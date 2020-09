Cheques de estímulo COVID-19: La nueva pelea de McConnell con Pelosi por cheques de $1,200

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, culpa a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por impedir que millones de estadounidenses que están batallando, reciban asistencia pandémica.

Mientras el reloj avanza para aprobar otro proyecto de ley de estímulo antes del día de las elecciones, el republicano de Kentucky recurrió a Twitter para compartir sus opiniones sobre la presidenta de la Cámara de Representantes y sus esfuerzos de negociación.

Los legisladores permanecen en un punto muerto después de que varias propuestas, incluida la Ley HEROES respaldada por los demócratas, la Ley HEALS respaldada por los republicanos y el reciente proyecto de ley “flaco” (Skinny Bill) de los republicanos del Senado, fracasaron en ambos lados.

En un tweet del 16 de septiembre, McConnell se refirió a Pelosi como un “chiste” que está “jugando juegos políticos”.

“Incluso los propios demócratas de la Cámara de Representantes de la presidenta Pelosi están hartos de que ella bloquee el alivio del COVID-19. Pero ella insiste en cualquier cosa, menos que su lista de deseos multimillonarios convertiría a los demócratas en “una cita barata”. Qué chiste. La gente está sufriendo. Ellos necesitan ayuda. No los juegos políticos inútiles de la presidenta de la Cámara”, dijo el líder republicano.

“La gente está sufriendo. Ellos necesitan ayuda. No los juegos políticos inútiles del Portavoz”, agregó el político.

Los “demócratas centristas” se han vuelto “cada vez más frustrados” con la presidenta de la Cámara, ya que sigue siendo inflexible para llegar a un compromiso, informó el New York Times.

La determinación de la definición del costo total ha sido el mayor punto de fricción entre los negociadores.

Mientras que los demócratas de la Cámara de Representantes han estado presionando por $1 billón más de un paquete original de $3 billones, la Ley HEROES, para darle ayuda a los estados y municipios, los republicanos del Senado se han mantenido firmes en su postura de un paquete total que no exceda de $1 billón, informó anteriormente Heavy.

“Tenemos una gran diferencia en nuestros valores”, indicó Pelosi a MSNBC durante una entrevista el 12 de agosto con Craig Melvin.

Los republicanos del Senado sugirieron recientemente la versión “delgada” de su paquete de ayuda de $1 billón, que buscaba proporcionar $300 mil millones adicionales en asistencia pandémica, informó Forbes. Pero los demócratas lo rechazaron en busca de más fondos, continuó el citado medio.

