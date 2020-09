Cheques de estímulo COVID-19: ¿Qué incluye la nueva propuesta sobre cheques?

Una nueva propuesta de estímulo que salió a la luz esta semana en el Congreso, podría proporcionar otro cheque de $1,200 a los estadounidenses en el 2020, después de meses de estancadas negociaciones entre demócratas y republicanos en Washington.

La propuesta, que provino de miembros del Caucus bipartidista de solucionadores de problemas de la Cámara, proporcionaría a la economía estadounidense aproximadamente $1.5 billones en fondos, incluida otra ronda de cheques de estímulo. Puedes leer una versión en línea de la propuesta aquí.

Emily Cochrane y Nicholas Fandos del diario New York Times escribieron esto sobre la nueva propuesta:

“La medida infundiría a la economía al menos $1.5 billones en dinero nuevo, además de reutilizar $130 mil millones de la legislación anterior y generar $400 mil millones en activadores automáticos que extenderían la ayuda por desempleo y proporcionarían otra ronda de controles de estímulo en enero, si la economía sigue entorpecida. Con el objetivo de ser un término medio entre las posiciones republicanas y demócratas, la propuesta incluye medidas que cuentan con apoyo bipartidista, como revivir el popular Programa de Protección de Cheques de Pago para pequeñas empresas y cheques directos de $1,200 o más para los contribuyentes estadounidenses.

