Asesinato de joven negro a manos de la policía conmociona a EE.UU [IMÁGENES FUERTES]

Un nuevo caso de violencia policial conmociona a los Estados Unidos, al conocerse el video de la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco en Michigan.

Durante el día miércoles 13 de abril, la policía de Grand Rapids, Michigan, se vio en la obligación de publicar el contenido de video en el cual se evidenció como un policía le disparó fatalmente en la parte posterior del cuello a un joven negro, identificado como Patrick Lyoya, de 26 años de edad. Los hechos ocurrieron luego de que ambos involucrados se vieran enfrentados a un altercado, cuando el joven intentó escapar del policía, tras una parada de tráfico. El fatal tiroteo ocurrió el pasado 4 de abril.

A lo largo de este artículo usted puede ver el video del momento en el que joven es interceptado por la policía, el altercado ocurrido y finalmente la fatal muerte. Pero, tenga en cuenta que las imágenes son bastante gráficas y pueden ser sensibles para muchos.

La policía de Grand Rapids, Michigan, publicó varios videos del encuentro de un agente de policía con Patrick Lyoya a principios de abril. El hombre murió de un disparo en la cabeza por parte de un agente de policía en un altercado en una parada. https://t.co/10uxm6y57q — CNN en Español (@CNNEE) April 14, 2022

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El pasado lunes 4 de abril a las 8:00 a.m cuando la patrulla policial interceptó el joven Patrick Lyoya quien conducía un automóvil de color gris plata por llevar una placa que portaba no pertenecia a ese automóvil, de acuerdo a las imágenes audiovisuales. En las mismas imágenes publicadas por el Departamento de Policía de Grand Rapids, grabadas por la cámara corporal del policía, de quien se desconoce su identidad, muestran al uniformado teniendo una conversación con Lyoya, pidiéndole que le muestre la licencia de conducción. Tras varios segundos, el joven, huye del policía y sale corriendo.

Luego de esto, ambos sujetos pelean en el suelo y es allí donde el policía saca su teaser para intentar inmovilizar a Patrick Lyoya, cuando la cámara corporal del uniformado se apaga ‘repentinamente’. Es allí cuando una cámara de seguridad, una cámara de la unidad policial y un teléfono móvil graban el resto del forcejeo y el disparo que acabó con la vida de Lyoya.





Bodycam footage from fatal Grand Rapids police shooting of Patrick Lyoya 📰 READ the latest stories following the Lyoya shooting: mlive.com/topic/patrick-lyoya/ Patrick Lyoya was shot and killed by a Grand Rapids police officer during a traffic stop on April 4, 2022. This body camera footage from the officer was provided by the Grand Rapids Police Department, which says the bodycam deactivated as the officer struggled with… 2022-04-13T20:41:10Z

En las imágenes que aproximadamente duran más dos minutos, se ve como el policía le dispara en la cabeza al joven de 26 años mientras este estaba boca abajo. Así, acabó con la vida de Patrick Lyoya.

Nuevo caso de violencia policial en #EEUU. Otra muerte de un negro desarmado a manos de un policía blanco. Era #PatrickLyoya, de 26 años. La policía le había parado por una infracción leve de tráfico.

⚠️Video con imágenes fuertes

pic.twitter.com/BtjIbl8P0Z — Almudena Ariza (@almuariza) April 14, 2022

La policía dijo en una conferencia de prensa que los videos el audio no fueron editados. De igual manera, el jefe de policía, Eric Winstrom aseguró que la identidad del agente que disparó no será revelada hasta que no se hayan presentado cargos criminales en su contra, informó El Periódico. El oficial ha estado en el departamento durante siete años, dijo Winstrom.

¿Quién era Patrick Lyoya?

26-year-old Patrick Lyoya was shot and killed by a Grand Rapids, MI police officer. The family claims their son was shot back of the head while he laid face down on the ground. The police chief says they are releasing the video by noon on Friday, April 15 https://t.co/WLpASbewC7 pic.twitter.com/alGhgkPbI7 — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 10, 2022

Patrick Lyoya, de 26 años de edad era un joven un migrante originario de la República Democrática del Congo, quien vivía en Grand Rapids, Michigan, quien llegó a los Estados Unidos en el año 2014, en compañía de familia huyendo de la violencia de su país.

Lyoya, de acuerdo con MunDiario, era padre de dos niñas pequeñas, tenia cinco hermanos. Sus padres también vivían en el país.

Patrick Lyoya’s mother is grieving for her son, who was killed by Grand Rapids police officer. pic.twitter.com/VTR56IACFs — Matt Witkos Reporter (@matt_witkos) April 9, 2022

Patrick Lyoya's mother and father are front and center at today's peaceful protest in Grand Rapids. @WOODTV pic.twitter.com/qVVXMHmNx6 — Byron Tollefson (@byron_tollefson) April 9, 2022

El caso esta siendo llevado por Benjamin Crump, abogado en derechos civiles, ha dicho que “el video muestra claramente que este fue un uso de fuerza innecesario, excesivo y fatal contra un hombre negro desarmado que estaba confundido por el encuentro y aterrorizado por su vida”, afirmó Crump.

“Cabe señalar que Patrick nunca usó la violencia contra este oficial, a pesar de que el oficial usó la violencia contra él en varios casos por lo que fue una parada de tránsito por un delito menor”, dijo Crump.

Se han presentado protestas a favor de Lyoya

BREAKING: Video footage released by the Grand Rapids Police Department shows an officer shooting Patrick Lyoya in the back of the head. WARNING ⚠: The video contains strong language and graphic images. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/mBMoozMVcu — FOX 17 (@FOX17) April 13, 2022

Tras la revelación de los videos, miles de personas se han volcado a las calles de Michigan, hasta llegar al departamento de policía para exigir justicia por la muerte del joven negro. Tras las fuertes protestas, las autoridades locales dijeron que habían tomado las medidas necesarias para esperar a la multitud, quienes se han aglomerado para entonar un único “Justicia para Patrick”.

Por su parte, la alcaldesa de Grand Rapids, Rosalynn Bliss, dijo que lo sucedido fue “tragedia horrible”. En la misma linea, Gretchen Whitmer, gobernadora del estado por medio de un comunicado expresó sus condolencias a la familia de Lyoya. Finalmente, Mark Washington, gestor municipal se pronunció diciendo que “nuestra ciudad se ha sumado a la lista de ciudades en el país donde un afroamericano ha muerto como resultado del uso de fuerza en una interacción con las fuerzas del orden”.

Mientras tanto, de acuerdo con CNN Español, la policía de Michigan afirmo estar llevando a cabo una investigación de los hechos.

“La investigación independiente de la Policía Estatal de Michigan sobre el incidente no está completa. Este es un incidente extremadamente crítico, y todos los involucrados en la investigación se lo están tomando muy en serio… si bien los videos publicados hoy son una prueba importante, no son todos de la evidencia… Por ley, estamos obligados a revisar toda la evidencia disponible antes de considerar si se deben presentar cargos y, de ser así, cuáles deberían ser los cargos apropiados”, dijo el miércoles en un comunicado el iscal del condado de Kent, Christopher Becker.

