adicionales de Biden?

La respuesta es hasta el 30 de septiembre de 2021, al menos. Los beneficios adicionales aprobados previamente expirarán el 14 de marzo, según Yahoo Money. Los beneficios adicionales se suman a los beneficios por desempleo otorgados por los estados.

Además, Biden quiere enviar $1,400 adicionales en cheques de estímulo a los estadounidenses que califiquen. Eso sería adicional a los $600 que los estadounidenses ya recibieron, sumando un total de $2,000.

Las propuestas llegaron en un discurso en horario estelar de Biden, quien implementó el “Plan de Rescate de América”. Su propuesta de estímulo totalizaría $1.9 billones. Biden también quiere aumentar el salario mínimo a $15 la hora. Sin embargo, el presidente no puede aprobar estas cosas por sí solo, y eso incluye los beneficios de desempleo mejorados. Eso requerirá una votación en el Congreso, que está dividido.

Esto es lo que necesitas saber:

Biden prometió “desempleo prolongado” en Twitter

President-elect Biden Announces His American Rescue PlanWe have no time to waste when it comes to getting this virus under control and building our economy back better. Tune in as President-elect Biden announces his American Rescue Plan. 2021-01-15T00:47:25Z

La propuesta de Biden agrega $100 adicionales a la semana ya que se aprobaron beneficios de desempleo adicionales de $300 semanales en el último paquete de estímulo. Los beneficios adicionales se extenderían hasta el 30 de septiembre.

“Si bien la acción bipartidista del Congreso en diciembre fue un paso en la dirección correcta, fue solo un pago inicial. Se quedó muy por debajo de los recursos necesarios para abordar la crisis inmediata”, según un comunicado de Biden, informa Yahoo Money. “Estamos en una carrera contrarreloj y, en ausencia de asistencia adicional del gobierno, las crisis económica y de salud pública podrían empeorar en los próximos meses”.

Escribiendo en Twitter el 15 de enero, Biden prometió:

Pagos directos en efectivo.

Desempleo prolongado.

Alquiler de alivio.

Asistencia alimentaria.

Ayudas a la pequeña empresa.

Mantener a los trabajadores de primera línea esenciales en el trabajo.

Esos son los elementos clave de mi plan de rescate estadounidense.

Biden agregó: “No tenemos tiempo que perder cuando se trata de controlar este virus y reconstruir mejor nuestra economía. Sintoniza mientras anuncio mi Plan de Rescate Americano”. Continuó: “Necesitamos abordar las crisis económicas y de salud pública que enfrentamos de frente. Es por eso que hoy anuncio mi Plan de Rescate Americano. Juntos cambiaremos el curso de la pandemia, construiremos un puente hacia la recuperación económica e invertiremos en justicia racial”.

A los principales demócratas les gusta el plan de Biden

El plan de Biden cuenta con el apoyo de los principales demócratas.

“Después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de emergencia de alivio de COVID más reciente en diciembre, los demócratas tenían claro que era necesario hacer mucho más”, escribieron. “Nos complace que el paquete Biden-Harris incluya gran parte de lo que los demócratas del Congreso han estado luchando, incluido un aumento en los pagos directos a $2,000 para las familias estadounidenses, apoyo para la distribución y prueba de vacunas, ayuda adicional para pequeñas empresas, financiamiento para salvaguardar el estado y trabajos locales, extensión de los beneficios por desempleo, ayuda para inquilinos y niños de familias pobres y de clase media y más”.

Sin embargo, los republicanos siguen siendo un factor porque el Senado está dividido al 50% debido a los resultados de la segunda vuelta de Georgia. Eso significa que Mitch McConnell seguirá en la mesa.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com