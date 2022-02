The Real Dirty Dancing: ¿cómo puedo ver el concurso de baile gratis?

Se ha estrenado un nuevo concurso de baile que llegará a la televisión: The Real Dirty Dancing debutó el martes 1 de febrero a las 9 PM, Hora del Este, en FOX.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver The Real Dirty Dancing online:

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Fubo TV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver The Real Dirty Dancing en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirarLO en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox en más de 30 canales de TV más a través del paquete “Sling Orange” o “Sling Blue” de Sling TV, los cuales pueden incluirse en su prueba gratuita de tres días:

Prueba gratuita de Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver The Real Dirty Dancing en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirarlo en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. Lifetime y A&E están incluidos en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 al registrarse. Si miras en tu PC, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si lo mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si lo cancela antes de 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver The Real Dirty Dancing en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede verlo en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizarlo a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver The Real Dirty Dancing en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Vidgo.

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Prueba gratuita de Hulu

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver The Real Dirty Dancing en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirarlo en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmitan) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”), lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente los comerciales).

¿De qué trata The Real Dirty Dancing?

Presentado por el bailarín Stephen “tWitch” Boss, The Real Dirty Dancing lleva a ocho celebridades al Kellerman’s Lodge, donde fue rodado el drama romántico. El resort real es Mountain Lake Lodge de Virginia.

Las ocho celebridades competirán durante cuatro semanas mientras “se sumergen por completo en la experiencia definitiva de Dirty Dancing“, dice el comunicado de prensa de FOX.

Continúa:

Esta competición única presenta a celebridades que reviven los momentos de baile más memorables de la película clásica con la esperanza de convertirse en los futuros “Baby” y “Johnny”. Ubicado en Virginia’s Mountain Lake Lodge, que fue la ubicación real del ficticio Kellerman’s Lodge de la película, las estrellas se unirán y aprenderán rutinas de baile icónicas de la película dirigida por Jennifer Grey y Patrick Swayze. Los concursantes recrearán escenas clásicas. A lo largo del evento especial, la música memorable de Dirty Dancing transportará a los espectadores a ese verano mágico en 1963. La competición también contará con jueces invitados especiales que ayudarán a decidir qué parejas de celebridades seguirán en competición y qué pareja será eliminada. Al final, una mujer y un hombre serán coronados como los “Baby” y “Johnny”, convirtiéndose en los campeones de The Real Dirty Dancing.

Las ocho celebridades y sus biografías del comunicado de prensa de FOX son las siguientes:

Brie Bella: Brie Bella es empresaria, filántropa, productora ejecutiva, autora de best-sellers del New York Times, oradora motivacional y miembro del Salón de la Fama de la WWE. Bella debutó en SmackDown en 2008, se convirtió en Campeona de Divas en 2011 y fue nombrada Diva del Año en 2013. Bella y su hermana gemela, Nikki, fueron incluidas en el Salón de la Fama de la WWE en 2020.

Corbin Bleu: Corbin Bleu es un consumado actor, cantante, compositor, bailarín, locutor, presentador de televisión y productor. Bleu es quizás más conocido por su papel como Chad Danforth en la franquicia High School Musical, ganadora del premio Emmy. Bleu protagonizó recientemente las películas para televisión Love, For Real y A Christmas Dance Reunion. Bleu también apareció en la producción nominada al premio Tony Holiday Inn, de Irving Berlin, que le valió a Bleu el premio Chita Rivera a la categoría masculina.

Tyler Cameron: Tyler Cameron es una personalidad de la televisión, actor, autor, modelo y filántropo. Apasionado de la construcción y la renovación de viviendas, Cameron presentó el programa Barkitecture. También fue finalista en la temporada 15 de The Bachelorette. Además, es cofundador y embajador de la organización benéfica ABC Food Tours, que se enfoca en enriquecer las vidas de los niños en comunidades desatendidas.

Cat Cora: Cat Cora es una chef, autora, restauradora, presentadora de televisión, filántropa y orgullosa madre de seis hijos. Cora se formó en el Culinary Institute of America y luego cocinó en dos restaurantes de 3 estrellas Michelin en Francia. Fue coronada como la primera mujer Iron Chef y también fue la primera mujer en ingresar al Culinary Hall of Fame.

Howie Dorough: Howie Dorough es miembro de los Backstreet Boys, uno de los grupos más exitosos en la historia de la música, con innumerables números 1, giras récord y ventas mundiales que superan los 130 millones. Artista ganador de múltiples premios y nominado al Grammy, el trabajo de Dorough con BSB le ha dado discos de oro y platino en 46 países, lo que convierte a los Backstreet Boys en uno de los grupos más influyentes del pop y la boyband con más ventas en la historia.

Antonio Gates: Antonio Gates, ala cerrada del Salón de la Fama de la NFL, tuvo una carrera exitosa de 16 años. Después de firmar por los San Diego Chargers como agente libre, Antonio fue seleccionado para ocho Pro Bowls y fue cinco veces All-Pro. Gates también tiene el récord de la NFL de más touchdowns como ala cerrada en la historia de la NFL. Después de su retirada, Antonio continúa trabajando en los Chargers.

Anjelah Johnson-Reyes: Anjelah Johnson-Reyes es comediante, cantante, actriz y muy reconocida en las redes sociales. Johnson-Reyes se convirtió en una sensación de Internet y pionera en los videos virales de YouTube cuando se publicó su famoso fragmento “Nail Salon” de un programa de comedia local y recibió más de 100 millones de visitas. Poco tiempo después, se agregó al elenco de MADtv original, en el que registró su legendario personaje, Bon Qui Qui. Su primer libro, “Who Do I Think I Am?: Stories of Chola Wishes and Caviar Dreams”, se publicará en marzo de 2022.

Loni Love: Loni Love es una comediante ganadora de un premio NAACP y es presentadora de The Real, ganadora de un premio Emmy, así como una DJ invitada habitual en The Ellen DeGeneres Show.

The Real Dirty Dancing se transmite los martes a las 9 PM, Hora del Este, a lo largo de este mes de febrero.