Cheques de estímulo: Pelosi cree que aún hay “diferencias adicionales” para llegar a un acuerdo

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuaron sus conversaciones sobre los cheques de estímulo durante el fin de semana, pero la presidente de la Cámara indicó que aún persisten una “serie” de diferencias.

Los dos, que han estado discutiendo sobre la cantidad que hay que repartir en el segundo cheque de estímulo (de $ 1.8 billones a $ 2.2 billones), hablaron durante una hora y 15 minutos el sábado 17 de octubre, según la portavoz de la secretaria del Tesoro, Monica Crowley.

El portavoz de Pelosi, Drew Hammill, también señaló en Twitter que, aunque la pareja avanzó en la incorporación de un plan de pruebas nacional integral, las “diferencias adicionales” deben abordarse en las próximas 48 horas.

“Si bien hubo algunas noticias alentadoras, queda trabajo por hacer para garantizar que haya un plan integral que incluya el rastreo de contactos y medidas adicionales para abordar el impacto desproporcionado del virus en las comunidades de color”, tuiteó.

“Sigue habiendo una serie de diferencias adicionales a medida que avanzamos disposición por disposición que deben abordarse de manera integral en las próximas 48 horas”.

