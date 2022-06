Christopher Schurr: oficial de policía acusado de asesinato por la muerte de Patrick Lyoya

Christopher Schurr es un oficial de policía de Grand Rapids, Michigan, que ahora está acusado de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros del refugiado congoleño Patrick Lyoya durante una pelea.

El cargo por asesinato se produjo el 9 de junio de 2022.

El fiscal, Chris Becker, dijo en rueda de prensa: “La muerte no fue justificada ni excusada… en defensa propia”.

“Tomé la decisión de acusar a Christopher Schurr de un cargo de asesinato en segundo grado”, dijo Becker. El cargo se castiga con una pena máxima de cadena perpetua con libertad condicional y es un delito grave, dijo Becker en la conferencia de prensa.

El 26 de abril de 2022, el jefe de policía de Grand Rapids, Eric Winstrom, nombró a Schurr en un comunicado publicado en la página de Facebook del departamento. Su nombre completo es Christopher Paul Schurr.

“En aras de la transparencia, para reducir la especulación en curso y evitar más confusiones, confirmo el nombre que ya circula públicamente, Christopher Schurr, como el oficial involucrado en el tiroteo del 4 de abril”, escribió el 24 de abril de 2022.

Winstrom emitió un comunicado el 8 de abril de 2022, diciendo: “Desde que este trágico evento ocurrió el lunes por la mañana y en las horas y días que siguieron, he sido constante en mi compromiso con la transparencia. He declarado públicamente mi intención de lanzar el video la próxima semana y tengo la intención de cumplir esa promesa. También me he comprometido a proteger la integridad de la investigación en aras de la justicia y la rendición de cuentas. He informado a la policía estatal de Michigan y al fiscal del condado de Kent que publicaré el video a más tardar el mediodía del viernes 15 de abril”.

Siguió esa declaración al lanzar la cámara corporal y otros videos el 13 de abril de 2022, que puede ver a continuación. Pero tenga en cuenta que los videos son extremadamente gráficos e inquietantes. Muestran una lucha entre Schurr y Lyoya después de una parada de tráfico que culmina cuando el oficial dispara a Lyoya una sola vez a quemarropa.

Esto es lo que necesita saber:

1. Schurr se ha entregado, dice el fiscal

Live: Murder Charge Announced in Death of Patrick Lyoya Kent County prosecutors are charging Grand Rapids police officer Christopher Schurr with second-degree murder in the death of Patrick Lyoya. The April 4 killing prompted protests and calls for a murder charge and a federal civil-rights investigation. Publicado por The Grand Rapids Press en Jueves, 9 de junio de 2022

Schurr se entregó y será procesado el 10 de junio de 2022, según Becker. Becker dijo que estaba limitado en lo que puede decir por las reglas de ética, por lo que no proporcionó muchos detalles del caso.

Becker dijo que acaba de recibir el informe completo poco después del Día de los Caídos. Dijo que parte de la demora fue obtener un informe Taser de una empresa. El fiscal dijo que creía que el caso no necesitaba ser trasladado fuera del condado debido a la publicidad previa al juicio.

Dijo que el homicidio involuntario es un cargo que incluye “el calor de la pasión”, pero dice que el jurado probablemente también podrá considerar ese cargo menor. Según Becker, la familia Lyoya le agradeció después de enterarse de los cargos.

Schurr había estado en licencia administrativa sin poderes policiales mientras se desarrollaba la investigación.

Becker dijo que no se presentó un cargo por delito grave de arma de fuego.

2. Los videos gráficos muestran a Schurr disparando a Lyoyal

Play

Full video: Grand Rapids police release bodycam, dashcam footage of officer killing Patrick Lyoya 📰 READ the latest stories following the Lyoya shooting: mlive.com/topic/patrick-lyoya/ Grand Rapids police released bodycam, dashcam and video from the cell phone of the passenger in Patrick Lyoya's car that show the fatal shooting of Lyoya by a Grand Rapids police officer. Lyoya, 26, was killed after a traffic stop around 8:11 a.m. on Monday,… 2022-04-14T00:04:16Z

El video de arriba muestra escenas de un video de la cámara del cuerpo de la policía, un video de la cámara del tablero y un video del teléfono celular de un ciudadano.

