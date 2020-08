Cheques COVID-19: Senador Marco Rubio insiste en pago de $1,000 a ciudadanos casados con indocumentados

En medio del fracaso de las negociaciones sobre el nuevo paquete de alivios del COVID-19, que hizo que el presidente Trump emitiera una serie de órdenes ejecutivas para dar luz verde a algunas ayudas, como el bono de desempleo, que ahora será de $400 y no de $600, el gran interrogante de millones de estadounidenses es qué pasará con el segundo cheque de estimulo que se esperaba empezara a ser enviado a partir de finales de agosto.

Y aunque republicanos y demócratas parecían tener consenso sobre el segundo cheque, (que sería igual que el primero, de $1,200), todavía no ha sido aprobado, por lo que si los legisladores regresan a la mesa de negociaciones,otra iniciativa pudiera ser considerada, y beneficiaría a familias mixtas.

Se trata de la llamada Ley de Alivio al Ciudadano Americano por el Coronavirus (S. 4071), promovida por el senador republicano de la Florida Marco Rubio, quien fuera precandidato presidencial en las elecciones pasadas, y que incluiría en los alivios a ciudadanos casados con indocumentados, quienes en el primer cheque de ayudas fueron excluidos.

The risks of going back to school & sports are significant

But so too are the risks of not going back

We need to at least try to get to the safest YES possible by identifying what it would take to lower the risk to students,teachers & high risk family & then put that in place pic.twitter.com/oJUXeBJ736

— Marco Rubio (@marcorubio) August 10, 2020