Condenan a joven que hackeó a Biden y Bill Gates: ¿Cuánto estará en la cárcel?

La justicia del Estado de Florida sentenció a tres años de prisión al hacker Graham Ivan Clark, adolescente responsable de un hackeo masivo de cuentas de Twitter de figuras políticas y celebridades, entre estas la de Joe Biden, Bill Gates y Elon Musk. El joven realizaba esas maniobras como parte de una operación que derivó en un robo de más de 100 mil dólares en bitcoins.

Graham Ivan Clark tenía 17 años cuando la policía lo arrestó por maniobras fraudulentas, en julio de 2020. De acuerdo a Tampa Bays Times, el joven se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía de del condado de Hillsborough.

Graham Ivan Clark, the Florida teen behind last year’s massive Twitter hack, will serve a three-year prison sentence after pleading guilty to the breach https://t.co/9TWMlz34jW pic.twitter.com/6LlPsESEl9

Clark acordó con la Justicia para no ser juzgado como un adulto, sobre él recayó la normativa penal correspondiente para los criminales juveniles. Evitó así que le tocara la pena mínima de diez años de prisión que le hubiera correspondido de haber sido juzgado como un adulto. En la actualidad tiene 18 años.

El joven hacker oriundo de la ciudad de Tampa, en Florida, pasará tres años en prisión y otros tres en prisión domiciliaria.

A Florida teen has pleaded guilty on fraud charges related to the hack of celebrity Twitter accounts in July.

Graham Ivan Clark will serve 3 yrs in juvenile prison. The scam amassed over $118K in Bitcoin by hacking accounts of figures like Jeff Bezos & soliciting fund transfers. pic.twitter.com/5KU8eEEaQB

