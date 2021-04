Cindy Reese: ¿dónde está hoy la mujer de Alabama que asesinó a su esposo?

Cindy Kaye Henderson Reese mató a su esposo, Michael Reese, el 18 de febrero de 2015, justo después de que regresaran de la iglesia en Morris, Alabama. Después de dispararle fatalmente en la parte posterior de la cabeza, Cindy Reese fue a comprar comestibles y luego simuló que su casa había sido saqueada y llamó al 911, según informó AL.com. Un mes después, fue acusada de su asesinato, junto con su pastor y amante, Jeffrey David Brown.

Mientras Brown se declaró culpable a cambio de una sentencia menor de homicidio, Reese fue a juicio, donde los fiscales argumentaron que Reese mató a su esposo para poder entablar una relación con Brown, según la cobertura del juicio de AL.com. En 2017, un jurado declaró culpable a Reese después de 90 minutos de deliberación.

¿Dónde está Cindy Reese hoy? ¿Está en la cárcel?

Reese fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su esposo y desde entonces ha apelado la sentencia

Según los registros públicos del Departamento de Correcciones de Alabama, Reese fue condenada a 40 años el 11 de enero de 2017. No es elegible para la libertad condicional hasta 2030 y está cumpliendo su condena en la prisión de mujeres Julia Tutwiler, una instalación en Wetumpka, Alabama. que tiene capacidad para albergar a 975 reclusas.

Reese presentó una apelación poco después de su sentencia y afirmó que debería haber sido absuelta debido a la falta de pruebas, informó AL.com. También indicó que el tribunal debería haber ordenado al jurado que considerara un cargo de homicidio involuntario. El 11 de agosto de 2017, la Corte de Apelaciones en lo Penal denegó su apelación y confirmó su sentencia, escribiendo que “el Estado presentó pruebas suficientes por las cuales el jurado pudo concluir que Reese asesinó a Michael”, según AL.com.

El Departamento de Correcciones de Alabama fue criticado en 2019 por trasladar a Reese a un programa de liberación laboral en Birmingham

En junio de 2019, AL.com informó que Reese había sido enviada a un programa de liberación laboral en Birmingham después de cumplir menos de tres años de su sentencia de 40 años. Reese, quien fue declarada culpable en 2017 por un jurado de matar a su esposo, fue sentenciada a 40 años. Sin embargo, AL.com descubrió que a principios de 2019 Reese había sido trasladada de la prisión de mujeres Julia Tutwiler a un programa de liberación laboral en Birmingham.

El medio informó que el centro de liberación laboral está cerca no solo de quienes investigaron y procesaron el caso contra Reese, sino también de la familia de Michael Reese. Además, el medio escribió que a la familia de Michael Reese no se le notificó la transferencia. Su padre, Earl Reese, dijo: “Para ser honesto, me enferma esta decisión”.

El fiscal de distrito del condado de Jefferson, Danny Carr, también criticó la decisión:

“Es una parodia de la justicia que a esta mujer se le permita cumplir el resto de su condena fuera de una prisión y en un centro de trabajo, como lo ha permitido el DOC. Es una vergüenza que nuestro estado considere esta nueva ubicación después de solo cumplir menos de tres años de su sentencia.”