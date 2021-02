Cincinnati en alerta por tormentas de nieve – Videos

Fuertes nevadas ponen en alerta a Cincinnati, que espera para las próximas horas tormentas de nieve en varios puntos de la ciudad del estado de Ohio. Medios locales y usuarios de las redes sociales reportan que la torrencial caída de nieve que azotó las calles cubriendo árboles y automóviles.

This is the largest snowfall we’ve seen in over 10 years! DPS crews worked hard throughout the night. A fresh crew will report at 7 am to focus on main thoroughfares. Please stay home if you can. If you must travel, exercise caution and give plows plenty of room to work. pic.twitter.com/A0lwaCFJMG — Public Services (@CinPubServices) February 9, 2021

Durante la noche de este lunes, la nieve llegó a caer con una velocidad de dos a tres pulgadas por hora, según informó la señal de noticias MLWT5.

De acuerdo a los primeros reportes, se trata de una tormenta de nieve que no se registraba desde hacía años en Cincinnati. En algunas regiones llegaron a acumularse hasta diez pulgadas de nieve.

If you missed it, @NWSILN expanded the Winter Storm Warning again. Now covers the entire #Cincinnati metro area. pic.twitter.com/uTs1neMXNB — John Gumm (@JohnGumm) February 9, 2021

Los servicios meteorológicos reportan que la caída de nieve será igual de constante en los próximos días. Para la noche del martes se espera otro frente de frío ártico que avanza a través del río Kentucky. Traerá lluvias heladas y aguanieve al sur y al norte del río Ohio.

A little recap video of last night’s fun in the snow! When you’re in a pandemic, sometimes you just have to act like kids for a little bit #cincywx #Cincinnati #snow #snowmygod pic.twitter.com/45bWg6NJJ6 — Traci Osborne (@TraciOsborne) February 9, 2021

MLWT5 agrega que miércoles y jueves también se repetirán las nevadas y lluvias heladas, siendo las 8 PM el horario de mayor intensidad de las tormentas. Durante el viernes y gran parte del sábado la nieve dará un respiro. Sin embargo se avecina un frente helado para la noche del sábado y todo el domingo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton mandó a cerrar varias carreteras y pidió a los ciudadanos que salgan de sus casas lo mínimo e indispensable.

Snowy Driving Conditions at 3:00 am#HydePark—side roads not touched, main roads pretty good

I-71 – YIKES. Covered in snow. Couldn’t see any actual road unless driving under a bridge. Slid a bit.

Drove 25 mph if that gives you any indication 😬😬 #OHWX #Cincinnati pic.twitter.com/pgXpREiWic — WLWT Meredith Stutz (@MeredithWLWT) February 9, 2021

La nieve atascó las carreteras de Cincinnati

Ohio Revised Code 723.011 requires property owners to remove snow and ice from the right-of-way. Please do your part to help fellow residents – especially the elderly and those with disabilities – navigate the inclement weather. Thanks for being good neighbors. — City of Cincinnati (@CityOfCincy) February 9, 2021

La tormenta de nieve que azotó las calles de Cincinnati, en Ohio, colapsó varias de las carreteras de la ciudad. Los vehículos atascados fueron una constante durante el lunes. Las autoridades solicitan a los ciudadanos que se queden en sus casas.

La asistencia de ruta AAA (por sus siglas en inglés: American Automobile Association) registró más de mil llamados a su línea de emergencia durante este lunes 8 de febrero. Automovilistas solicitaban asistencia tras quedarse varados en plena carreteras.

I-71 N/B at the tunnel is closed as @ODOT_Cincinnati @ODOT_Statewide clears the approach pic.twitter.com/kc3bU5afF6 — Cincinnati Police Department (@CincyPD) February 9, 2021

De acuerdo a la AAA, la mayoría de los automovilistas vieron afectadas las baterías de sus autos como consecuencia del agua, el frío intenso y la nieve. Los remolques estuvieron a la orden del día.

The animals are having snow much fun, but we need some extra time to get the paths cleared, so the zoo will open at 12pm today! https://t.co/bUmWFNYCbC pic.twitter.com/h4cS7DUGat — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) February 9, 2021

Aquellos ciudadanos que no puedan evitar el empleo de sus vehículos deberán extremar las medidas de seguridad. Medios locales como Cincinnati.com enumeraron una serie de puntos para alertar a la población sobre los cuidados ante la amenaza de nuevas tormentas.

We got so much snow in Mason… my little Cocker Spaniel is afraid to go outside! 😂😂#snowday2021 pic.twitter.com/iurGTQLtq7 — Sheree Paolello WLWT (@ShereeWLWT) February 9, 2021

Desde la cuenta oficial de la ciudad de Cincinnati les pidieron a los dueños de propiedades que se ocupen de limpiar la nieve acumulada en las aceras de sus casas.

El Condado de Hamilton decretó la emergencia de tipo 2.

@hcso_org has issued a LEVEL 2 Snow Emergency. This means the roadways are hazardous with blowing and drifting snow & may also be very icy. Only drive if necessary & contact your employer to see if you should report to work. Motorists should use extreme caution when driving. https://t.co/cyGxOVnU18 pic.twitter.com/8IOZAr2QTK — Cincinnati Police Department (@CincyPD) February 9, 2021

La nieve no detiene la vacunación contra el COVID-19 en Cincinnati

COVID Vaccine Clinic start time will be 10:30. Morning appointments will be honored any time today without rescheduling. If patients have questions, or need to reschedule for another day, please call the vaccine help line at 513-357-7462. @CityOfCincy — Cincinnati Health (@cincihealthdept) February 9, 2021

Desde el Departamento de Salud de Cincinnati debieron aclarar que los turnos para vacunación contra el COVID-19 se mantendrán tal como estaban previstos.

“La hora de inicio de la Clínica de Vacunas COVID será a las 10:30. Las citas matutinas se respetarán sin necesidad de ser reprogramas”, anunciaron en la cuenta oficial del Departamento de Salud de Cincinnati. Asimismo otorgaron la posibilidad a los vecinos de reprogramar su turno si así lo consideraban.

LEER MÁS: Erupción del volcán Etna paraliza a Italia – Fotos y videos