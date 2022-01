Los Ángeles: No estaba vacunado y murió por COVID-19: Christian Cabrera

Mientras la variante Ómicron de COVID-19 sigue causando estragos en distintas partes del mundo, Christian Cabrera, un hombre de West Hollywood, en el condado de Los Ángeles (California), no estaba vacunado y murió el último sábado a causa del virus.

Cabrera, de 40 años, contrajo COVID-19 poco después de celebrar la Navidad y fue llevado a la sala de urgencias la semana pasada cuando comenzó a tener dificultades respiratorias, según confió el entorno familiar del hombre a KTLA.

The 40-year-old father, Christian Cabrera, contracted COVID-19 shortly after the Christmas holiday and was rushed to the emergency room last week when he began struggling to breathe.https://t.co/BbMV335Pve — KLST TV (@klstnews) January 23, 2022

Al no haber recibido la vacuna correspondiente, el estado de salud de Cabrera no hizo otra cosa que empeorar y padeció neumonia en ambos pulmones. Pero antes de morir, reconoció que había sido una mala decisión no vacunarse y le pidió a su hermano que cuide de su hijo.

“Sigue diciendo: ‘Por favor, sigue cuidando a mi hijo’”, dijo su hermano, Jino Cabrera, al citado medio el último jueves. Y agregó: “Él sabe que podía no lograrlo. Podría morir allí”.

A los pocos días de experimentar los primeros síntomas de COVID-19, los pulmones de Christian Cabrera se habían debilitado gravemente

De acuerdo al testimonio de su hermano, Christian Cabrera decidió no vacunarse contra el COVID-19. Pero al notar los primeros síntomas, el hombre comenzó a sufrir severas dificultades para respirar.

El jueves previo a su muerte, sin embargo, pudo enviarle un mensaje de texto a su hermano Jino desde su cama en el hospital Sherman Oaks.





Play



Omicron surge leaves hospitals packed John Fenoglio reports for the KTLA 5 News at 11 on Jan. 20, 2022. » Subscribe to KTLA: youtube.com/user/ktla?sub_confirmation=1 KTLA has been keeping Southern Californians informed since 1947. Here you will find clips from the KTLA 5 Morning News and other daily newscasts. Subscribe to our channel for breaking news and live video from Southern… 2022-01-21T07:20:29Z

“No puedo respirar de nuevo”, decía el mensaje. Y acto seguido, se lamentó: “Realmente lamento no haber recibido mi vacuna, si pudiera hacerlo todo de nuevo, lo haría en un santiamén para salvar mi vida. Estoy luchando por mi vida aquí y desearía haberme vacunado”.

El viernes 14 de enero, ocho días antes de su muerte, Cabrera publicó un preocupante mensaje en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores por ser un famoso cómico conocido como “Chinese Best Friend”.

“¡Estuve aquí casi una semana en la UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- y ahora no respiro por mi cuenta con una infección por Covid Pneumonia en ambos pulmones!”, informó el hombre en su posteo, según consigna Newsweek.

La familia anunció el fallecimiento de Christian Cabrera en una publicación de Instagram

Según cita KTLA, Cabrera falleció el sábado 22 de enero y su familia confirmó la pérdida a través de Instagram.

“Tocó la vida de tantas personas porque era una persona muy amorosa, amable, generosa y cariñosa con un corazón y un alma hermosos”, decía la publicación.

“Christian siempre fue el que hizo reír a la gente y trajo alegría a la vida de muchas personas… Siempre está ahí para su familia y amigos cuando lo necesitan”, agregaron desde la familia.

La familia abrió una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral de Christian Cabrera, a quien le sobreviven su esposa y su hijo de 3 años.

De acuerdo a datos del 30 de diciembre al 12 de enero recopilados por el citado medio, en el condado de Los Ángeles las personas no vacunadas tienen seis veces más probabilidades de ser admitidas en la UCI en comparación con las que están completamente vacunadas sin refuerzos.

Mientras tanto, aquellos que fueron vacunados y reforzados tienen 25 veces menos probabilidades de terminar en la UCI que las personas no vacunadas, según el departamento de salud del condado.

LEER MÁS: Pasajera de American Airlines se niega a usar mascarilla y el vuelo regresa a Miami



Sigue a AhoraMismo en Instagram