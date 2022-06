Ryan Kelley: arrestan al candidato republicano por participar en el asalto al Capitolio de EE.UU

Ryan Kelley es un candidato republicano a gobernador de Michigan que fue arrestado y acusado de participar en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Puede ver la evidencia, la denuncia, las fotos y los videos del gobierno a lo largo de esta historia.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dice que Kelley fue arrestada el 9 de junio de 2022. Se presentó una denuncia.

La denuncia acusa a Kelley de “Entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o terreno restringido sin autorización legal”; con “Conducta desordenada y disruptiva en un edificio o terreno restringido”; “Participar a sabiendas en cualquier acto de violencia física contra una persona o propiedad en cualquier edificio o terreno restringido”; y “Deliberadamente lesionar o cometer una depredación contra cualquier propiedad de los Estados Unidos”. Son cargos por delitos menores que conllevan penas máximas de un año de prisión cada uno.

Lea la declaración completa de los hechos del gobierno aquí.

Kelley publicó un gráfico en su página de Facebook después de su arresto que dice “prisionero político”. Kelley es un corredor de bienes raíces casado con cinco hijos, según su sitio web.

Según CNN, Kelley forma parte de un “campo abarrotado” de cinco republicanos que buscan reemplazar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Detroit Free Press informó que, el 9 de junio de 2022, el FBI levantó la casa de Kelley en Annandale y lo arrestó.

El candidato republicano a gobernador Kevin Rinke cuestionó el momento del arresto, el primer día de las audiencias del 6 de enero en el Congreso. “Respeto a Ryan Kelley y lo conocí en el camino. Mi esperanza es que el FBI esté actuando de manera apropiada, porque el momento aquí plantea serias dudas. Orando por él y su familia”, tuiteó.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un informante anónimo le dijo a las autoridades que Kelley fue vista en el Capitolio ayudando a “empujar a la policía”, alega el gobierno

El FBI recibió “múltiples pistas” sobre la “presencia de Ryan Kelley en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021”, se lee en la declaración de hechos.

El 16 de enero de 2021, un informador anónimo de Michigan “envió un aviso en línea al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI (NTOC) a través de tips.fbi.gov, que identificó que Ryan Kelley estuvo en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021”. alega el comunicado.

Play

Capitol Grounds during January 6 Insurrection – 4K Footage 4K Footage from Capitol Grounds during January 6 Insurrection Filmed by Maranie Staab twitter.com/maranierae instagram.com/maranierae 2021-01-12T21:35:55Z

El informante “proporcionó fotos de quien creían que era Ryan D. Kelley… en el Capitolio el 6 de enero de 2021. La información proporcionada por el informante mostraba a Kelley en el Capitolio de los EE. UU. con un abrigo negro, una gorra de béisbol negra al revés con una bandera estadounidense rectangular. el emblema de la bandera sobre la visera y gafas de sol de aviador”, sostiene el gobierno.

“Este aviso anónimo contenía la misma información publicada en la cuenta de Twitter ‘@MichiganTea’ en la que se usaron imágenes iguales o similares para identificar a Kelley en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021”.

La publicación “Michigan Tea” dice: “Conozca a Ryan D. Kelley, el miembro de la comisión de planificación amante de la estatua confederada de Allendale, Michigan. Él es capturado en video con (nombre redactado) ayudando a empujar a la policía en el Capitolio. Kelley es cofundadora del American Patriot Council. Más información sobre Kelley a continuación”. Una publicación del 19 de enero decía: “Todo se ha enviado como información al FBI”.

El FBI recibió información adicional sobre Kelley.

El 19 de enero de 2021, una persona que usaba el nombre de Kate “llamó a la línea de información del FBI e identificó que habían visto a Kelley de Allendale, Michigan en numerosas fotos y videos del evento del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los EE. UU.”, la declaración de hechos alega.

“El 28 de enero de 2021, una fuente humana confidencial (CHS1) que había estado trabajando con el FBI desde 2020 para proporcionar información sobre grupos de terrorismo doméstico en Michigan identificó a un individuo en un video de medios de comunicación disponible públicamente que creían que era Kelley”.

La denuncia alega que Kelley es un miembro designado de la comisión del plan, aunque Detroit Free Press informó que ya no está en esa junta.

El periódico informó que, en junio de 2021, el Partido Demócrata de Michigan “compartió un video de Kelley afuera del Capitolio el 6 de enero de ese año. En el video, Kelley parece gritar: ‘¡Vamos, vamos! ¡Eso es todo! ¡Esto es, esto es guerra, cariño!’”