Primero, se produce una parada de tráfico. El oficial, ahora identificado como Christopher Schurr, le dice a Lyoya que “quédese en el auto. Súbete al auto” cuando sale de su auto.

“Amigo, te estoy deteniendo. Tienes una licencia. ¿Tienes una licencia?” pregunta el oficial.

El oficial le dice a Lyoya: “la placa no pertenece a este auto. ¿Tiene licencia o no?

Dijo que su licencia estaba en el auto. Lyoya luego habla con alguien más en el auto. Él se aleja.

“No, no”, dice el oficial.

El oficial intenta arrestar a Lyoya, pero se retuerce y sale corriendo. Después de una breve persecución, el oficial tiene a Lyoya en el suelo. Se produce más lucha libre.

“Para, para”, dice el oficial. Patea a Lyoya en un momento para controlarlo y le dice que se ponga las manos detrás de la espalda. Lyoya sigue resistiendo. En un momento, el oficial y Lyola se ponen de pie y el oficial camina detrás de él. “Deja de resistirte”, dice el oficial.

Vuelven a caer al suelo. “Suelte el taser”, dice el oficial. “Suelta el taser”, dice de nuevo. Ves el Taser y la mano de Lyoya en él. “Suelte el taser”, dice el oficial una vez más. Una Taser es conocida como un arma intermedia y no está clasificada “per se” como un arma mortal, dijo el jefe. Un arma intermedia tiene el potencial de causar la muerte y un gran daño corporal, pero no necesariamente. Depende de “todos los hechos del caso”, dijo.

Lyoya sigue luchando. Alrededor de este punto, la cámara del cuerpo se desactivó. El jefe de policía dijo que un oficial tiene que mantener presionado un botón durante tres segundos para apagar el video de la cámara corporal. La cámara fue golpeada muchas veces durante la lucha. Cuando se desactivó fue el primer momento en que se mantuvo presionado durante tres segundos, según el jefe. “Eso es lo que lo desactivó”, dijo el jefe. El jefe cree que la cámara se apagó debido a la presión sobre su cuerpo, no porque el oficial la desactivó a propósito, pero dijo que la investigación analizaría ese ángulo.

En la marca de 4:16 en el video de arriba, el oficial dispara fatalmente a Lyoya en lo que parece ser en la parte posterior de la cabeza.

Luego llama al tiroteo y dice: “Acabo de estar involucrado en un tiroteo” y “él tiene mi taser”.

3. Schurr estuvo en la fuerza durante siete años; Manifestantes distribuyeron carteles de “Se busca” con su nombre

These flyers identifying Christopher Schurr have been floating around downtown Grand Rapids and were being handed out at Saturday’s protest. https://t.co/yowOFisZ19 pic.twitter.com/oI2AUIgqBo — Rose White (@rosekellywhite) April 25, 2022

Schurr ha sido oficial de policía de Grand Rapids durante siete años, según The New York Post.

Un artículo de la Universidad de Sienna Heights dice: “2014 Chris Schurr prestó juramento recientemente… como nuevo miembro del Departamento de Policía de Grand Rapids (Michigan)”.

En un comunicado de prensa del 4 de abril de 2022, el Departamento de Policía de Grand Rapids escribió:

A las 8:11 de esta mañana, un oficial inició una parada de tráfico en un vehículo cerca de la intersección de Griggs y Nelson SE. El oficial estaba trabajando solo en el momento de la parada. El vehículo se detuvo y el conductor, un hombre adulto, salió del vehículo. Después del contacto inicial, el conductor huyó de la escena a pie y el oficial lo persiguió. Un pasajero permaneció en el vehículo. Luego de una breve persecución a pie, se produjo un altercado físico entre el oficial y el conductor que se prolongó durante varios minutos. Durante ese altercado, el oficial disparó su arma, alcanzando al individuo que murió a consecuencia de sus heridas. No se está divulgando información sobre la víctima en este momento, pendiente de notificación a la familia. El oficial resultó herido en el altercado pero fue examinado en la escena y no requirió transporte al hospital. El oficial se unió al departamento en 2015. De acuerdo con la política, el oficial ha sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de las investigaciones.

