Congresista Matt Gaetz acusó a David McGee de intentar extorsionarlo

David McGee es un abogado de Florida y exfiscal federal que niega las acusaciones de extorsión formuladas por un congresista en ejercicio.

El representante republicano de los Estados Unidos Matt Gaetz acusó a McGee de intentar extorsionarlo, hablando en el programa de Tucker Carlson, en respuesta a un informe del New York Times que decía que Gaetz estaba bajo investigación por una posible acusación de tráfico sexual.

Se cree que las acusaciones de Gaetz se derivan del enjuiciamiento federal de un exrecaudador de impuestos del condado de Seminole, llamado Joel Greenberg, un aliado de Gaetz. Greenberg está peleando múltiples cargos en su contra, incluidas acusaciones de que tuvo relaciones como “sugar daddy”. La afirmación explosiva de Gaetz contra McGee se produjo a raíz del informe del Times.

