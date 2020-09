Nancy Pelosi sale en defensa de los latinos y exige investigar abusos de ICE: ¿Qué denunció?

Este 15 de septiembre se dio inicio al Mes de la Herencia Hispana, que se celebra año tras año en Estados Unidos, y que va hasta el próximo 15 de octubre, para reconocer el aporte de los latinos al desarollo del país, y una de las primeras voces políticas de peso en manifestarse fue Nancy Pelosi.

La presidenta de la Cámara, quien representa al estado de California, de amplia presencia latina, aprovechó la fecha para destacar la contribución de los inmigrantes hispanos.

Pelosi puso de manifiesto los ataques que los hispanos han recibido constantemente por parte de Trump y su gobierno, quien desde el mismo momento del lanzamiento de su campaña presidencial en el 2015, quiso pintar a la mayoría de los latinos que llegan a Estados Unidos como “violadores y criminales”.

Our Latino community has always been a central part of our American story. This #HispanicHeritageMonth and every month, House Democrats are committed to lifting up our Latino community and opposing the Trump Admin’s campaign of hatred & xenophobia. https://t.co/C09nNLgHdF pic.twitter.com/NSuFyMbmVr

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 15, 2020