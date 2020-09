Cheques de estímulo COVID-19: ¿De cuánto serían los nuevos pagos con ley bipartidista?

Una nueva propuesta de estímulos económicos podría proporcionar otros $1,200 dólares a los estadounidenses en este 2020, después de meses de negociaciones estancadas en Washington entre demócratas y republicanos en el Congreso.

La propuesta actual, que provino de miembros del Caucus bipartidista de resolución de problemas de la Cámara, proporcionaría a la economía estadounidense aproximadamente $1.5 billones en fondos, incluida otra ronda de cheques de estímulo. Puede leer una versión en línea de la propuesta aquí.

Un grupo de legisladores demócratas rápidamente denunció la propuesta como no indicada.

En un comunicado emitido por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, los legisladores dijeron que la nueva propuesta “no llega a lo que se necesita para salvar vidas e impulsar la economía”.

La declaración continuó: “Desafortunadamente, la propuesta de hoy se aleja de estas políticas críticas y no responde a problemas adicionales que han surgido desde mayo. Cuando se trata de reforzar el sistema de salud pública, apoyar a los gobiernos estatales y locales y ayudar a las familias con dificultades, la propuesta de los solucionadores de problemas deja demasiadas necesidades insatisfechas”.

Pelosi says "just go read my statement" when asked specifically what she doesn't like about the Problem Solver's Caucus plan on stimulus.

Desde entonces, Trump ha manifestado su apoyo a este esfuerzo bipartidista. Es posible que el apoyo al plan aumente en las próximas semanas.

La propuesta del Comité de resolución de problemas proporcionaría cheques de estímulo, fondos para cupones de ayuda alimentaria SNAP y WIC, y más.

El plan de estímulo del Caucus bipartidista proporcionaría cheques de $1,200 a todos los estadounidenses elegibles, así como $500 adicionales por cada niño y adulto dependiente.

El plan no proporciona especificaciones detalles sobre quién sería elegible para esta ronda de cheques. Es posible que la elegibilidad coincida con los requisitos de elegibilidad para la Ley CARES de marzo, ya que muchas propuestas han emulado desde entonces esa primera ronda de cheques de estímulo.

Aquí hay algunas otras formas de alivio que este proyecto de ley proporcionaría al pueblo estadounidense:

-Tolerancia de préstamos estudiantiles hasta el 31 de diciembre de 2020

-$10 mil millones para financiamiento de cupones de alimento SNAP hasta julio de 2021

-$1,000 millones para fondos de cupones WIC hasta marzo de 2021

-$25 mil millones para programas de asistencia y estabilización de alquileres hasta enero de 2021

-Este plan bipartidista también proporcionaría $120 mil millones en fondos de desempleo

-El Caucus bipartidista presentó un plan para inyectar $120 mil millones para el alivio del desempleo y la financiación en los próximos meses. El dinero se distribuiría entre estas medidas:

-Proporcionar a los desempleados $ 450 / semana durante un período de transición de ocho semanas

-Ese período de transición sería seguido por hasta $600/por semana, (pero sin exceder) el 100% de un salario anterior.