2. El gobierno reunió pruebas de fotos y videos para crear una cronología de Kelley en el Capitolio

Con base en los consejos y la información que se proporcionó, “las fuerzas del orden público tomaron medidas adicionales para revisar los medios disponibles en los que apareció el individuo que supuestamente era Kelley, a fin de reunir un registro más completo de las acciones de ese individuo el 6 de enero de 2021”. dice el relato de los hechos.

La denuncia también contiene evidencia en video:

Play

Capitol Protest in Washington, D.C. on January 6, 2021 Recorded at the Capitol protests in Washington, DC on January 6, 2021. Find more live streams from that day at facebook.com/hyperbolefxbg. 2021-01-15T16:12:39Z

“Para respaldar este esfuerzo, el FBI empleó la asistencia de la Fuente humana confidencial mencionada anteriormente (CHS1), porque esa Fuente tenía una amplia experiencia en investigación en línea y gestión de datos”. El gobierno compiló este

supuesto cronograma:

A las 13:30 aproximadamente el 6 de enero de 2021, un video del evento que se publicó en línea muestra a una persona con gafas de sol de aviador y una gorra de béisbol negra al revés aproximadamente en la marca de 7 minutos y 9 segundos. Esto indica que Kelley se reunió cerca de la entrada del andamio noroeste en el lado oeste del Capitolio de los Estados Unidos… Mientras estaba cerca de la entrada del andamio noroeste en el lado oeste del Capitolio de los EE. UU., que brindaba acceso a las escaleras que conducen a la entrada del edificio del Capitolio de los EE. UU., Kelley, el individuo con un abrigo negro, gafas de sol de aviador y un reloj rojo banda, usa su teléfono para filmar a la multitud agrediendo y empujando a los oficiales de policía del Capitolio de EE. UU.

3. Kelley estaba ‘en una multitud de personas que están agrediendo y empujando a los agentes del orden público’, alegó el Departamento de Justicia

La línea de tiempo del FBI alega que Kelley estaba en una multitud de personas que agredían a los agentes del orden.

“…un video que muestra a Kelley, con un sombrero negro y un abrigo negro, está en una multitud de personas que están agrediendo y empujando a los agentes del orden público. El individuo anotado se muestra a continuación cerca del centro de la foto. El área del Capitolio de los Estados Unidos que se muestra en esta imagen está marcada con un círculo rojo en el mapa”, alega la declaración de hechos.

Después de “hacer que los agentes de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos se retiraran, la multitud subió las escaleras hacia la entrada al interior del Capitolio de los Estados Unidos”, dice el documento.

“Aproximadamente a la 1:51 p.m., Kelley se movió hacia el costado de las escaleras cercanas y comenzó a subir a una característica arquitectónica al lado de esas escaleras”. El gobierno acusa a Kelley de escalar “cerca del andamio”.

El gobierno alega que “Kelley permaneció de pie en la característica arquitectónica junto a las escaleras del noroeste y, aproximadamente a las 2:05 p.m., usó sus manos para quitar una cubierta de una estructura temporal que el personal del Capitolio de EE. evento planeado.”

La declaración de hechos, “Aproximadamente a las 2:20 p. m., KELLEY continuó gesticulando a la multitud, indicando constantemente que debían avanzar hacia las escaleras que conducían a la entrada de los espacios interiores del Capitolio de los Estados Unidos”, dice la declaración de hechos.

El FBI alega que, “aproximadamente a las 2:25 p. m., el individuo del sombrero negro usa su teléfono celular para tomar una foto de la sangre en una característica arquitectónica en los terrenos del Capitolio de los EE. UU.”.

La línea de tiempo continúa acusando a Kelley de ingresar al Capitolio y dice: “Poco después, alrededor de las 2:29 p.m. el individuo llega a la parte superior de las escaleras y entra al Patio Noroeste del Capitolio de los Estados Unidos y usa su pulgar para señalar las puertas del interior del Edificio del Capitolio de los Estados Unidos”.

La denuncia continúa: “Aproximadamente a las 3:26 p. m., se ve al individuo del sombrero negro en el Patio Noroeste del Capitolio de los Estados Unidos. En ese momento, la policía del Capitolio de los EE. UU. había recuperado el control de muchas partes del interior del edificio del Capitolio de los EE. UU. y estaba instruyendo a personas no autorizadas para que abandonaran el área. Este es el último momento en el que se observa a este individuo”.

4. El gobierno acusa a Kelley de usar una etiqueta con su nombre que afirmaba que el COVID-19 fue ‘creado’ para ‘controlar sus mentes’

En mayo de 2020, Kelley “asistió al mitin del ‘Día del Juicio Final’ del American Patriot Council en Lansing, Michigan. Durante ese evento, Kelley usó un sombrero negro al revés, una camisa azul y un abrigo negro”, dice la denuncia.

