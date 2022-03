¿Cómo murió Kayla Mueller, la humanitaria secuestrada por el Estado Islámico?

Kayla Mueller era una humanitaria estadounidense que fue asesinada por el Estado Islámico en 2015 después de ser secuestrada y retenida como rehén, según The Guardian. Había viajado a Turquía en 2012 y luego a Siria para ayudar a los refugiados sirios afectados por la guerra civil del país. Fue secuestrada en 2013 cuando salía del hospital Médicos Sin Fronteras, informó el Washington Post.

En febrero de 2015, el ISIS afirmó que Mueller fue asesinada durante un ataque aéreo jordano que bombardeó el edificio donde estaba cautiva. El gobierno jordano negó estar involucrado en la muerte de Mueller, según el Washington Post.

Entonces, ¿qué le pasó realmente a Mueller? Esto es lo que necesita saber:

Otros rehenes afirmaron que Mueller era una esclava sexual y que fue obligada a casarse con el líder de Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi

Dos mujeres que fueron tomadas como rehenes junto con Mueller dieron relatos gráficos de lo que les sucedió mientras estuvieron cautivas. Las dos mujeres, llamadas Dalal y Susan, le dijeron a la BBC que Mueller les dijo que fue torturada por miembros del Estado Islámico porque querían que admitiera que era una espía. Fue obligada a presenciar la decapitación de otros estadounidenses capturados, le arrancaron las uñas y fue violada repetidamente por el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Dijeron que mientras estaba cautiva, al-Baghdadi la obligó a casarse con él.

“Me hizo su esposa y me violó”, dijo Dalal que Mueller le dijo. Agregó que al-Baghdadi le enseñaba cosas sobre el Islam todos los días, la hizo vestir con la abaya musulmana y prohibió que otros hombres la miraran.

¿Por qué fue asesinada Mueller?





Otra esclava sexual y rehén le dijo a la BBC que Mueller fue asesinada por el miembro del Estado Islámico Haji Mutazz porque era estadounidense y querían venganza.

“La mataron porque es estadounidense”, recordó la rehén, llamada Amshe, a la BBC. “Si Obama quisiera, podría decirle a Bashar [al-Assad, el presidente sirio] que dejara de bombardearnos. Diez de nuestras mujeres y niños mueren cada día. Esta es nuestra venganza. Mataremos a cualquier ciudadano estadounidense que capturemos. Si algún gobierno occidental se niega a presionar a Bashar, también mataremos a sus ciudadanos”.

La familia Mueller contrató a un investigador privado





Los padres de Mueller, Carl y Marsha, buscaron la ayuda de un exagente del FBI que investigó a Al-Qaeda para ayudar a descubrir más hechos sobre el asesinato de su hija. Según el New York Times, el exinvestigador Ali Soufan habló con colaboradores cercanos de los miembros del Estado Islámico y reunió información.

La esposa de uno de los lugartenientes de al-Baghdadi le dijo a Soufan que al-Baghdadi y el portavoz del Estado Islámico, Abu Muhammad al-Adnani, mataron a Mueller porque conocía sus identidades y podría ser una responsabilidad para ellos. The Times informó que las notas de Soufan decían: “Cuando le preguntó a Abu Sayyaf por qué la matarían, Abu Sayyaf dijo a regañadientes que era porque conocía la identidad de al-Adnani y Baghdadi y que esto era un problema de seguridad para ellos”.

En 2018, dos hombres británicos que participaron en mantener a Mueller como rehén, El Shafee Elsheikh y Alexanda Kotey, fueron arrestados y entrevistados por la policía estadounidense. The Times informó que les dieron información sobre dónde estaban enterrados los rehenes estadounidenses, pero no recuperaron el cuerpo de Mueller. Su cuerpo aún no ha sido encontrado y no ha habido detalles explícitos sobre cómo fue asesinada.

La madre de Mueller estuvo desengañada con la Administración Obama por no estar tan “implicada” con la desaparición y muerte de su hija como la Administración Trump.

“Todavía digo que Kayla debería estar aquí y si Obama hubiera estado tan implicado como el presidente Trump, tal vez lo hubiera sido”, dijo Marsha Mueller a Arizona Central. “Espero que ahora finalmente obtengamos las respuestas que hemos estado pidiendo todo el tiempo. Creo que esta administración realmente podría ayudarnos”.