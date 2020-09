Cheques de estímulo COVID-19: ¿Mnuchin y Pelosi están cerca de un acuerdo sobre nuevos pagos?

Según una entrevista que dio el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, durante un segmento de Fox News, el funcionario está listo para una negociación incondicional con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó Newsweek. Sin embargo, también se convirtió en el tercer líder republicano en acusar a Pelosi de estancar las conversaciones por razones políticas.

Pelosi también ha señalado que quiere negociar, aunque dejó en claro que preferiría negociar con Mnuchin y el jefe de gabinete Mark Meadows. “He hablado con sus representantes y él dice que hablan por él. Y creo que eso es cierto sobre el secretario del Tesoro y hemos trabajado juntos”, dijo Pelosi, según The Hill.

En mayo, la Cámara controlada por los demócratas, dirigida por Pelosi, aprobó la Ley HEROES de $3 billones, que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se ha negado a aprobar. Más tarde, en mayo, los republicanos respondieron con la introducción de la Ley HEALS de aproximadamente un billón de dólares.

“The question is does this force Pelosi to listen to her 20 members in districts where the Chamber of Commerce has endorsed the Democrat,” said one Republican senator familiar with party strategy. https://t.co/cyDIJNg0Qf

Pelosi dio a entender que si se logra un trato, probablemente se hará sin Trump

Pelosi apareció en MSNBC, donde le dijo al entrevistador Craig Melvin que aún no ha hablado con Trump sobre los cheques de estímulo, el coronavirus o los incendios forestales que asolan la costa oeste, informó The Hill. Cuando se le preguntó sobre las conversaciones con Trump, Pelosi dijo: “No me parece un buen uso del tiempo”, según The Hill.

Pelosi también dijo que considera que Trump es demasiado poco confiable, informó The Hill. “Francamente, mi experiencia con el presidente ha sido que no ha estado al nivel. Saben, él dice algo y luego realmente no sucede. Entonces, en aras del tiempo, trabajaremos con quien él envíe”, dijo Pelosi.

Pelosi, en cambio, ha pasado gran parte de su tiempo negociando con Mnuchin y con Meadows, a pesar de la reputación de Meadows como un ideólogo acérrimo. Muchos notaron que las negociaciones más exitosas parecían ocurrir solo entre Mnuchin y Pelosi, y el Representante Bill Foster dijo de Meadows en una aparición de MSNBC: “se negó a negociar por una cuestión de principios ideológicos, así que no me sorprende personalmente que fueran capaces de llegar a un compromiso cuando eran Pelosi y Mnuchin… pero hemos fallado cuando agregan a Mark Meadows a la mezcla”.

Speaker of the House Nancy Pelosi tells @wolfblitzer she isn't speaking with Pres. Trump about stimulus negotiations because "there's no validity to whatever he says," but adds that she remains optimistic congressional Republicans and Democrats may yet reach a compromise. pic.twitter.com/c0oXTwa7gF

Tanto Pelosi como Trump no han logrado negociar muchas legislaciones juntos y sus conversaciones generalmente se han convertido en ataques personales. Por ejemplo, después de que Pelosi hiciera comentarios sobre el peso de Trump, refiriéndose a su “categoría de peso” como “obesidad mórbida”, según la BBC, Trump respondió diciendo: “Pelosi es una mujer enferma” con muchos “problemas mentales”.

Pelosi ha exigido que los republicanos se reúnan e la mitad de las propuestas de ambos partidos, y dijo que no se bajará de $2,2 billones de dólares, y le dijo a Meadows que los demócratas “no se moverían”, según Forbes. Los republicanos han dicho que no van a apoyar un paquete de más de $1,3 billones de dólares.

En una entrevista del 11 de septiembre en CNN, Pelosi dijo que era optimista, pero que no estaría de acuerdo con los cheques de estímulo si se deja por fuera además un acuerdo sobre programas de seguridad alimentaria y de vivienda. “Soy optimista. Creo que deberíamos tener un acuerdo, eso es lo que todos queremos”, dijo Pelosi.

Los republicanos ven la oposición de los demócratas como un asunto con motivaciones política. Trump, McConnell y Mnuchin han acusado a Pelosi y a los demócratas de retrasar intencionalmente las negociaciones hasta después de las elecciones presidenciales de 2020.

Are Nancy Pelosi and Chuck Schumer afraid that finding a coronavirus vaccine will help @realdonaldtrump?

Are they afraid that a "yes" vote will cost them "leverage" in their political games??

Because they keep blocking funding.

And America deserves an answer. pic.twitter.com/n3CDXtj1MZ

— Senate Republicans (@SenateGOP) September 14, 2020