Play

Protesters react to video of fatal police shooting of Patrick Lyoya in Grand Rapids CONTAINS GRAPHIC LANGUAGE: Protesters in Grand Rapids are calling for justice after video footage was released in the fatal police shooting of Patrick Lyoya. Lyoya was shot and killed by a Grand Rapids police officer during a traffic stop on April 4, 2022. 📰 READ the latest stories following the Lyoya shooting: mlive.com/topic/patrick-lyoya/ 2022-04-14T00:09:03Z

“Este tipo de incidentes son trágicos y traumáticos para todos los involucrados”, dijo el administrador de la ciudad de Grand Rapids, Mark Washington, en ese comunicado inicial. “Si bien ha pasado mucho tiempo desde que nuestra comunidad se vio obligada a navegar por una situación como esta, hemos hecho el trabajo por adelantado para establecer políticas y procedimientos que garanticen un proceso transparente y justo”.

El lanzamiento continuó:

Según la política de GRPD, la Policía del Estado de Michigan (MSP) investiga cualquier tiroteo en el que participen agentes. MSP fue notificado de inmediato y respondió a la escena para comenzar el proceso de investigación. Se recuperaron las imágenes de la cámara del cuerpo y del automóvil y se revisarán y conservarán según las regulaciones del departamento. El video de fuentes privadas se ha puesto a disposición de MSP y GRPD. Los informes de testigos presenciales fueron tomados por el MSP. Todas las imágenes de la cámara se revisarán como parte de la investigación y se pondrán a disposición lo antes posible luego de que MSP procese el video y se complete cualquier procesamiento legalmente requerido. Existen consideraciones legales y contractuales que impiden la publicación inmediata de un video de una investigación activa, pero el Departamento de Policía de Grand Rapids está comprometido con un proceso transparente y prevé proporcionar públicamente el video la próxima semana. En este momento, las circunstancias que llevaron a la detención no están claras, pero la inspección posterior confirma que el vehículo tiene una placa que no está registrada para ese vehículo.

“Es temprano en la investigación, por lo que es comprensible que haya preguntas”, dijo el jefe de GRPD, Eric Winstrom, en ese comunicado. “Me comprometo a proporcionar información con la mayor transparencia y rapidez que permita la investigación. Además de la investigación de MSP, esto se remitió a nuestra unidad de Asuntos Internos para una revisión completa. También estamos trabajando con la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública de la Ciudad. En los próximos días, me esforzaré por comunicarme con la familia del conductor, así como con el oficial y su familia, ya que este fue un evento traumático para todos”.

“La pérdida de vidas siempre es trágica. Estoy orando por nuestra comunidad y por todos los afectados por este incidente. Me alienta la asociación que el Jefe Winstrom y GRPD han demostrado. El papel de mi oficina es observar y auditar el proceso para garantizar que sea justo, equitativo y completo”, dijo Brandon Davis, Director de la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública. “Trabajar juntos a través de este proceso ayudará a aumentar la confianza en la comunidad de que este incidente se manejó de manera transparente y adecuada”.

Una vez que la Policía del Estado de Michigan complete su investigación, MSP le proporcionará al GRPD una actualización y los hallazgos con respecto a este incidente. El jefe Winstrom y la División de Asuntos Internos de GRPD luego revisarán esos hallazgos y brindarán acceso a esos registros a la Oficina de Supervisión y Responsabilidad Pública. Para garantizar una mayor responsabilidad, la OPA auditará la investigación y proporcionará un informe sobre este incidente. Además, la OPA hará recomendaciones con respecto a las mejoras de política necesarias que surjan como resultado de esta investigación y la auditoría de la OPA.

