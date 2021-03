Timur Faizutdinov: Jugador de hockey de 19 años muere tras golpe letal en su cabeza

El hockey sobre hielo de Rusia está de luto por la reciente muerte de Timur Faizutdinov, un joven jugador de 19 años que falleció este martes luego de permanecer cuatro días internado en grave estado a causa de un golpe letal en su cabeza durante un partido.

Según el reporte de Associated Press, Timur Faizutdinov, capitán del equipo y defensa del equipo juvenil del Dynamo de San Petersburgo, quedó inconsciente el pasado viernes al ser golpeado por el disco cuando avanzaba a la zona ofensiva durante un juego de playoffs contra Lokomotiv Yaroslavl.

La lamentable noticia sobre la muerte de Faizutdinov fue confirmada este martes por la Liga de Hockey Juvenil rusa, a través de un comunicado en sus redes sociales. A continuación puedes leer el citado mensaje.

El 16 de marzo falleció el defensor del MHC Dynamo St. Petersburg Timur Fayzutdinov. Los próximos partidos de la Continental Hockey League y la Youth Hockey League comenzarán con un minuto de silencio y se llevarán a cabo en memoria del jugador. MHL expresa sus condolencias a la familia y amigos de Timur.

The Washington Post destaca que antes de disputarse otro juego entre los mismos equipos durante la hospitalización de Faizutdinov, los jugadores rindieron homenaje haciendo fila en la pista.

Loko Yaroslavl and Dynamo St. Petersburg lining up at the bluelines in honor of Timur Faizutdinov. pic.twitter.com/Em3MVvR6te

