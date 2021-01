Congresistas usaron máscaras antigás en el Capitolio

Se les pidió a los miembros del Congreso que usaran máscaras antigás mientras la policía se preparaba para lanzar gas lacrimógeno en respuesta a los intentos de los partidarios de Trump para asaltar el Capitolio. El presidente Donald Trump, mientras tanto, tuiteó y pidió a los partidarios que sean pacíficos y no ataquen a la policía federal. Los partidarios violaron con éxito el Capitolio.

A algunos miembros del Congreso se les dijo que usaran máscaras antigás

El representante Dan Kildee, representando al Quinto Distrito de la Congresión de Michigan, tuiteó que le dijeron que usara una máscara antigás antes de ser evacuado del Capitolio.

Él tuiteó: “Estoy en House Chambers. Se nos ha indicado que nos tumbemos en el suelo y nos pongamos máscaras antigás. La seguridad de la cámara y la policía del Capitolio sacan sus armas mientras los manifestantes golpean la puerta principal. Esto no es una protesta. Este es un ataque a Estados Unidos”.

I am in the House Chambers. We have been instructed to lie down on the floor and put on our gas masks. Chamber security and Capitol Police have their guns drawn as protesters bang on the front door of the chamber. This is not a protest. This is an attack on America. — Rep. Dan Kildee (@RepDanKildee) January 6, 2021

Aproximadamente diez minutos después, compartió que ahora se encontraba en un lugar alternativo y seguro. Él escribió: “Me han evacuado del House Chambers y me han escoltado a un lugar alternativo y seguro. Este es un momento oscuro para la historia de nuestro país. Orando por el fin de la violencia y la seguridad de todos en el Capitolio”.

I have been evacuated from the House Chambers and have been escorted to an alternate, safe location. This is a dark moment for the history of our country. Praying for an end to the violence and safety for everyone in the Capitol. — Rep. Dan Kildee (@RepDanKildee) January 6, 2021

Matt Fuller, del HuffPost, compartió que los trasladaron a una habitación no revelada y que el Representante Rubén Gallego, de Arizona, estaba ayudando a instruir a las personas sobre cómo ponerse correctamente una máscara antigás. Dijo que el representante Markwayne Mullin, de Oklahoma, trató de razonar con los manifestantes y puso en riesgo su propia seguridad. Y señaló que el representante Jason Crow, de Wisconsin, no abandonó las Cámara hasta que todos los demás estuvieran a salvo.

Escribió: “Hay momentos en los que se puede contar mucho sobre una persona. Rubén Gallego estaba instruyendo a los miembros sobre cómo usar una máscara antigás Markwayne Mullin intentó razonar con los manifestantes, poniendo su seguridad en riesgo directo. Y Jason Crow no salió de la cámara hasta que todos los demás salieron”.

There are moments when you can tell a lot about a person. Ruben Gallego was instructing members on how to use a gas mask. Markwayne Mullin tried to reason with protestors, putting his safety at direct risk. And Jason Crow didn’t leave the chamber until everyone else was out. — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Anteriormente, compartió un video de la Cámara.

Video from the chamber. pic.twitter.com/UKF7MScHKN — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Y compartió una foto de Mullin tratando de convencer a los manifestantes. Informó que también escuchó disparos en la Cámara, aunque no podía asegurarlo.

They’re still trying to talk the protestors down. pic.twitter.com/iQVjMBXQeC — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Estos son algunos de sus tweets durante los momentos en que tuvieron que evacuar por primera vez.

Ruben Gallego, is instructing people to breathe slowly with gas masks on. — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

They're slamming on the doors. Everyone has gas masks. I can see some flashes outside the chambers. — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

A los miembros del Congreso se les pidió que se pusieran máscaras antigás mientras se dispersaban gases lacrimógenos cuando los manifestantes golpeaban las puertas.

Another update: They've just disbursed tear gas in the rotunda and are telling members to put on gas masks under their seats. — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Partidarios de Trump violaron el Capitolio

Los partidarios violaron con éxito el Capitolio de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump recurrió a Twitter para pedir a sus seguidores que no luchen contra la policía federal. Escribió: “Por favor, apoye a nuestra policía y las fuerzas del orden del Capitolio. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Mantente en paz!”.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Un video muestra una transmisión en vivo desde el interior del Capitolio.

Washington DC – LIVE TRUMP RALLY🐸Please support the show! Links below!🐸 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🐸https://discord.gg/2ptAdJGq🐸 🞂https://www.subscribestar.com/paulyfrog64 🞂https://www.redbubble.com/people/Paulyfrog64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🐸2ND CHANNEL IN CASE OF NUKE🐸 🞂https://www.youtube.com/channel/UCj5CyTh3s6wc1SVpTi1fztQ 🞂https://www.bitchute.com/channel/bL32nbQyuEBe/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🐸SOCIAL MEDIA: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🞂https://parler.com/profile/Paulyfrog64/ 🞂https://twitter.com/PaulyFrog64 🞂https://www.facebook.com/pauly.frogger.9 🞂https://www.deviantart.com/paulyfrog ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 2021-01-06T16:55:28Z

Un video gráfico mostró a una persona siendo sacada del Capitolio en una camilla, cubierta de sangre.

GRAPHIC: MSNBC shows video of a person being wheeled out of the Capitol on a stretcher, covered in blood and in very bad shape. pic.twitter.com/W6jKaXDudK — Curtis Houck (@CurtisHouck) January 6, 2021

