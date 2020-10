Cheques de estímulo: ¡votaciones este martes y miércoles!

Como las negociaciones para un segundo paquete de cheques de estímulo se han estancado durante semanas, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha convocado finalmente votaciones para el martes y miércoles para un segundo proyecto de ley de estímulo.

Sin embargo, las cantidades que proponen los republicanos son muy bajas, así que parece poco probable que los demócratas acepten. De hecho, las propuestas de los dos partidos siguen separadas por más de $1.5 billones de dólares. Por lo tanto, parece probable que las acciones de McConnell estén pensadas para resaltar las diferencias con los votantes a medida que se acerca el día de las elecciones y para presionar a los demócratas para que actúen.

Mientras tanto, Pelosi, hablando a través de un asistente, le dio a la Casa Blanca 48 horas para aceptar la propuesta de los demócratas, que asciende a 2,2 billones de dólares.

Pelosi rechazó una propuesta republicana por 1,8 billones de dólares. McConnell también dijo que los republicanos en el Senado no apoyarían los $ 1.8 billones, sin embargo. Los republicanos están preocupados por el gasto y el déficit, y los demócratas dicen que quieren brindar al pueblo estadounidense el estímulo que necesitan.

Ahora mismo, la segunda ronda de cheques de estímulo de casi 2 billones de dólares parece que no saldrá adelante de momento.

Esto es lo que necesita saber:

Los republicanos van a seguir adelante con dos votaciones esta semana con versiones reducidas de lo que los demócratas han propuesto, pero no podrán aprobarlas si los demócratas no ceden, cosa que no ha sucedido en ocasiones anteriores.

Según la CNN, McConnell ha convocado votaciones para el martes y el miércoles (20 y 21 de octubre).

Primero, los republicanos quieren un “proyecto de ley del Programa de Protección de Cheques de Pago independiente” para ayudar a apuntalar a las pequeñas empresas diezmadas por la pandemia. En segundo lugar, votarán un proyecto de ley de estímulo de 500.000 millones de dólares.

En sus comentarios, McConnell trató de enfatizar la necesidad de lograr algo, incluso si no está todo sobre la mesa. El presidente Donald Trump pidió anteriormente un enfoque similar; quería que el Congreso aprobara los controles de estímulo por su cuenta. Pero eso tampoco ha sucedido. “Los republicanos no están de acuerdo en que nada es mejor que algo para las familias trabajadoras”, dijo McConnell en un comunicado. “El pueblo estadounidense necesita que los demócratas dejen de bloquear la financiación bipartidista y nos permitan reponer una segunda ronda de cheques antes de que más estadounidenses pierdan sus trabajos innecesariamente”.

The Trump Administration must negotiate in good faith. They told us they would put a light touch on our most recent proposal for testing & tracing. Instead, they took a chainsaw to the proposal, cutting more than half of our proposal. #ThisWeek pic.twitter.com/UFpsfb5SP2

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 18, 2020