El FBI afirma que Kelley usó parte de “este atuendo” el 6 de enero de 2022. Kelley también usó partes de este atuendo en fotos y videos de los EE. UU.

Durante ese evento, declaró que “…el American Patriot Rally se organizó con una cosa en mente: alentar al Senado a votar no sobre la extensión de la declaración de emergencia de [la gobernadora] Whitmer, lo cual hicieron. Fue una victoria… obtuvimos exactamente lo que vinimos a buscar”, señala el gobierno.

En octubre de 2020, Kelley asistió a la “Marcha por la Libertad Nacional del Consejo Patriota Estadounidense” en Allendale, Michigan, y vestía una camisa azul, un abrigo negro, un reloj con correa roja y anteojos de sol de aviador, algunos de los cuales usó en los terrenos del Capitolio de EE. UU. , según el gobierno.

En noviembre de 2020, Kelley “fue una de las oradoras destacadas y fue presentada por su nombre en un mitin ‘Stop the Steal’ en el Capitolio de Michigan en Lansing. Durante ese evento, Kelley indicó que los asistentes al mitin debían ponerse de pie y luchar, con el objetivo de evitar que los demócratas se robaran las elecciones”, señala la denuncia.

“Dio un discurso mientras usaba una etiqueta con su nombre y dijo ‘Covid-19 se hizo para que puedan usar la propaganda para controlar sus mentes para que piensen, si miran los medios, que Joe Biden ganó esta elección. no lo vamos a comprar. Vamos a pararnos y luchar por Estados Unidos, por Donald Trump. No vamos a permitir que los demócratas roben esta elección”.

También publicó en las redes sociales, escribiendo: “¡Expongan a los demócratas corruptos y juzguen por traición! #JusticeIscoming”, alega la denuncia.

En una entrevista televisiva, Kelley habló sobre estar en el Capitolio, pero negó haber entrado y se negó a identificar si él era el individuo en cuestión, alega el gobierno.

El FBI también mostró la evidencia fotográfica a En un esfuerzo continuo a tres personas que conocen a Kelley, incluido un oficial de la ley y un funcionario público, y lo identificaron, sostiene el gobierno. Sin embargo, el funcionario público dijo que no estaba lo suficientemente seguro como para testificar porque nunca había visto a Kelley con un sombrero.

5. Kelley dirigió mítines contra el confinamiento y ‘protegió una estatua de la Guerra Civil’, dice su sitio web

El sitio web de Kelley lo describe como alguien que “vivió en el oeste de Michigan durante 35 años. Ahora reside en Allendale con su esposa y 5 hermosos hijos.:

El sitio web agrega: “Como corredor de bienes raíces, propietario de su propia empresa, Ryan es propietario de una pequeña empresa que atiende a clientes en todo Michigan. Ryan se graduó de Jenison High School en 1999. Asistió a Grand Rapids Community College y obtuvo un título en ingeniería electrónica antes de comenzar a trabajar para el sindicato CWA (Communication Workers of America) en Ameritech, que luego se convirtió en SBC y ahora en AT&T”.

El sitio web describe cómo su familia viajó “de costa a costa, viviendo en su casa rodante durante cinco meses” en 2019. Fue designado miembro de la Comisión de Planificación del Municipio de Allendale después de que la familia regresara a Michigan en 2019.

“Cuando comenzó 2020 y el tema del coronavirus comenzó a invadir todos los aspectos de nuestras vidas, Ryan se convirtió rápidamente en una voz de libertad, esperanza y razón para el estado de Michigan”, dice el sitio web.

“Ryan encabezó grandes mítines en protesta por los cierres y mandatos en todo el estado en el Capitolio en Lansing y en Grand Rapids. La manifestación del 30 de abril de 2020 en Lansing, organizada por Ryan y uno de sus colegas, fue para alentar a los legisladores estatales a no extender los poderes de emergencia del gobernador más allá del límite de tiempo especificado. Este evento inspiró a otros estadounidenses frustrados de todo el país a protestar por los cierres en muchos estados”.

El sitio web continúa:

Mantenerse firme en los valores estadounidenses y la historia estadounidense es de lo que se trata Ryan. Durante los disturbios que ocurrieron en los Estados Unidos en el verano de 2020, mientras ejercía sus derechos de la Segunda Enmienda, protegió una Estatua de la Guerra Civil en su ciudad natal de Allendale, ya que BLM y Antifa amenazaron con derribarla. La estatua todavía está de pie allí hoy.

El sitio web afirma que “la cultura de la cancelación descendió rápidamente sobre Ryan, su familia, su negocio y su nombramiento en el municipio”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ola de calor llegará este fin de semana a Estados Unidos