“Mis oraciones están con todos los afectados por el incidente de hoy. Estas situaciones son trágicas y pueden ser traumatizantes. Tenemos más preguntas que respuestas en este momento, pero también contamos con los sistemas para responder”, dijo Rosalynn Bliss, alcaldesa de Grand Rapids. “Entiendo cuán emotivo es esto y reconozco las frustraciones que muchos en nuestra comunidad pueden sentir. Les pido a todos en nuestra comunidad que respeten el proceso y permitan que los investigadores hagan su trabajo antes de llegar a ninguna conclusión”.

4. El jefe de policía describió los videos como “sensibles” y “gráficos”

“To see that my son has been killed like an animal by this police officer, to see this video they showed, I see that I have no life, I see my heart being broken.” Patrick Lyoya’s family demands justice https://t.co/PflFnOE9Sl pic.twitter.com/GkSuLUe3e4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 14, 2022

Antes de publicar los videos, el jefe de policía de Grand Rapids, Eric Winstrom, emitió un comunicado en la página de Facebook del departamento. Se lee:

De acuerdo con mi compromiso con la transparencia y mi intención declarada de publicar el video del incidente crítico del 4 de abril para fines de esta semana, el Departamento de Policía de Grand Rapids publicará varias fuentes de video mañana miércoles 13 de abril por la tarde. Antes del lanzamiento público de los videos tomados de la cámara corporal, la cámara del automóvil, un teléfono celular y un sistema de vigilancia del hogar, realizaré una conferencia de prensa para brindar contexto adicional a las imágenes, proporcionar una actualización y explicar los próximos pasos. en el proceso investigativo. Debido al contenido delicado y gráfico del video, las imágenes se transmitirán como parte de la presentación de mañana en el canal de YouTube de la Ciudad con restricciones de edad vigentes. El video contiene lenguaje fuerte, así como imágenes gráficas que dan como resultado la pérdida de vidas. Se recomienda la discreción del espectador. Después de la conferencia de prensa, proporcionaremos un enlace público con los nueve videos originales que se usaron para compilar el video de presentación. Tenga en cuenta que los videos no están editados, pero es posible que algunas imágenes de video hayan sido redactadas o borrosas para garantizar la privacidad. No se ha editado ningún audio. El lanzamiento del video mañana garantizará la protección de la integridad de la investigación, en aras de la justicia y la rendición de cuentas. La policía estatal de Michigan y el fiscal del condado de Kent están al tanto de la liberación prevista. Agradezco al público por su paciencia y comprensión mientras esperaba el lanzamiento del video. Tengo la intención de seguir siendo tan directo y transparente durante la investigación en curso que está bajo el control de la Policía del Estado de Michigan.

5. La familia de Lyoya describió sus corazones como rotos, diciendo que se fueron del Congo por un “refugio seguro”

Patrick Lyoya family holds press conference LIVE: The family of Patrick Lyoya, a Black man shot and killed by a Michigan police officer, is holding a press conference in Grand Rapids, Michigan. Publicado por WISN 12 NEWS en Jueves, 14 de abril de 2022

Los familiares de Patrick Lyoya aparecieron en una conferencia de prensa junto con el destacado abogado de derechos civiles Ben Crump. Los nombres de George Floyd, Breonna Taylor y otros fueron evocados al comienzo de la conferencia de prensa.

El padre Peter Lyoya dijo que Patrick era su hijo primogénito y lo describió como tranquilo. La familia habló en swahili y sus comentarios fueron traducidos.

“Mi vida era Patrick, mi hijo”, dijo el emotivo padre. “Vi el video y esperaba que Patrick tomara mi lugar y ver que mi hijo fue asesinado como un animal por un oficial de policía. Veo mi corazón roto. Estoy pidiendo justicia”.

Su madre, Dorcas Lyoya, también habló en la conferencia de prensa.

“Él es mi primogénito. No se que hacer. No puedo dejar de llorar”, dijo. “Pensé que mi hijo me enterraría. Cuando nos escapamos de la guerra en el Congo, pensé que había llegado a un refugio seguro y ahora pienso que estoy sorprendido y asombrado de que fue aquí donde mataron a mi hijo con una bala”.

