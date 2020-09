Cheques de estímulo COVID-19: ¿Senador Marco Rubio cree que paquete de alivios se aprobará pronto?

El senador Marcos Rubio por Florida, quien en las pasadas elecciones presidenciales intentó conquistar la nominación del partido republicano, que eventualmente logró Trump, ha sido una de las voces más activas dentro del Senado para que se llegue a un acuerdo que permita la aprobación de un nuevo paquete de alivios.

Y aunque su proyecto de ley, llamado Alivio al Ciudadano Americano por el Coronavirus (S. 4071) que proporcionaría Pagos de Alivio por el Impacto Económico (EIP) de $,1000, incluyendo a dependientes sin límite de edad, no ha sido considerado para votación, Rubio se sumó al llamado “Skinny Bill” que fracasó, y culpa a los demócratas por el estancamiento de un nuevo plan de alivios. El proyecto recibió 52 votos a favor y 47 en contra, y no recibió los 60 requeridos para convertirse en ley.

El legislador de origen latino, quien es presidente del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimiento, defendió el llamado “Skinny Bill”, por el que votó el jueves pasado, y aseguró que era buena opción porque proporcionaba una segunda ronda de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para ayudar a las empresas, daba protección a los pequeños negocios, escuelas y trabajadores de la salud y otorgaba beneficios federales de desempleo y fondos para pruebas del COVID-19 y vacunas. Cabe destacar que ese proyecto que apoyó, dejaba por fuera los cheques de estímulo de $1,200 que dio la Ley Cares en marzo.

“Una vez más, los demócratas del Senado han demostrado que están dispuestos a anteponer la política electoral al sustento de las pequeñas empresas y las familias estadounidenses que continúan luchando”, dijo el senador, según un comunicado que su oficina envió a Ahoramismo.com.

“Los republicanos elaboraron una medida para sostener a las pequeñas empresas, que podrían cerrarse si no se aprueba un alivio adicional. El pueblo estadounidense vio de primera mano que los demócratas del Senado no se toman en serio la prestación de asistencia a nuestra economía, a pesar de que los republicanos del Senado ofrecen múltiples proyectos de ley para brindar un alivio federal adicional”, agregó Rubio.

El legislador de origen cubano, responsabilizó directamente a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi y al senador por Nueva York, Chuck Schumer por el retraso en la aprobación de un nuevo paquete de alivios, según denunció, por motivaciones meramente políticas. Al tiempo vaticinó que de seguir por esa línea de acción, no habrá un nuevo paquete pronto.

The main way we can open our economy & open our schools is to crush the virus. Instead, President Trump is focused on trying to crush the Affordable Care Act at the time when we need it most. #MSNBCLive pic.twitter.com/vjKthimufK

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 14, 2020