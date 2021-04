Revelan que mamá que mató a gemelos les dio desinfectante y les echó agua hirviendo

Este sábado las autoridades de la ciudad de Nueva York revelaron que Danezja Kilpatrickles, la madre de 23 años del condado de Queens, a quien arrestaron por el asesinato de sus gemelos, de apenas 6 semanas de nacidos, fue instruida de cargos, pero también salieron a la luz escabrosos detalles sobre el crimen.

La Fiscalía reveló cómo la mujer, quien fue arrestada el jueves, cuando uniformados del NYPD llegaron hasta su apartamento en Woodside Houses y hallaron los cuerpos sin vida de sus hijos: un niño y una niña de 46 días de nacidos, mató a sus pequeños.

El ente acusador mencionó que la mujer les dio desinfectante, que mezcló con leche hirviendo, y luego les echó a los dos agua hirviendo. Pero al ver que uno de sus niños seguía con vida tras el brutal ataque, tomó un cuchillo y lo apuñaló.

Queens mom, 23, arraigned on murder charges in death of her infant twins https://t.co/hSq5SOe1Gy pic.twitter.com/jo1OULj6Jb — New York Post (@nypost) April 24, 2021

Las espantosas declaraciones fueron reveladas por el periódico neoyorquino El Diario NY, donde se agregó que los fiscales que llevan el caso mencionaron que el líquido usado por la madre para envenenar a sus hijos fue Pine Sol.

El citado medio agregó que los detalles del horrendo crimen se dieron a conocer en la corte, cuando los fiscales que llevan el caso leyeron los cargos por asesinato que deberá enfrentar la madre.

Twin infants found dead inside the Woodside Houses in Queens. Their mother was taken into custody. 2021-04-23T13:15:50Z

Los fiscales también manifestaron que el bebé varoncito, identificado como Dallis, fue hallado muerto en su cuna con un cuchillo en el cuello. El cuerpo de la niña, Dakota fue encontrado dentro de una bolsa plástica, en la cocina, debajo del lavaplatos.

El periódico New York Post dijo en un artículo previo, que Danezja Kilpatrickle reveló a la policía que “no aguantaba más”.

Officers discovered nearly 6-week-old infants dead inside their home in Queens on Thursday 2021-04-23T03:15:05Z

La mujer será procesada por dos cargos de homicidio en primer y segundo grado, y posesión criminal de un arma en cuarto grado, al igual que por cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, lo que podría darle una sentencia de cadena perpetua, de ser hallada culpable.

Twin newborns were found dead in Queens on Thursday. 2021-04-22T22:19:40Z

“El 22 de abril de 2021 a las 15:15 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre un control de bienestar en el 31-76 de la 51 Street. Apt 5A, en los confines del cuartel polical 114 (Woodside Houses). A su llegada, la policía descubrió a dos bebés inconscientes y sin respuesta”, aseguró el NYPD en su reporte oficial sobre el incidente. “El equipo de socorro (EMS) respondió al lugar y declaró a ambas personas muertas en el lugar. Se ha detenido a una persona de interés y la investigación está en curso”.