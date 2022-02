¿Qué dijo Christopher Walken de la muerte de Natalie Wood?

Natalie Wood: What Remains Behind es un documental que se transmitió en mayo de 2020 y explora la vida, la carrera y la muerte de la actriz. El documental se presentó a través de los ojos de la hija de Natalie Wood, Natasha Gregson Wagner, y se basa en entrevistas, diarios, videos antiguos y más.

Natalie Wood: What Remains Behind examina no solo su trágica muerte, sino también su vida y su carrera, que a menudo se ven ensombrecidas por las misteriosas circunstancias que rodean su muerte. Wood, de 43 años, estaba casada con Robert Wagner en el momento de su muerte el 29 de noviembre de 1981, en un viaje en yate. Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán del barco, Dennis Davern, estaban todos a bordo en el momento de su muerte.

Walken ha permanecido casi siempre en silencio sobre la muerte de Wood, hablando de ello en contadas ocasiones





Walken, quien estaba filmando la película Brainstorm con Wood de 1983 en el momento de su muerte, se ha mantenido bastante en silencio sobre los eventos de esa noche. Walken rara vez ha hablado sobre su muerte, incluso cuando se reabrió la investigación y se nombró a Wagner como sospechoso. En 1986, hizo un breve comentario a People sobre la muerte de Wood: “No sé qué pasó. Ella resbaló y cayó al agua. Yo estaba en la cama entonces. Fue una cosa terrible”.

Dio más detalles en una entrevista de 1997 con la revista Playboy, según lo informado por The Hollywood Reporter. Él dijo: “Cualquiera que haya visto la logística del bote, la noche, dónde estábamos, cómo estaba lloviendo, sabría exactamente lo que sucedió”. Él continuó:

Lo que pasó esa noche solo ella lo sabe, porque estaba sola. Se había acostado antes que nosotros y su habitación estaba en la parte de atrás. Un bote rebotaba contra el costado del bote, y creo que ella salió para moverlo. Había una rampa de esquí que estaba parcialmente en el agua. Estaba resbaladizo, yo mismo lo había pisado. Me había dicho que no sabía nadar. De hecho, tuvieron que cortar una escena de natación de la película. Probablemente estaba medio dormida y llevaba puesto un abrigo.

Agregó: “La gente que está convencida de que hubo algo más de lo que salió en la investigación nunca estará satisfecha con la verdad. Porque la verdad es que no hay nada más. Fue un accidente”.

Walken contrató a un abogado cuando se reabrió la investigación y se nombró a Wagner como una persona de interés en el caso, pero finalmente no se lo consideró sospechoso de la muerte de Wood.

El capitán del barco dijo que Wagner y Walken estaban discutiendo la noche de su muerte

Davern, el capitán del yate y la otra persona a bordo durante ese fatídico fin de semana, ha dicho durante años que Wagner y Walken discutieron la noche en que murió Wood. Davern le dijo a Vanity Fair en 2000 que Wood y Walken estuvieron coqueteando toda la noche y que Wagner se puso celoso.

Él dijo: “Christopher y Natalie están sentados juntos en el salón y se ríen, y yo miro a [Wagner] y pienso: no se ve muy feliz. [Wagner] se estaba molestando, y además, estábamos bebiendo… Estaba viendo a [Wagner] enojándose. El barco parercía más pequeño. No puedes buscar muchas vías de escape”.

El capitán dijo en muchas entrevistas desde los hechos que Walken y Wood habían estado coqueteando todo el fin de semana y que Wagner se había puesto cada vez más celoso. Le dijo a Vanity Fair: “Creo que ella merece una explicación por su muerte”.