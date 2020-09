Cheques de estímulo COVID-19: ¿Tras fracaso del “Skinny Bill” qué chances hay de nuevo cheque de $1,200?

El martes, los republicanos del Senado dieron a conocer su proyecto de ley “delgado”, una propuesta estimada de $500 mil millones, destinada a brindar alivio a los ciudadanos estadounidenses que luchan por la pandemia del coronavirus. Y este jueves, el Senado votó sobre la legislación y no se aprobó.

En palabras de Forbes, y siguiendo la incertidumbre que esto ha dejado, “no está claro si habrá más alivio federal contra el coronavirus en el corto plazo”.

Los republicanos necesitaban 60 votos para que se aprobara el proyecto de ley, y finalmente resultó en 52 votos a favor y 47 votos en contra. El único voto de “no” del Partido Republicano, provino del senador Rand Paul, republicano de Kentucky.

No estaba claro, ni siquiera en los días previos a la votación, que los republicanos apoyarían unánimemente la legislación.

La propuesta incluía $300 por semana de desempleo federal hasta el 27 de diciembre, términos ampliados para el Programa de Protección de Cheques de Pago y más dinero para las escuelas y la oficina de correos, según Forbes. Pero no incluía otra ronda de cheques de estímulo para el pueblo estadounidense.

The cynical Republican COVID bill was emaciated, inadequate, and designed to fail. Americans need help now, and Congress needs to respond in a way that meets the nation’s very real and urgent needs. — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 10, 2020

¿Continuarán las negociaciones?

Según Forbes, “no hay indicios” de que las conversaciones bipartidistas continuarán en el futuro cercano.

En declaraciones al Washington Post, el senador Pat Roberts dijo recientemente: “Es una especie de callejón sin salida… Muy desafortunado, pero es lo que es”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sin embargo, está presionando para que continúen las conversaciones. El jueves, dijo, “Hay que satisfacer las necesidades. Necesitamos cada centavo para detener esto”.

The White House and Republican Senators need to accept the gravity of the crisis facing American communities and work with Democrats to #FundTheFrontLines. Our state & local heroes need our support so they can keep working to save lives. Pass the #HeroesAct now! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 10, 2020

Antes de la votación del jueves, los republicanos enfatizaron la “falta de voluntad” de los demócratas para conformarse con un paquete reducido. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, fue citado por el Wall Street Journal diciendo: “Hoy en día, todos los senadores dirán que quieren enviarles a las familias el alivio que podamos acordar o no pueden enviarles nada”.

A cambio, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró: “Aquí, ahora en septiembre, los republicanos finalmente sintieron la presión pública para apoyar un proyecto de ley. Pero en lugar de trabajar con los demócratas en algo que podría aprobarse, nuestros amigos del otro lado intentaron encontrar lo mínimo que los republicanos del Senado pudieran apoyar”.

El proyecto de ley republicano se consideró en gran medida una maniobra política.

En palabras de Axios, el proyecto de ley republicano fue ampliamente visto como una “maniobra política” para “poner a los demócratas … en defensa”.

El medio agregó: “Los republicanos también esperan que la votación genere más buena voluntad entre el público, ya que las negociaciones más amplias entre el Congreso y la Casa Blanca siguen estancadas”.



Un punto conflictivo en lo que respecta al proyecto de ley, fue el hecho de que omitió otra ronda de controles de estímulo. Como se destacó en un artículo anterior de Heavy, tanto la Le HÉROES, de los demócratas, que se aprobó en mayo, como la Ley HEALS, de los republicanos, que se presentó en julio, incluyeron una segunda ronda de cheques de estímulo, y en palabras de CNBC, esto fue “considerado uno de los aspectos menos controvertidos del próximo proyecto de ley de ayuda”.

No está claro si los detalles de otro paquete de estímulo se resolverán en un futuro cercano, si es que alguna vez lo harán. Cuando se le preguntó sobre otro paquete de ayuda económica, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo: “No lo sé. Ya veremos. Espero que lo haya. Es importante para mucha gente”.

Esta es la versión original de Heavy.com

