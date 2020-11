[VIDEO] Carro se estrella contra panadería en Nueva York tras pelea por estacionamiento. ¿Hay heridos?

Un incidente de ira en la carretera en Queens terminó dramáticamente cuando un conductor estrelló su vehículo a través de una tienda después de intentar embestir a alguien, y todo el incidente fue capturado en video. La policía de Nueva York dijo que la situación ocurrió el lunes alrededor de las 2 p.m. en 41-21 Kissena Boulevard en Flushing, cerca de Main Street, según el New York Post.

El altercado fue entre el conductor y el pasajero de un BMW y el conductor y el pasajero de un Audi blanco con placas de Nueva Jersey, el último de los cuales estaba aparcado en doble fila en la vía. El video muestra a los dos grupos peleando entre sí, con uno de los hombres empuñando un bate de béisbol, antes de que el conductor del Audi se subiera a su vehículo y embistiera contra el hombre con el bate antes de atravesar una tienda.

El video está disponible en YouTube a continuación:

NYC Parking Spot Fight Ends With Enraged Driver Plowing Into BakeryCourtesy of Lina Mei. Read the whole story here: https://gothamist.com/news/video-parking-spot-brawl-escalates-road-rage-assault-injuring-four-and-wrecking-bakery GOTHAMIST ACROSS THE WEB Gothamist.com: http://gothamist.com Facebook: https://www.facebook.com/Gothamist/ Twitter: https://twitter.com/gothamist Instagram: https://www.instagram.com/gothamist Google+: https://plus.google.com/+gothamist 2020-11-17T19:18:10Z

Cuatro personas resultaron heridas en el incidente, informó el Gothamist, y todas fueron tratadas en hospitales del área por heridas leves.

La pelea comenzó en la calle hasta que uno de los hombres se subió a su vehículo y trató de atropellar a otro

El video muestra la pelea comenzando con los cuatro participantes fuera de sus vehículos y en la calle, lanzándose puñetazos y gritos. Se puede ver a uno de los cuatro empuñando un bate de béisbol y lanzándose sobre uno de los hombres, quien fue identificado como Jie Zou, de 24 años, por la policía de Nueva York, informó Gothamist.

El video luego muestra a Zou subiéndose al Audi y comenzando a alejarse, pero el hombre que empuña el bate golpea su auto. El conductor de Audi luego parece acelerar directamente hacia el hombre con el que había estado peleando, según las imágenes del video. Después de embestir al hombre, su vehículo pasa por la acera y choca contra el escaparate de Rainbow Bakery.

Zou y su pasajero, Jonathan Zhang, de 35 años, fueron acusados de agresión y Zou también fue acusado de un delito de peligro imprudente, informó Gothamist. Según CBS2, los cuatro hombres serán acusados por el incidente.

La policía de Nueva York le dijo al medio que tres mujeres y un hombre fueron hospitalizados con lesiones leves. Aunque el Audi de Zou tiene placas de Nueva Jersey, el reportero de Gothamist, Jake Offenhartz, tuiteó que el NYPD dijo que el conductor es un residente de Flushing, Queens.

La panadería, que estaba celebrando su gran inauguración, fue destruida

El dueño de la panadería, John Lo, habló con CBS2 sobre el incidente, que ocurrió el mismo día de su gran inauguración. “Es increíble, cómo un automóvil puede ir de esa manera”, dijo, y explicó que la mayoría de su equipo y mercadería fueron destruidos. Dijo que tendrá que reemplazar el vidrio y una pared interior.

Lo también le dijo a CBS2 que uno de sus empleados resultó herido en el incidente por un vidrio volador. “Estoy tan triste y realmente preocupado por mi empleado. También estoy muy preocupado por mi negocio”.

Los testigos describieron el caos del incidente al medio, y Hailing Chen explicó: “Fue una pelea callejera y se intensificó muy rápidamente. Y vemos que este automóvil entra corriendo a la tienda y la reacción de la gente fue tan impactante, la gente estaba tan asustada”.

Otro testigo, Andy Chen, dijo: “Lo golpeó e intentó dañar su vehículo. Creo que por eso se enojó. [Hizo] hizo una U [con] su vehículo, condujo hasta la acera y se estrelló contra la panadería”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com