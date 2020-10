Cheques de estímulo: Tenso momento entre Nancy Pelosi y un periodista de la CNN

“Con el debido respeto… realmente no sabes de lo que estás hablando”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al periodista de la CNN Wolf Blitzer en una acalorada entrevista en el programa The Situation Room.

Pelosi hizo este comentario después de que Blitzer sugiriera que los demócratas estaban poniendo dificultades para el acuerdo para el segundo cheque de estímulo. Desde junio, los demócratas y republicanos en el Congreso han estado discutiendo sobre el monto total del cheque.

La propuesta de los republicanos es de 1,6 billones de dólares, mientras que los demócratas son partidarios de repartir 2,2 billones de dólares.

Pelosi se mostró enojada después de que Blitzer insinuara que en los demócratas hay una rebelión interna por las discrepancias sobre la cantidad que se debe repartir con los cheques de estímulo.

Nancy Pelosi loses it after CNN's Wolf Blitzer grills her on why she can't just call up Trump and hash out a stimulus package.

"With all due respect… you really don’t know what you’re talking about!" pic.twitter.com/dqZzniAwsO

— Justin Baragona (@justinbaragona) October 13, 2020